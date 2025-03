Sara Muñiz compone la deslumbrante banda sonora de la Guerra Civil en Asturias

La guerra es una “grieta” de la que brota, con el aliento sordo de un bufón, el chorro de lo inexplicable. La compositora gijonesa Sara Muñiz explica que la exploración de esa “grieta” de “lo inefable” que traen los desastres bélicos fue el norte que siguió durante la composición de la brillantísima banda sonora de la película “Retaguardia”, del director gijonés Ramón Lluis Bande. En este filme experimental se reconstruye cómo se hubiera contado en un documental de la época la vida ciudadana detrás el frente durante la Guerra Civil en Asturias. Es, digamos, la película que nos falta de la guerra en Asturias reconstruida gracias a las fotografías de Constantino Suárez, los brillantes textos de los periodistas de “Avance” y la obra gráfica de artistas asturianos de la época. La emocionante aportación Muñiz, compositora de música clásica contemporánea, acaba de estrenarse en las plataformas digitales. Pese a que ya puede escucharse desgajada del filme de Bande, mantiene la brillantez sonora con la que explora es “grieta” de aquellos duros meses entre julio de 1936 y octubre de 1937, con la toma de Gijón y la caída del Frente Norte.

Lo que pretendía, más que poner música a las imágenes, era “habitar el paisaje sonoro” de la guerra en Asturias. Es su primera banda sonora. Sara Muñiz, al traducir sus composiciones a palabras, matiza que esa explicación es siempre una elaboración a posteriori. Que primero es dejarse llevar por la música, “confiar” en lo que va vertiendo sobre la partitura y en que todo “va a tener sentido”. Luego llega la traducción. Acerca de su trabajo para el filme de Bande es ésta: “Para mí era importante, más que imbuirme de las imágenes o del trabajo visual de Ramón, entender emocionalmente desde dónde se debe y se puede hablar de la guerra. Y en el contexto de la guerra vista como la ve Ramón, y como la veo yo, que es igual, en el sentido de que hay que dignificar ciertas partes de lo que allí aconteció, la dignificación de los que perdieron la guerra”.

La banda sonora se abre con una fabulosa “Sinfonía de una ciudad en guerra”, una composición “neoclásica” con la que Muñiz trata de contar “cómo nosotros, desde el tiempo presente, los que no vivimos la Guerra Civil, nos relacionamos con esta idea desde un punto de vista narrativo, nostálgico, emocional. Es decir: ven, te voy a llevar, te voy a contar una historia. Hay una linealidad, una narrativa, una emocionalidad”.

El resto de piezas (“Cervera”, “La toma del cuartel”, “Retaguardia”) son “mucho más experimentales”: “Lo que buscaba era romper precisamente la línea narrativa, romper el discurso y buscar qué acontece en el tiempo real (el de la retaguardia en Gijón, 1937). ¿Qué pasa cuando no se puede nombrar lo que está pasando? Cuando no se puede narrar porque es inefable, porque es la guerra y la guerra no se puede narrar, no se puede nombrar cuando esta ocurriendo”. En esta banda sonora Muñiz, pianista y violista, introduce por vez primera los instrumentos de viento en sus composiciones, con Joana Suárez al clarinete y Leo Lozano al trombón, quienes le aportaron un “muestrario sonoro” con el que luego tejió toda la composición. En la búsqueda de esa grieta, los sonidos también se quiebran y, por ejemplo, para ello la compositora pidió a Lozano que tocara el clarinete, un instrumento que no sabe tocar.

Remata la banda sonora una interesante reconstrucción. Bande recuperó la partitura y la letra que Ovidio Gondi, periodista de “Avance”, escribió para el himno de las Brigadas de Choque y Sara Muñiz le dio su primera a vida musical (nunca se llegó a interpretar) con la voz de Nacho Vegas.