Las víctimas de la dana de Valencia elogian el tesón de la jueza "para que se sepa la verdad"

Las cinco asociaciones de víctimas, familiares y damnificados por la dana del 29 de octubre que se han conformado después de la tragedia tienen claro que solo la justicia pondrá en su sitio a los responsables públicos que no vieron venir lo que iba a suceder aquel fatídico día y que se ha cobrado la vida de 227 personas. Esa causa está principalmente en manos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, quien ha asumido desde el 5 de diciembre de 2024 la instrucción por los delitos de homicidios y lesiones por imprudencia en la gestión de la emergencia. "La sensación general es que hay esperanza en que todo se resuelva con la depuración de responsabilidades públicas y políticas", sostiene Rafael Hoyo, en términos particulares y como miembro de la Asociación de Afectados por la Dana en Aldaia.

Como él, Christian Lesaec, de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud, constata que el trabajo de la jueza está siendo "duro, con corrección, sentimos que trabaja mucho y bien", gracias a los autos y requerimientos que ha ido realizando a lo largo de estos meses. Esta asociación ha sumado en torno a 180 querellantes y muchos de esos testimonios están recogidos en el sumario que se ha hecho público en los últimos días y que da buena cuenta de la magnitud de la tragedia en términos personales. Sin embargo, Lesaec lamenta que solo hayan sido aceptados los querellantes que hayan certificado daños físicos pero no los psicológicos, que son prácticamente todos. "Muchos no han podido personarse al no haber perdido a un familiar o tener un parte de lesiones, pese a que los traumas psicológicos son comunes a todos y hemos presentado un recurso para que sean admitidos", señala.

En este sentido, Mariló Gradolí, de la Asociación de Víctimas de la Dana Octubre 2024, tiene una petición clara: que se dote de más medios y recursos a este juzgado que ha decidido asumir semejante instrucción. Hasta ahora, se muestran satisfechos al ver cómo la jueza ha evidenciado y corroborado a través de sus preguntas que la alerta "llegó tarde y mal". "Al menos, ella está ayudando a saber la verdad de lo que pasó aquel día para depurar responsabilidades, que claramente era de Emergencias de la Generalitat, así que esperamos que la jueza siga su camino y nos descubra todas las mentiras del Consell", añade.

"El foco está puesto donde toca, en las víctimas, gracias a la jueza y los medios de comunicación" Christian Lesaec. Asociación Damnificados de la Dana Horta Sud "La justicia está apretando mucho y tenemos esperanza de que se depuren las responsabilidades" Rafael Hoyo. Asociación de Afectados por la Dana en Aldaia

De hecho, esta asociación es la que sí ha decidido tomar partido en las cuestiones políticas y movilizarse tanto en las manifestaciones mensuales, como la del sábado, como con pequeñas acciones contra el presidente Carlos Mazón, su Consell e incluso visibilizándose en las Corts. El resto de asociaciones prefieren mantener un perfil apolítico -dando libertad a sus miembros a participar a nivel particular-, pero en el caso de la Asociación de Víctimas de la Dana Octubre 2024, lo tienen claro: "Nuestra asociación quiere justicia y reparación, también en el ámbito social, donde ha quedado claro en la manifestación del sábado que Mazón está completamente desacreditado y no tiene altura política", concluye Gradolí.

Pendiente de los desaparecidos

"Me da igual dónde estuvo Mazón, pero me importa dónde no estaba. La instrucción es espectacular" Ernesto Martínez Alfaro, tío de Eli, desaparecida "Es reconfortante saber que se está investigando ya lo que sucedió gracias a una jueza que se ha involucrado" Saray Ruiz, hija de Francisco Ruiz, desaparecido

En esta compleja y delicada situación que atraviesan los familiares de víctimas y los damnificados se encuentran también dos familiares de los tres desaparecidos que no han sido localizados todavía. Ernesto Martínez Alfaro, tío de Eli, no aparecida, y hermano de Elvira, que sí fue localizada. Al ser residente en Cheste, su caso se lleva en los juzgados de Requena, pero reconoce que sigue de cerca la instrucción de Catarroja, que califica de "espectacular cómo va de rápido". Ernesto se encuentra sumido en trámites administrativos para que su sobrino-nieto, hijo de Eli, pueda ser considerado huérfano y pueda acceder a todas las ayudas. Una circunstancia que se complica al no poder certificar todavía la defunción.

En el caso de Saray Ruiz, hija de Francisco Ruiz, fue el juzgado de Catarroja quien requirió asumir la desaparición de su padre en la causa general. "La sensación del trabajo de la jueza reconforta en cierta manera, porque sentimos que se ha involucrado escuchando todas las versiones", señala Ruiz. Tanto ella como Ernesto Martínez están dentro del Colectivo de Víctimas de la Dana, vinculada a SOS Desaparecidos, que presentará el 14 de marzo en la Audiencia Nacional una querella por parte de damnificados de la provincia de Valencia y de Albacete.

Con la mirada en el futuro

Mientras, la a asociación Tots a una Veu tiene otro objetivo: centrarse en el futuro. Fernando Catalán, miembro de la plataforma, explica que se mantienen apolíticos porque necesitan de todas las administraciones para gestionar la reconstrucción, donde han puesto el foco y el objeto de su trabajo. "Queremos que no vuelva a pasar y pedimos la creación de las infraestructuras necesarias para evitarlo, con protocolos de emergencia tanto para la ciudadanía como para los cuerpos de seguridad", explica.