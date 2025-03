Muface cierra la peor crisis de su historia: ASISA y Adeslas se quedan con la atención sanitaria de los funcionarios

Lo adelantó el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López a pocas horas del final del plazo dado a las aseguradoras para entregar sus ofertas. El Gobierno daba por "resuelto" el problema de Muface. Este miércoles, se ha dado a conocer que, como se preveía, ASISA y Adeslas, dos "grandes" compañías en palabras del ministro, y que ya habían oficializado que acudirían al concierto para los próximos tres años, se ocuparán de la atención sanitaria de los funcionarios: 1,5 millones de personas si se suma a sus familias. En su 50 aniversario, que se celebra este año, Muface cierra su capítulo más convulso.

La apertura de ofertas de las compañías se ha realizado tras la reunión de la Mesa de Contratación. Aunque el plazo finalizaba a medianoche del martes, ha habido que esperar hasta esta tarde para recibir la información oficial sobre qué aseguradoras se ocuparán del concierto y cuáles son los detalles. No ha habido sorpresas. Durante esa reunión se ha constatado que se han presentado dos licitadores, SegurCaixa Adeslas y Asisa, y se ha examinado la conformidad de la documentación presentada con los pliegos.

Según ha informado Muface, finalizada la sesión, la Mesa ha resuelto, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, enviar la documentación presentada a la unidad técnica correspondiente y convocar la siguiente sesión de la Mesa el 17 de marzo para proceder a la apertura de los sobres con las ofertas económicas y técnicas.

Las dos empresas "grandes", ASISA y Adeslas, se repartirán la atención a los mutualistas. DKV, que siempre había estado en el modelo, ha optado por mantener la intriga hasta el último momento. Finalmente, abandona. Por tanto, las dos primeras compañías se quedarán con los cerca de 200.000 funcionarios (entre titulares y beneficiarios) que hasta ahora recibían atención sanitaria a través de la multinacional alemana. Adeslas ya era la aseguradora mayoritaria del modelo: atendía a más de medio millón de mutualistas, con datos de 2023. ASISA, por su parte, cubre a más de 350.000.

Todos los mutualistas que reciben asistencia sanitaria concertada la tendrán garantizada en las condiciones actuales hasta que se formalice el nuevo contrato, en virtud de la continuidad de los servicios que prevé la Ley de Contratos del Sector Público. Los mutualistas que en este momento tienen la cobertura sanitaria asegurada con DKV, señala Muface, tendrán la opción de elegir otra de las entidades concertadas que resulten adjudicatarias del concierto durante el plazo que se abra para tal fin.

Subida al 41,2% de la prima

El contrato de Muface ha pasado a ser de unos 4.808,5 millones de euros para las tres anualidades, tras sumarle una dotación adicional de 330,5 millones de euros en la mejora de la segunda licitación. En concreto, la prima subirá un 41,2% al final del tercer año respecto al convenio actual. Esta cifra incluye los pagos realizados para garantizar la continuidad del servicio. La oferta anterior, que quedó en suspenso, limitaba la subida al 33,5%.

"La principal tarea de un Gobierno es resolver problemas. Dijimos que renovaríamos el concierto sanitario de Muface y así va a ser", se ha congratulado este mismo miércoles el ministro Óscar López. El nuevo concierto dará comienzo el próximo 1 de abril de 2025 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Estas son las fechas establecidas tras varias prórrogas del actual acuerdo, que hubiera acabado el pasado 31 de diciembre. Sin embargo, el Ejecutivo dictó una orden de continuidad para evitar que los funcionarios adscritos y sus familiares quedasen sin servicios de atención sanitaria.

Las ofertas

Otras dos aseguradoras, AXA y Mapfre, que se habían interesado por un concierto con condiciones mejoradas que ya resultaba atractivo, se descolgaban el mismo martes de la carrera. La primera, "por cuestiones técnico-financieras, que no nos permiten hacerlo con una oferta aseguradora en línea con los estándares de calidad de la compañía". Mapfre, por su parte, "ha estado hasta el último momento analizando a fondo las condiciones del pliego, pero finalmente ha decidido no participar porque no encaja en la estrategia de la aseguradora para este ramo", apuntaban.

ASISA y Adeslas -que a finales de año anunció que abandonaba el modelo y regresó por los "avances significativos" en la segunda licitación- ya oficializaron en las últimas semanas que, con esas condiciones, les compensaba acudir al concierto. "Las nuevas condiciones, como la mejor financiación de los segmentos de mayor edad, permiten garantizar la calidad asistencial y la sostenibilidad de Muface y empezar a corregir sus desequilibrios", indicaba ASISA.

Equilibrio económico

En la misma línea, Adeslas reiteraba "que su planteamiento para el nuevo concierto no es otro que lograr un equilibrio económico que evite hacer frente a nuevas pérdidas como consecuencia de la infrafinanciación del modelo". Añadían que "actuando desde su responsabilidad como prestador de servicios de salud, y valorando de forma positiva el esfuerzo realizado por la Administración, considera que el convenio actual ofrece unas condiciones económicas justas y equilibradas".

También queda resuelto el concierto de los funcionarios en el exterior. La Mesa de Contratación del organismo proponía el 25 de febrero la adjudicación del concierto para el aseguramiento de la asistencia sanitaria a los mutualistas y beneficiarios destinados y/o residentes en el extranjero a Nueva Mutua Sanitaria. La propuesta de adjudicar a esta aseguradora la cobertura sanitaria durante los años 2025, 2026 y 2027 "obedece, por un lado, a la comprobación de que las ofertas se ajustan a los requisitos mínimos y, por otro, al cumplimiento de los requerimientos establecidos en el pliego".

Una crisis interminable

El punto y final a meses de incertidumbre desde que, el 5 de noviembre, las tres aseguradoras que formaban parte del anterior concierto (ASISA, Adeslas y DKV) dejaran desierta una primera licitación por considerar insuficiente el montante económico. Entonces, el Gobierno propuso una subida del 17,12% la prima de un concierto de dos años. Con el paso del tiempo y el descontento de las aseguradoras, el aumento de esa prima fue mejorando hasta llegar a un capítulo final que se zanja este miércoles.

Casi medio año de tensión máxima en los que se han sucedido las conversaciones entre el Ejecutivo y las aseguradoras -que en varias ocasiones han anunciado que abandonaban el modelo por la falta de dotación como advertían desde hace mucho tiempo- para aumentar esa subida; los movimientos políticos o las movilizaciones de los sindicatos de empleados públicos en las calles.

Amenaza de huelga

Muface estuvo a punto de llevar a los funcionarios a una jornada huelga, prevista para el 13 de febrero y finalmente desconvocada por CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, "ante la incertidumbre en la atención sanitaria del personal funcionario"".

Concentración de CSIF en Madrid (archivo). / N. S.

Este mismo sindicato pidió a la Fiscalía General del Estado que investigara las quejas de "centenares de mutualistas" que, ha denunciado, "han visto cómo sus peticiones de asistencia sanitaria han sido rechazadas en los últimos meses por parte de las compañías aseguradoras DKV, Adeslas y ASISA". El objetivo, era determinar "posibles responsabilidades penales tanto de las compañías como de las personas físicas que pudieran ser autores o partícipes en los hechos denunciados".

Solución inmediata

Este mismo martes, la Plataforma Intersindical frente al Colapso Sanitario -que aúna a diferentes organizaciones -como la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), el Sindicato Unificado de Policía (SUP) o la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) -ha vuelto a salir a las calles, en esta ocasión en Murcia, Ceuta, Melilla y Santander, para pedir una solución "real e inmediata" para la situación de Muface.

La plataforma aludía en un manifiesto con motivo de las concentraciones a uno de los momentos más críticos que se han vivido en estos meses: el proyecto de la ministra de Sanidad, Mónica García, para "hacer desaparecer Muface". Sin duda, el mayor susto que vivieron los mutualistas cuando. En noviembre, un informe del Ministerio de Sanidad sobre el impacto que tendría la desaparición de Muface en la sanidad pública -por el trasvase de 1,5 millones de personas- proponía liquidar el modelo.

A la sanidad pública

"El contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable", señalaba el documento. En distintas ocasiones durante todos estos meses, la titular de Sanidad, Mónica García, ha afianzado esa idea: "Vamos a trabajar para que se resuelva la situación y que se vayan integrando los mutualistas y los funcionarios poco a poco dentro de lo que nosotros consideramos que es el mejor sistema sanitario que tenemos, que es el sistema sanitario público", ha dicho en más de una ocasión.

Declaraciones apoyadas desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública en diversos momentos. La entidad ha vuelto a criticar esta semana la decisión del Ministerio de Función Pública de mantener e incrementar la financiación de las "aseguradoras privadas de Muface como sistema paralelo al público" para atender a los funcionarios.

La reflexión

Ajeno a las opiniones del Ministerio de Sanidad, el Gobierno lo ha tenido claro. Muface no se iba a disolver. Otra cosa, señaló el ministro Óscar López en distintas comparecencias, es que cuando finalice el concierto que ahora arranca, en 2027, sea el momento de reflexionar sobre un modelo que no es perfecto. Para eso, se apoyarán también en el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre Muface que, desde finales de año, ya está en manos del Gobierno pero que todavía no ha visto la luz.

"Como he dicho en todos los momentos durante estos meses, tranquilidad a los mutualistas. Este gobierno está para resolver problemas. Hay que respetar todos los procedimientos, los plazos, las leyes de contratos, pero ya sabemos que dos de las grandes que estaban antes (en alusión al anterior concierto) han concurrido. Por lo tanto, parece razonable afirmar que el problema se resuelve", señalaba este lunes el ministro Óscar López.