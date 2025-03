Agenda: qué hacer hoy 12 de marzo en Asturias

Oviedo

Charla sobre el paisajismo asturiano

El Club LA NUEVA ESPAÑA acoge, a las 19.30 horas, la primera sesión del ciclo: "Tierra, memoria y paisaje: conversaciones sobre el jardín histórico asturiano", que se desarrollará en diferentes escenarios de la región. Correrá a cargo de Daniel Valera, paisajista que lidera un proyecto para visitar mil jardines en cien días. Valera realizará un recorrido por los jardines históricos de Asturias y hablará de su conservación y estrategias de futuro. Le presentará Carmen Adams, catedrática de Patrimonio Cultural para Turismo de la Universidad de Oviedo. Entrada libre.

SACO

La Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO) regresa con varias actividades. El teatro Filarmónica es escenario de la proyección de dos películas de su ciclo "Historia(s) del cine europeo". A las 17.00 horas se proyecta el filme "Umberto D.", y a las 20.00 horas, "Los espigadores y la espigadora". Entrada libre. En el Museo de Bellas Artes de Asturias se ofrece, entre las 10.30 y las 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas la actividad "El sonido del arte vol. 7", de Ainara LeGardon. Hasta el 16 de marzo, el cibercentro de La Lila alberga experiencias de realidad virtual; hoy, de 16.30 a 20.00 horas, y los siguientes días de 11.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas. Necesaria inscripción previa en el centro.

Matadero Uno

La librería Matadero Uno acoge, a las 19.00 horas, un encuentro con el escritor Javier Lostalé. Le acompaña Lauren García. Entrada libre.

Cuentacuentos

La biblioteca de Ciudad Naranco acoge, a las 18.00 horas, el cuentacuentos "Yo no soy caperu", de "Va de Verde". A la misma hora, la biblioteca de La Corredoria alberga el bebecuentos "La ratita presumida", de Ana Capilla. Aforo limitado, dos personas adultas por niño. Inscripción previa obligatoria en cada biblioteca.

Cuentacuentos en Ribera de Arriba

La Biblioteca de Soto de Ribera acoge a las 17.00 horas una sesión de narración oral de historias mágicas para vivir en igualdad con los cuentos de David Acera, dirigidos a público de más de 4 años. Es necesaria inscripción previa, que puede realizarse en la biblioteca, llamando al 985797172 o en el correo biblioteca@ayto-riberadearriba.es.

Villa Magdalena

El centro social de Villa Magdalena acoge la exposición "La brisa de las estrellas", una muestra del artista Luisma Berros, cuya obra va tras las huellas de Van Gogh y bebe tanto del expresionismo del pintor neerlandés como de la influencia de la pintura zen y los antiguos artistas orientales. Puede visitarse hasta el 20 de marzo de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Ribera de Arriba

La Casa de las Artes y las Ciencias de Bueño, en Ribera de Arriba, acoge, hasta el 14 de marzo, en horario de 11.00 a 13.00 horas, sendos talleres con la escritora portuguesa Patrícia Pontela. Inscripciones en el teléfono 985 796 009.

Estudiopablodelillo

El estudiopablodelillo (General Zuvillaga, 12) acoge la muestra colectiva "Don’t push me ‘cause I’m close to the edge", que podrá visitarse hasta finales de febrero, en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

Sala Sabadell Herrero

La sala de exposiciones ofrece la muestra "Tocar lejanías, Colección de Arte Banco Sabadell" hasta el 11 de mayo y recoge obras de los artistas Ramón Isidoro, Elena Asins, Luis Bisbe, Manuel Blázquez, Alfons Borrell, Joaquín Chancho, Patricia Dauder, Esther Ferrer, Juan Galdeano, Josep Guinovart, Joan Hernández Pijuan, Concha Jerez, Élia Llach, Xisco Mensua, Teresa Pera Hospital, Joan Ponç, Juan Suárez, Patricio Vélez, Oriol Vilapuig y Martín Vitaliti. Acceso libre. El horario de lunes a sábado –excepto los martes que cierra– de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos, sólo en horario de mañana.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 23 de marzo se puede visitar "Landscapes of Affection", el nuevo proyecto de Noemi Iglesias Barrios. El programa "La Obra invitada" presenta, hasta el 30 de marzo, el "Díptico de la Pasión", una obra de época medieval (siglo XIV) propiedad de la Catedral de Oviedo. Además, se puede visitar su exposición permanente. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas, que tienen un precio de 10 euros y no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas se representará "El fantasma de Canterville", de "El Jaleo Producciones", en el teatro Jovellanos. Con dramaturgia de Laura Iglesia y dirección de Gemma de Luis, el reparto lo integran Beatriz Canteli, Carlos Dávila, Félix Corcuera, Laura Iglesia, Luis Alija, Nerea Vázquez y Pedro Durán.

Antiguo Instituto

Eduardo Lamela ofrecerá un concierto a partir de las 19.00 horas en el Antiguo Instituto.

Ficción del mes

A las 19.00 horas se proyectará en la Escuela de Comercio "Most beautiful island", dentro del ciclo "Ficción del mes".

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, Luis Rubio ofrecerá la charla "Recordando el ayer con música", organizada por el Ateneo Jovellanos.

Museo Casa Natal de Jovellanos

A las 18.00 horas se puede disfrutar de una visita guiada al Museo Casa Natal de Jovellanos.

Asociación Evaristo San Miguel

Dentro de la actividad "Con M de Muyer", a las 19.00 horas se hablará sobre "Compañero Barreriro", un podcast de mujeres y memoria de Patricia Martínez. Será en la sala grande de actividades de la Asociación Evaristo San Miguel (calle Puerto Pontón 3).

Fundación Alvargonzález

Se puede visitar la exposición de escultura "Sentidera: cuando sientes la madera", de Víctor Orviz, hasta el 14 de marzo. Los horarios de la sala son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados de 12.00 a 13.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 25 de mayo se puede visitar la exposición "Pintores gijoneses del siglo XX en la Colección Fernández Ugarte". Y hasta el 20 de abril los cuadros "Evaristo Valle: Las dos meriendas". Los horarios del museo son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta abril se pueden ver las muestras "Carteles de cine en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1932-1987)", "La prevención de riesgos laborales en el cartel, 1932–1968" y "A tus pies. La colección de calzado del Muséu del Pueblu d’Asturies, 1890-1975". Los horarios son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Parque Natural de la Campa Torres

Hasta el 25 de mayo se podrá visitar en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres la exposición "Los bronces de la Campa. Últimas restauraciones". El horario de apertura es martes a domingo, de 10.00 a 17.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 30 de junio estará la exposición "Impresiones y paisajes". Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 15 de marzo se puede visitar la exposición "Reflejos de una imagen quebrada", de Ana Rod, en la Galería Llamazares. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Por otra parte, hasta el 3 de mayo de 2025 puede visitarse la exposición "Arcoíris imposible. Un ejercicio de paisajismo celeste". Hasta el 5 de abril se puede ver la exposición "NVSBLS. Mujeres invisibles en la historia del arte", ideada por Héctor Lasheras y comisariada por Begoña Torre. Los horarios de visita a LABoral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Avilés y comarca

Exposición en la Factoría Cultural

Texto, fotografías y vídeos conforman "Una vaca en el pasillo", exposición con la que el artista de Avilés Javier Villabrille reflexiona sobre el suicidio, y que mereció una de las Ayudas a la Producción Artística de la concejalía de Cultura de 2023. La muestra se convierte en un manifiesto que quiere llamar la atención sobre la alarmante cifra de suicidios que sufre Asturias, a la cabeza de las estadísticas en España y una de las más altas de Europa. Podrá visitarse hasta el 11 de abril.

Difac expone en la avenida de Portugal

La Factoría Cultural en el marco de la programación de actividades para la conmemoración del 8M Día Internacional de las Mujeres, acoge la exposición "Unid@s en un mismo sueño", organizada por la asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca DIFAC. Se puede ver hasta el 28 de mayo.

Exposición sobre Maruja Mallo

Exposición de pintura "Arte y Libertad", versionando a Maruja Mallo bajo la mirada de un grupo de mujeres artistas avilesinas coordinadas por Pilar Prado. Se puede visitar de lunes a viernes en la Casa de las Mujeres (C/ La Ferrería, 27), en horario de 9.00 a 14. 00 horas y por la tarde de 17.00 a 19.00 horas, de lunes a viernes (siempre que haya actividades en la Casa de las Mujeres).

"Chico, Rita y El Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés (Plaza de Camposagrado) acoge una exposición fruto de la colaboración del dibujante Xavier Mariscal y el cineasta Fernando Trueba, en la que se reúne la obra gráfica del diseñador e ilustrador valenciano que dio lugar a dos películas de animación con gran éxito de público y crítica: "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al Pianista" (2023). La muestra se podrá visitar de forma gratuita hasta el 13 de julio y el horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas. Sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición "La sonrisa estética"

Ya se puede visitar en el CMAE (calle Llano Ponte, 49) y la Casa de Cultura de Avilés la muestra "La sonrisa estética", que recoge las obras de 29 artistas nacidos o vinculados a Avilés que alberga el Museo de Bellas Artes de Asturias. Abre hasta el 30 de marzo y se puede ver en el CMAE en horario de 18.00 a 21.00 horas, de martes a domingo; y en la Casa de Cultura, de 9.00 a 21.00 horas (los domingos, solo hasta las 14.00 horas).

La Factoría: Miguel Martos

Hasta el 25 de marzo se puede visitar en la Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13) la obra de Miguel Martos con sus viñetas "Acción: calmar a las fieras". Toma el relevo en la Ventana de la Factoría Cultural donde se expone el quinto ciclo de "Micronarrativas Gráficas". Su obra podrá verse en horario de 19.00 a 22.00 horas. Miguel Martos desarrolla su trabajo artístico en los campos del cómic, la ilustración y la animación 2D, siendo la investigación de la narrativa visual su principal interés. Es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, con un año de intercambio en la Real Academia de Bellas Artes de Bruselas, y tiene un Máster en Producción Artística Interdisciplinar en la Universidad de Málaga.

Exposición en la galería Amaga

El pintor Elías García Benavides expone su obra "Huella" en Avilés. La muestra permanecerá abierta en la galería de la calle José Manuel Pedregal hasta el próximo 20 de marzo.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

60.º aniversario del asalto a la Comisaría de Mieres

La Casa de Cultura de Mieres acoge un acto en el que se recordará el 60.º aniversario del asalto a la Comisaría de la ciudad. Se proyectará el documental "Poca ropa", actuará el grupo "Vulgar Lengua" y habrá una charla en la que participarán el historiador Rubén Vega, el documentalista Alberto Vázquez, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, y la concejala de Memoria Democrática, Nuria Ordóñez. Comienza a las 19.00 horas.

Concierto en Riosa

La Casa de Cultura de Riosa acoge a las 19.00 horas el concierto titulado "Esa ye la de...", a cargo de "El Arca de Mozart", que presenta el repertorio tradicional asturiano, con habaneras, danzas, pasacalles, vaqueiradas… en diferentes versiones e instrumentaciones, en un espectáculo acústico que recupera la música de siempre y la presenta como nunca.

Exposición "En el umbral del olvido" en Moreda

La Casa de Cultura de Moreda acoge hasta el 31 de marzo la exposición fotográfica "El umbral del olvido", con imágenes de Analía Pello que ofrecen una reflexión profunda sobre el valor de preservar los oficios que, aún hoy en día, representan una conexión directa con la historia, las tradiciones y el patrimonio cultural de Asturias.

Exposición en Langreo sobre Gaspar García Laviana

La Casa de Cultura de Sama acoge hasta el próximo 4 de abril la exposición "Gaspar, misionero y guerrillero", organizada por la Asociación Gaspar García Laviana.

Exposición de Herminio en Mieres

El IES Bernaldo de Quirós de Mieres acoge hasta el 30 de mayo la exposición "Herminio, correspondencias y procesos". Los trabajos del artista asturiano se pueden visitar en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Centro

Cine en Noreña

Dentro de la programación ofrecida por Laboral Cinemateca Ambulante, la Casa de Cultura de la Villa Condal acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "Luna", dirigida por Pablo Casanueva, en español y asturiano y no recomendada para menores de 7 años. Entrada libre hasta completar el aforo.

Cine en Lugones

Dentro de la programación ofrecida por Laboral Cinemateca Ambulante, el Centro Polivalente de Lugones acoge a las 19.30 horas la proyección de la película "Luna", dirigida por Pablo Casanueva, en español y asturiano y no recomendada para menores de 7 años. Entrada libre hasta completar el aforo.

Taller literario en Candás

La biblioteca pública de Candás acoge a las 17.30 horas "¡Cambiando el cuento!", un taller literario con Elisabeth Martín para descubrir la gran cantidad de estereotipos de género presentes en los cuentos tradicionales. Dirigido a todos los públicos.

Visita guiada al palacio de Fontela de Grado

Hoy, a las 12.00 horas, puede realizarse una visita guiada al palacio de Fontela, sede del museo "Villa ya Mercáu". Dura una hora y requiere reserva previa en la Oficina de Turismo de Grado (636909088 y 985750804).

Exposición en Grado

Durante todo el mes de marzo la Casa de Cultura/Palacio de Miranda-Valdecarzana acoge la V Edición de la EXPOPeregrina, una exposición itinerante de artes plásticas y visuales bajo el tema de "El Camino Primitivo", organizada por la Asociación Cultural GAPAsturias en colaboración con la Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago de Oviedo, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grado y otras instituciones del Camino Primitivo. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10 a 20.45; sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. Además, hasta el 6 de abril, acoge la muestra "Retratos del otro. Nobleza", de Marta Fresneda, una exposición formada por una serie de retratos escultóricos de personas con malformación facial o corporal ya sea por causa genética o congénita, creados desde el convencimiento de la importancia del ser independientemente de su aspecto. Un trabajo conjunto entre medicina, ciencia y arte. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados y domingos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás infor­mación es necesario llamar a los teléfonos 670333111, 602600000 y 984100100.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Espacio expositivo que tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Oriente

Cine en Arriondas

Dentro de la programación ofrecida por Laboral Cinemateca Ambulante, la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "Dahomey", dirigida por Mati Diop, en versión original subtitulada en fon, inglés y francés y dirigida a todos los públicos. Entrada libre hasta completar el aforo.

Exposición en Posada de Llanes

El Centro cívico de Posada acoge hasta el 31 de marzo la exposición "El mapa de Martín", que es el trabajo de fin de grado, en el que fusionando dos de las inquietudes del autor, arte y gastronomía, muestra el concejo de Llanes, lugar de excepcional belleza y fragilidad, que atesora manifestaciones de gran valor cultural, geográficas y medioambientales. Se puede visitar de lunes a jueves de 09.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas. Los viernes de 09.30 a 14.00 horas.

Exposición fotográfica en Ribadesella

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el 31 de marzo Muestra fotográfica "Hombre de la esquina rosada", una interpretación de Luis Felipe Capellín sobre el relato de Jorge Luis Borges. El Tango, la milonga y los bajos fondos de Buenos Aires sirven a Borges para desarrollar uno de los grandes relatos de su magnífica obra, que con las fotografías que forman parte de la exposición, ayudan a entenderla mejor. Se puede visitar en horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas.

Occidente

Cuentacuentos en Cangas del Narcea

El teatro Toreno de Cangas ofrece a las 18.00 horas el cuentacuentos "La ratita presumida", a cargo de "La Sonrisa del Lagarto", inspirado en el clásico de Charles Perrault. Dirigido a público familiar.

Cine en Vegadeo

Dentro de la programación ofrecida por Laboral Cinemateca Ambulante, la Casa de Cultura de A Veiga acoge a las 20.00 horas la proyección de la película "Las sombras del poder", dirigida por Michael Winterbottom", en versión original subtitulada en inglés, hebreo, árabe. Se trata de un intenso thriller político ambientado en la década de 1930 en Tel Aviv. Entrada libre hasta completar el aforo.

Presentación en Vegadeo

La Sala de Exposiciones Luis Fega, en la Casa de Cultura de Vegadeo, acoge a las 19.00 horas la presentación del libro "100 años de la Vuelta Ciclista a Asturias", de Fernando Corral, una obra que recorre algunos de los momentos más interesantes de esta gran prueba ciclista. La cita, moderada por Fernando Delgado, contará con la participación, además del autor, del alcalde de Vegadeo, César Álvarez, y de Cristina Mendo, directora de la Vuelta a Asturias. Además, hasta el 19 de marzo se podrá visitar la exposición "100 años de Vuelta a Asturias", de lunes a viernes, de 15.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Cuentos de África en Castropol

El parque Vicente Loriente acoge, a partir de las 18.00 horas, la actividad "Cuentos bajo las estrellas", dentro del programa Padrinos y Madrinas de Lectura que conjuntamente llevan a cabo el CEIP La Paloma y la Biblioteca de Castropol. Se ofrecerán cuentacuentos africanos, fotoproyección "De Turkana a Castropol", talleres de máscaras y de Percusión africana, bailes africanos y merienda en la sabana.

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco, en La Caridad, acoge hasta el 15 de marzo la exposición "Historia de un marinero", de Teresa Esra. La muestra recoge bellísimos dibujos, acuarelas y grabados, a través de los que se reflejarán escenas cotidianas del día a día de los marineros. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Exposición en Navia

El Espacio Cultural Liceo de Navia acoge la exposición "100 años de Vuelta Asturias", que puede visitarse hoy, 11 de marzo, por último día, en horario de 10.00 a 20.00 horas.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas. Cerrado los fines de semana. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

