El sarampión inquieta a los médicos: "Es imprescindible mantener coberturas de vacunación del 95% o más"

A la Asociación Española de Vacunología (AEV) le preocupa el resurgimiento del sarampión. En las primeras ocho semanas de 2025 se han confirmado ya 110 casos y hay brotes en ocho comunidades autónomas. Por eso, ha actualizado su decálogo sobre el sarampión, en el que da respuesta a alguna de las dudas más frecuentes sobre esta enfermedad, muy contagiosa recuerdan, y su prevención a través de la vacunación. "Es imprescindible mantener coberturas de vacunación del 95% o más", advierten.

El sarampión es una enfermedad infecciosa producida por un virus del género Morbillivirus. Muy contagiosa, con una tasa de transmisibilidad cercana o superior al 90%, describen los médicos. En una población susceptible, un caso origina entre 12 y 18 casos secundarios. Al ser una de las enfermedades más contagiosas, requiere niveles de inmunidad altísimos de la población para interrumpir su transmisión y eliminarlo de la comunidad.

En el documento, la AEV insiste en la importancia de vacunarse frente a esta enfermedad para evitar la circulación del virus. Y explica el motivo de preocupación actual. Según los datos actualizados de SIVAMIN (Sistema de Información de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad) la cobertura de vacunación de la triple vírica en 2023 en España fue del 97,8% en la 1ª dosis y 94,4% en la 2ª dosis.

Estas cifras corresponden a la media de España pero hay que tener en cuenta que en la 1ª dosis hay dos comunidades autónomas que están por debajo del 90% y dos entre el 90% y el 95%. Y en la 2ª dosis cinco comunidades están por debajo del 90% y seis entre el 90% y el 95%. "Los porcentajes de estas comunidades son preocupantes y se han de mejorar", señalan los médicos.

Mayores esfuerzos

A la pregunta de si está resurgiendo la enfermedad, el documento explica que después de la disminución continuada de la morbilidad y la mortalidad del sarampión a partir de la vacunación, se observa desde 2017, por diversas razones (la reticencia vacunal es muy importante y los efectos de la pandemia por la disminución de las coberturas, precisan), un aumento de casos. En 2021 se observó una disminución de la cobertura que se vio mejorada en 2022, "aunque sin llegar al objetivo del 95%".

"Es necesario tener en cuenta que los recursos de los Programas de Vacunación durante el año 2021 se dedicaron en gran parte a la vacunación Covid-19, lo que pudo influir en la menor cobertura. Se necesitan mayores esfuerzos para aumentar las coberturas vacunales, pues desde 2023 se está observando un importante aumento del número de casos de sarampión en todo el mundo, cuando se caminaba hacia su control y eliminación", recuerdan.

En Europa

En la Región Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la reemergencia del sarampión "es muy destacable", añaden. En España el número de casos confirmados en 2024 ha sido de 217 frente a 11 en 2023, todos son casos importados o relacionados con estos.

Entre sus recomendaciones, la AEV recuerda que "es fundamental la vacunación sistemática en la infancia" incluida en el calendario con dos dosis: una a los 12 meses y otra a los 3-4 años. Además, si un adulto no está correctamente vacunado y no ha pasado el sarampión, sí debe inmunizarse. También todas las personas susceptibles de cualquier edad. "Una persona es susceptible si no está correctamente vacunada con dos dosis o si no ha padecido la enfermedad", concluyen.