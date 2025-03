Ágatha Ruiz de la Prada habla sobre su reconciliación con Díaz Patón tras su viaje a Argentina: "He bailado el tango..."

La última vez que vimos a Ágatha Ruiz de la Prada fue a principios de marzo, cuando se sentó en el plató de '¡De Viernes!' para anunciar su ruptura con José Manuel Díaz Patón a raíz del protagonismo mediático que adquirió el abogado después de su desafortunado comentario sobre la raza gitana.

Días después la diseñadora ponía rumbo a Buenos Aires, Argentina, para inaugurar una exposición retrospectiva con algunos de sus trajes más icónicos para conmemorar su 40º aniversario en el mundo de la moda. Y no ha sido hasta este lunes cuando, encantada con la experiencia y relajada tras haber puesto tierra de por medio no solo de su exnovio sino también de la prensa, ha regresado a Madrid y ha revelado si este tiempo le ha servido para reflexionar respecto a una posible reconciliación con el hombre con el que ha compartido su vida los últimos tres años.

"He bailado el tango, ¡qué bonito! Ha sido un viaje maravilloso, me ha sentado fenomenal, uno de los viajes más bonitos de mmi vida, nunca me han tratado mejor que en este viaje a Buenos Aires, he hecho una exposición increíble y la semana que viene me voy a México, pero este viaje ha sido descomunal, uno de los mejores de mi vida" nos ha contado emocionada, aunque visiblemente cansada tras las largas horas de vuelo.

"Nada, nada, ya a por otra cosa" ha respondido cuando le hemos preguntado por su relación con Díaz Patón, rotunda al afirmar que ha pasado página "definitivamente" y no hay ninguna posibilidad de darse una segunda oportunidad: "Definitivamente no hay relación, pero qué suerte estos viajes, no sabes lo que me están ayudando" ha confesado, revelando que esta escapada le ha servido para sobrellevar mejor su ruptura.

Durante su ausencia Carmen Lomana ha vuelto a hablar sobre ella y ha dejado la puerta abierta a hacer las paces y enterrar el hacha de guerra después de sus sonados enfrentamientos en los últimos tiempos, para que la prensa no les vuelva a preguntar a la una por la otra: "Uy gracias a Dios llevo 15 días sin pensar en Carmen Lomana. Ella siempre dice eso, venga, un beso muy fuerte, gracias" ha zanjado, dejando entrever que no se cree demasiado las buenas intenciones de la socialité.