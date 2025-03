La divertida aventura de "Miss Fallaci" en América

Para ser considerada una de las mejores periodistas de la historia se saltó pronto Oriana Fallaci una de las máximas del oficio, eso de que el periodista nunca debe ser noticia ni protagonista de la narración. Cierto es que no lo buscó y más bien sucedió para su disgusto, a consecuencia de sus primeros trabajos, cuando "L’Europeo" la envió a América para retratar y entrevistar a las estrellas del Hollywood dorado de los años 50.

El dramaturgo Arthur Miller y su mujer, la actriz Marilyn Monroe, en Nueva York. / Lne

Resulta que Fallaci (Florencia, 1929/2006) acabó en varias ocasiones ella misma convertida en objeto de interés de los reporteros y las publicaciones del país, que sorprendidos por la determinación de la italiana para lograr su objetivo no dudaron en difundir sus andanzas. La periodista exhibía en la treintena una seguridad y un arrollador carácter que nunca la abandonarían a lo largo de su fructífera y exitosa trayectoria, y que ya anunciaban el personaje en el que acabaría convertida.

Fue a cuenta de Marilyn Monroe cuando su nombre figuró por primera vez en las columnas de los periódicos americanos, inspirando (y también enfadando) la pluma de firmas como la de la autoproclamada reina del marujeo hollywoodiense Louella Parsons. Lo relató ella misma a la vuelta de un viaje a Los Ángeles y a Nueva York que hizo para entrevistar a la diva, para abordar el "mito" de Monroe. Removió cielo y tierra, tanto que despertó la curiosidad de los periodistas estadounidenses, quienes trataron incluso de ayudarla. Hasta hubo apuestas de cómo acabaría la aventura. No lo logró, por supuesto –de aquella, la actriz estaba en la cima de su carrera y era como si se la hubiera tragado la tierra–, pero Oriana Fallaci transformó el fracaso en uno de sus artículos más célebres en el que describió con pelos y señales su odisea en busca de Marilyn, a la que acabó "odiando como una mujer celosa", según sus propias palabras.

Este artículo, publicado el 29 de enero de 1956 y lanzadera para hacer todos los que vendrían después con las grandes estrellas del cine, forma parte del libro recién salido de imprenta "Tan adorables. Miss Fallaci a la conquista de América", de Alianza Voces.

Una obra que tiene su réplica en la pequeña pantalla con "Miss Fallaci" –título original–, serie de factura italiana estrenada recientemente en España en Movistar. Son ocho capítulos centrados en esos primeros años –quizás los más desconocidos, solapados por la impresionante carrera que vino después– en los que una joven, pero ya segura y feroz Oriana se abría camino en una profesión dominada por hombres y en la que estos eran los protagonistas, tanto delante y como detrás de la máquina de escribir.

Pero más allá de sermonear sobre la liberación femenina –algo que nunca se le ocurriría a la italiana, que iba por libre– "Miss Fallaci" busca divertir y entretener. Ambientada en los años 50 y 60, entre Milán, Nueva York y Los Ángeles, es fiel a los acontecimientos que la periodista –interpretada por Miriam Leone– relata en sus artículos sobre el "star system" hollywoodiense.

Pocos se escaparon –al final resultó ser todo un honor– de la implacable pluma de la italiana, que unos años más tarde cambiaría el cine por la política y los grandes acontecimientos mundiales del último tercio del siglo XX, época de la que saldrían sus célebres entrevistas. Éstas, por cierto, de gran vigencia, actualidad y toda una lección de un periodismo que se echa mucho en falta.

Oriana Fallaci. / Lne

Si alguien tiene interés, fue que no. Oriana no logró conocer a Marilyn. A punto estuvo unos años después cuando acudió a entrevistar a su marido Arthur Miller, en el hogar de ambos en Madison Avenue, Nueva York. Resultó que la actriz no pudo estar: se cortó un dedo y tuvo que irse al hospital. "Será para la próxima vez", lamentó Miller. Sorprendida, la periodista atacó: "Oiga, ¿está usted realmente seguro de que su esposa existe?".

Fallaci en estado puro.