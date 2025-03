Vuelta a la normalidad en Valencia: se recuperan las mascletaes, clases y atenciones médicas

Vuelta a la normalidad tras el largo temporal de lluvias que desde el domingo afecta a la Comunitat Valenciana, con especial incidencia en Valencia y Castellón, y que ya ha dejado impresionantes acumulados de agua en muchos puntos del territorio, en los que se han superado los 400 litros por metro cuadrado.

Así que tras la evolución de mejora de las condiciones meteorológicas, mañana día 7 de marzo, la Conselleria de Sanitat ha anunciado que "se recupera la actividad asistencial ordinaria en todos los Centros de Atención Primaria, Centros de Especialidades y Hospitales de las provincias de Castellón y València". Así regresa la normalidad tras una semana donde los pacientes que tenían citas médicas programadas han visto cómo se anulaban debido al temporal en aras de evitar desplazamientos. Ahora los esfuerzos se centran en reprogramar esas citas en centros de salud, hospitales y centros de especialidades . Y esque de la suspensión de las citas médicas programadas sólo quedaron eximidas las oncológicas, diálisis y cirugías con ingreso.

La previsión meteorológica en las próximas horas es que se mantengan las lluvias especialmente en el prelitoral de Valencia y Castellón; se están realizando desagües de embalses con caudales "dentro de la normalidad", ha precisado delaga del Gobierno, Pilar Bernabé.

Respecto a la situación de los embalses y presas, ha indicado que "como la lluvia no ha sido intensa, se han ido aumentando algunos de los desagües pero con unos cauces y caudales dentro de la normalidad".

La crecida del río Magro

"Eso va a hacer que se vea que haya más cantidad de caudal en algunos ríos, como el Magro, pero todo apunta que está dentro de la normalidad" y se seguirá en "alerta" en las próximas horas, ha indicado la delegada del Gobierno.

Bernabé ha informado asimismo de que a las 17:00 horas habrá una nueva reunión del Cecopi para la valoración y seguimiento del temporal e intentar "anticipar" las medidas que adopte la Generalitat con respecto a las recomendaciones a la población.

Emergencias de la Generalitat Valenciana ha dado por finalizada la situación 0 por inundaciones en el litoral norte de Alicante y se mantiene en las provincias de Castellón y Valencia.

Para mañana han sido levantadas por el Ayuntamiento de Valencia las restricciones de las actividades suspendidas por el temporal y se retomarán las clases; el puerto de Sagunto ha sido reabierto y está operativo este jueves tras su cierre por el temporal.

Esto quiere decir que se levanta la restricción al disparo de las "mascletaes", pero que queda la posibilidad de que pudiera no celebrarse por lluvia. "La mascletà se celebrará siempre y cuando la lluvia no lo impida". Porque la imposibilidad de disparar no era solo por el deterioro material pirotécnico, sino por evitar el desplazamiento de personas. Una vez la gente pueda tener plena libertad de movimientos, sólo serán los cielos los que permitan o impidan el disparo.

¿Quien dispara el viernes 7?

Para el viernes está prevista una "mascletà" a las 14 horas a cargo de la Pirotecnia Reyes Martí, de Burriana.