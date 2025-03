Formarse para escapar del machismo: "Vivo con mi maltratador porque no tengo adonde ir"

No fueron las palizas ni los golpes. Tampoco los insultos, el desprecio, las humillaciones ni las prohibiciones de salir de casa. Fue ver a su hija de ocho años muerta de miedo cuando veía al padre o cuando cerraba los ojos y se tapaba las orejas tratando de escapar de allí cuando Laura (nombre ficticio) se dio cuenta que debía dejar a su pareja y empezar una nueva vida. "Pero ¿dónde voy? No tengo adonde ir, por eso me quedo con él en la casa", cuenta esta mujer que hace un par de semanas ha empezado a asistir a un curso de capacitación de la Fundació Surt. "Siento que por primera vez alguien me ayuda de verdad y cada vez me veo más fuerte para dar el paso", agradece, harta de las demoras y la falta de plazas de la red pública de atención a la violencia machista.

Laura y Sofía son dos de las 25 mujeres que participan de los cursos de catalán, empoderamiento digital y capacitación de la fundación Surt. "Un día que no podía más fui a un servicio para mujeres maltratadas de mi ayuntamiento y me dieron el teléfono de esta fundación", sigue Laura. Ella llegó a Barcelona procedente de un país del África subsahariana cuando tenía siete años. Terminó la ESO y se puso a trabajar. El último empleo, de camarera. "En noviembre me quedé en el paro", cuenta. Ya entonces ahorraba para escapar de su pareja.

Escapar del maltrato

Estos últimos meses su estrategia para evitar el maltrato de su pareja se ha basado en irse a dormir en la habitación de su hija y en salir de casa cuando le ve a él ansioso. "He estado meses muy mal, deprimida, con ansiedad, sin poder salir de casa… el problema es que le necesito para darle un techo a mi hija, para darle de comer…", sigue. Laura tiene terror a denunciarle. "¿Cómo lo hago si después tengo que volver a su casa? Me amenaza con quitarme la niña porque él es de aquí y yo no"".

Barcelona, 7 de marzo de 2025. Inauguración con el alcalde Jaume Collboni del espacio Barceloneta de la Fundación Surt. / / Macarena Pérez

Desde que asiste a la fundació Surt, hace escasas semanas, nota que algo ha cambiado en ella. "Me atrevo a salir de casa, me vuelvo a maquillar… estoy empezando a recuperar la fuerza. Ellos te ayudan de verdad", sigue. De la mano de esta entidad ha conseguido cosas tan básicas como una tarjeta de crédito para hacer la compra y no depender de su maltratador. "Están buscando un sitio para que un día pueda salir", agradece. Hasta que eso no ocurra, sabe que está en una situación de riesgo muy elevado. "Muchas veces pienso que puedo ser la siguiente mujer a la que asesinan. Mis amigas y mi madre me lo dicen", dice entre llantos.

El eslabón más bajo

Cuando Laura rompe a llorar, Sofía la abraza. "Tienes que hacerlo y lo harás. Eres fuerte, eres valiente, saldrás adelante", le repite al oído esta mujer colombiana que lleva dos años viviendo en habitaciones de Barcelona con su marido y su hija de 24 años embarazada de siete meses. No tiene permiso de residencia ni de trabajo. En septiembre todos durmieron en la playa. "No es fácil ser inmigrante acá. No hay trabajo ni vivienda para nosotros, somos el eslabón más bajo".

Ella está empezando un curso de catalán y trabaja cuidando a niños y ancianos. "Mi hija y yo trabajamos de ocho de la mañana a diez de la noche por 700 euros al mes", sigue. "Las de Surt son las únicas que no ayudan", afirma. El embarazo de la hija la ha roto por completo: el padre del bebé la maltrataba y ahora la amenaza de muerte. "El miedo la ha paralizado, nos ha paralizado.

La fundación Surt, con 30 años de trayectoria en el Raval, inaugura una nueva sede en la Barceloneta

Estas mujeres han contado su historia a EL PERIÓDICO este viernes en la nueva sede de la entidad, ubicada en el barrio de la Barceloneta. Un nuevo local, más espacioso, para poder ampliar la labor que desarrolla desde hace más de 30 años en la sede histórica del Raval y atender a más mujeres y ayudarles a ser independientes.

"Nuestro objetivo fundamental es que puedan acceder al trabajo en condiciones de dignidad e igualdad. Somos imparables y luchamos para romper estas barreras", ha reivindicado Fina Rubio, presidenta de la entidad.

"Es importante empoderarnos como mujeres, nos podemos comer el mundo igual que ellos. No tengamos miedo a salir de casa, a acogernos…", ha reivindicado Sílvia Benaiges, la nueva directora de la entidad. En el acto, también ha participado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha expresado su compromiso con la "defensa a ultranza" de las mujeres.

Al terminar el parlamento del alcalde, Sofía se ha dirigido a él. "Me daba mucho respeto pero al fin me he atrevido. Le he pedido que nos ayude a las mujeres migrantes, que no tenemos adónde ir, que resuelva el problema de la vivienda porque sino tenemos que soportar el maltrato", explica la mujer. "Antes no me habría atrevido", sonríe. Un ejemplo más que las dos semanas de curso en Surt empiezan a hacer efecto.