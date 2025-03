Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 22 de marzo

Oviedo

Foro de la Camelia

La ciudad acoge durante este fin de semana el I Foro y Exposición de la Camelia "Ciudad de Oviedo". Hoy, a las 12.45 horas, se realizará la plantación conmemorativa de Camelia en el Campo San Francisco, frente a la fuente del Caracol. A las 13.30 horas, se inaugura la exposición en la plaza de Trascorrales. Se podrá visitar entre las 14.30 y las 20.00 horas; mañana, domingo, de 10.30 a 19.00 horas. Entrada libre. Por la tarde, en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), habrá una serie de ponencias que arrancarán a las 16.45 horas con una presentación oficial. A las 17.00 horas, la bióloga Carmen Salinero hablará sobre la historia de la Camelia; a las 18.00 horas, el botánico Tomás Emilio Díaz ilustrará sobre la especie en Asturias, y a las 19.15 horas la bióloga Pilar Vela expondrá las variedades de la flor y sus utilidades. Entrada libre.

Hevia

El teatro Campoamor es escenario, a las 20.00 horas, del concierto del gaitero Hevia por el 25º aniversario de su álbum "Tierra de nadie". Entradas disponibles a partir de 30 euros.

Día Mundial del Teatro

El teatro Filarmónica es escenario, a las 18.30 horas, de una gala por la celebración del Día Mundial del Teatro. El acto lo organiza la Asociación Cultural Espacio Creativo, en colaboración con ECA Teatro y la Escuela de Teatro e Improvisación Goli-Goli. Entrada libre.

Folclore en la calle

La banda de gaitas del Centro Asturiano de Oviedo amenizará el ambiente por las calles del casco antiguo entre las 11.30 y las 14.30 horas. La actuación se enmarca en el ciclo Folclore en la calle.

Escuela de Sostenibilidad

La Escuela de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Oviedo ofrece, entre las 11.00 y las 14.30 horas, la visita guiada "Agua de Oviedo: del manantial a casa", que se celebrará en el embalse de Alfilorios, en Ribera de Arriba. Se pondrá a disposición de los participantes un servicio de autobús gratuito, que saldrá de la calle Trece Rosas a las 11.00 horas. Aforo completo.

Exposición

El Centro Social de Villa Magdalena exhibe la muestra "Fotografía imperfecta", de Juan Carlos Vecino. La exposición podrá visitarse hasta el día 6 de abril. Horario: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas; sábado y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Matadero Uno

La librería Matadero Uno acoge, a las 19.00 horas, la inauguración de la exposición "Crescendo", de Popy Escobedo, que estará acompañado del fotógrafo Jorge Alonso Molina. Entrada libre.

Kafka & Co

La librería Kafka & Co celebra, a las 13.15 horas, una sesión vermú en la que se presentará el poemario "Evo", de Elena Martínez. Acompañará a la autora la periodista Laura Solís. Entrada libre.

Kuivi Almacenes

El espacio cultural Kuivi Almacenes, en Ciudad Naranco, alberga, a las 21.30 horas, la actuación "Panda Bear" y "Alien Tango". Entradas disponibles a veinte euros.

Sala de exposiciones de la Universidad de Oviedo

La sala, ubicada en el edificio histórico, acoge hasta el 30 de marzo la muestra "Lugar de refugio", del artista leonés Gil Morán. El horario es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los sábados, de 10.00 a 19.30 horas; y los domingos, de 10.30 a 14.30 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 23 de marzo se puede visitar "Landscapes of Affection", el nuevo proyecto de Noemi Iglesias Barrios. El programa "La Obra invitada" presenta, hasta el 30 de marzo, el "Díptico de la Pasión", una obra de época medieval, datada en el siglo XIV, y propiedad de la Catedral de Oviedo. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El museo ofrece la visita a su colección permanente de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Cierre del festival Poex

Hoy se celebra la última jornada del festival literario Poex Gijón. A las 13.00 horas, en la Escuela de Comercio, se presenta el montaje audiovisual «Poesía visual: palabras en sombra». A las 17.00 horas, en el Toma 3, Almudena Sánchez hablará sobre «Gramática de mi madre». A las 18.00 horas, en la Escuela de Comercio, se proyectará «Tren de sombras», de José Luis Guerin. Y a las 21.00 horas, en el patio del Antiguo Instituto, será el concierto de clausura con Sheila Blanco (en la foto, en un recital ofrecido en Avilés cantando a las poetas de la Generación del 27).

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas se representará la obra "Las bingueras de Eurípides" en el teatro Jovellanos.

Gijón Arena

A las 21.00 horas tendrá lugar el concierto "Brothers in band - The Very Best of Dire Straits" en el Gijón Arena, en la plaza de Toros de El Bibio.

Laboral Cinemateca

A las 19.00 horas se proyectará "Tiempo compartido" en el Paraninfo de la Laboral, dentro de la programación de Laboral Cinemateca.

CMI Pumarín Gijón Sur

A las 19.30 horas se proyectará "El profesor de esgrima", dentro del programa "FICX Plus". Será en el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur.

La Caja de Músicos

A las 21.30 horas tendrá lugar el concierto de "Casas" en La Caja de Músicos (Calle Buen Suceso 7).

Meidinerz Jazz Club

A las 22.00 horas habrá un concierto de "Perico Sambeat & David Cid Trío" en Meidinerz Jazz Club (calle San Agustín 14). La formación la integran Perico Sambeat (saxo), David Cid (piano), Eric Surmenian (contrabajo) y Daniel Pimienta (batería).

Sala Tizón

A las 20.00 horas se celebrará un concierto de "The flame 69 + Bronca" en la Sala Tizón (calle Capua 8).

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas Tere Rojo ofrecerá un recital en la sede de la Agrupación Artística Gijonesa.

Escena Xixón

Alberto Rodríguez ofrecerá el monólogo "Ictus interruptus de vuelta de la muerte camino de Asturias". Será a las 19.00 horas en el Ateneo de La Calzada, dentro de la programación de Escena Xixón.

Espacio Escénico El Huerto

A las 18.00 horas se representará el espectáculo "Teatro: Pum! Pum!, Quién Hay?", de David Acera, en Espacio Escénico El Huerto.

Museo Evaristo Valle

A las 12.30 horas Noelia Velasco ofrece la visita guiada "Metamorfosis" en el Museo Evaristo Valle.

Laboral Centro de Arte

A las 12.30 horas está abierta una visita guiada a la obra "Calculando mperios" en LABoral Centro de Arte.

Jardín Botánico

A las 12.30 y 17.00 horas se ofrece la visita guiada especial "El agua en el jardín Botánico". Y también se podrá disfrutar del taller familiar "Arte y agua en el Jardín" a las 12.00 y 16.30 horas.

Biblioteca Pública Jovellanos

A las 12.00 horas e ofrece la actividad "A otro con ese cuento", un cuentacuentos para niños y niñas de 4 a 9 años de edad a cargo de "Goli Goli Teatro".

Espacio Local

A las 11.00 horas se imparte la actividad "Clase cultural: Arte y gentrificación", en Espacio Local (calle Cean Bermúdez 23).

La Buena Letra

A las 19.00 horas, en la librería La Buena Letra (calle Casimiro Velasco 12), a cargo del escritor Ricardo Menéndez Salmón, tendrá lugar la presentación de "Viento del Noroeste", de Ángeles Lorenzo. La actividad está organizada por la sociedad cultural Gesto y cuenta con la colaboración de la editorial gijonesa BajAmar y la librería La Buena Letra.

Avilés y comarca

Salón de Turismo del Norte, en La Magdalena

El pabellón de La Magdalena acoge este fin de semana el Salón de Turismo del Norte, Nortur. La apertura de puertas será hoy a las 11.00 horas y la inauguración oficial está fijada para las 17.00 horas.

Misa solemne en la Ermita de la Luz

La Ermita de Nuestra Señora Virgen de la Luz celebra hoy a las 17 horas una eucaristía de reparación con motivo del robo que tuvo lugar en la parroquia de Villalegre, el pasado 8 de enero. Es una iniciativa de la Asociación Hermandad de la Santa Cruz, en colaboración con la Cofradía de la Virgen de la Luz, y contará con la presencia de la reliquia del Lignum Crucis que custodia la parroquia de San Nicolás de Bari, de Avilés.

Patio patín

Aprende a patinar en línea con la familia. Tendrá lugar los sábados en el patio del Espacio Joven, de 12.00 a 14.00 horas.

Bosque comestible

Taller sobre el agua en la calle José Cueto de 12.00 a 14.00 horas. La actividad es gratuita y destinada al público familiar. Se desarrolla en el marco del programa de educación ambiental Avilés Verde.

Mercado semanal en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado semanal en La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Exposiciones en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición del fotógrafo Gonzalo Juanes "Una incierta luz", que podrá visitarse hasta el 15 de junio. Además, puede visitarse hasta el 4 de mayo la exposición "Eduardo Arroyo: Una biografía pintada", en horario de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Exposición "La sonrisa estética"

El CMAE (Llano Ponte, 49) y la Casa de Cultura de Avilés acogen la muestra "La sonrisa estética", que recoge las obras de 29 artistas nacidos o vinculados a Avilés que alberga el Museo de Bellas Artes de Asturias. Abre hasta el 30 de marzo y se puede ver en el CMAE en horario de 18.00 a 21.00 horas, de martes a domingo; y en la Casa de Cultura, de 9.00 a 21.00 horas (los domingos, solo hasta las 14.00 horas).

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

"Vecines... puerta con puerta", teatro asturiano en La Felguera

Prosigue el ciclo de teatro costumbrista de Langreo. Hoy podrá verse en el uevo teatro de La Felguera la obra "Vecines... puerta con puerta", que llevará a escena el grupo Carmen López Teatro. Comienza a las 20.15 horas, la entrada vale 5 euros.

"Esencia artesana" en Mieres

Mieres celebra el Día Europeo de la Artesanía con varias actividades englobadas en "Esencia artesana". De 10 a 14 horas se organizan en el centro cultural talleres de "cueroflexia" y de cestería.

"Carne cruda", debate sobre la censura en el pozo Santa Bárbara

El pozo Santa Bárbara de Turón (Mieres) acoge hoy la emisión especial del radio-pódcast independiente "Carne cruda", dirigido por Javier Gallego. Bajo el título "Contra la censura", intervendrán Abel Azcona, María Cotiello, Lola Eiffel, Xune Elipe y la concejala Rocío Antela. La música la pondrá "Pablo Und Destruktion". Comienza a las 12 horas y se enmarca dentro del ciclo "Caja de resistencia" de Mieres.

La Big Band de Llanera actúa en el teatro de El Entrego

La Big Band de Llanera ofrece esta tarde, desde las 19 horas, un concierto en el teatro municipal de San Martín del Rey Aurelio, en El Entrego. Las entradas valen 5 euros.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada baja (hasta el 31 de marzo) los viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y sábados, domingos, festivos y puentes, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 18.30 horas. Los horarios de trenes son los viernes, a las 10.00 y las 11.00 horas solo grupos, y a las 12.00 horas, todos los públicos; y los fines de semana y festivos, los horarios son a las 11.00, 12.00 y 16.00 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Recital poético en Pola de Siero

Con motivo del Día Mundial de la Poesía, hoy, a las 20.00 horas, el Teatro Auditorio poleso acoge la representación de "Siglo XX. Una antología", un recital poético a cargo de Rita Cofiño y Rosa Gil. Entrada libre y gratuita, limitada al aforo de la sala.

Magia y música en Candás

El Teatro Prendes acoge a las 18.00 horas el espectáculo de magia "La cámara secreta de Gringotts", del mago Xuso, y a las 21.00 horas el musical "Recordando los 80", con los grandes éxitos de la época.

Encuentro coral en Posada de Llanera

El Espacio Plaza La Habana de Posada de Llanera acoge hoy, sábado, a las 19.30 horas, el II Encuentro coral de la Comarca del Nora, organizado por Fecora y la Coral polifónica de Llanera. Entrada libre hasta completar el aforo.

Concierto en Cabranes

Hoy, la Casa de Cultura de Santolaya acoge, a las 18.30 horas, el concierto didáctico "Diverti-concerto" de la mano de Orquesta de Cámara. Entrada libre.

Visita guiada al casco histórico de Grado y arquitectura indiana

Hoy, a las 12.00 horas, se puede realizar una visita guiada al casco histórico combinada con la que hace un recorrido por la arquitectura indiana dura hora y media, es con reserva previa en la Oficina de Turismo de Grado (636909088 y 985750804).

Exposición en Grado

Durante todo el mes de marzo la Casa de Cultura/Palacio de Miranda-Valdecarzana acoge la V Edición de la EXPOPeregrina, una exposición itinerante de artes plásticas y visuales bajo el tema de "El Camino Primitivo". Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45; sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Oriente

Presentación en Pimiango

La Librería de Pimiango acoge a las 20.00 horas la presentación de la guía "70 faros imprescindibles de España peninsular", con fotografías de Félix González Muñix y textos de José Manuel Díaz, y prologado por el escritor valenciano Gastón Segura.

Concierto en Llanes

Hoy, a las 19.30 horas, el Casino de Llanes acoge un concierto-homenaje de la mano de "Alba y María". La reserva de entradas gratuitas se puede realizar en la página web de la Casa de Cultura de Llanes.

Cine infantil en Llanes

Hoy, a las 16.30 horas, la Asamblea Local de la Cruz Roja de Llanes presenta una sesión de cine a la que se invita la participación de niños a partir de 7 años.

Alcuentru Trad-Urbán en Porrúa

A partir de las 10.30 horas de hoy, se celebra un encuentro entre Asturias y Galicia, protagonizado por la música y el baile. La celebración, que durará todo el día, ofrece diversas actividades y talleres, así como una espicha. Entrada libre.

Exposición fotográfica en Ribadesella

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el 31 de marzo Muestra fotográfica "Hombre de la esquina rosada", una interpretación de Luis Felipe Capellín sobre el relato de Jorge Luis Borges. El Tango, la milonga y los bajos fondos de Buenos Aires sirven a Borges para desarrollar uno de los grandes relatos de su magnífica obra, que con las fotografías que forman parte de la exposición, ayudan a entenderla mejor. Se puede visitar en horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición sobre indumentaria tradicional del Oriente de Asturias (Llanes)

La exposición de indumentaria tradicional titulada "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes" se puede visitar en la Casa de Cultura de Llanes. El horario es de lunes a viernes de 11:00 a 13:30, y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Occidente

Celebración poética en Tapia de Casariego

Con motivo del Día Mundial de la Poesía, Tapia organiza hoy su segunda cita con la poesía. Hoy, a las 20.00 horas, habrá un recital poético y música a cargo del dúo "Amati" y la banda de gaitas "Marino Tapiega".

Velada poética en Valdés

Hoy, a las 19.00 horas, la asociación cultural "El Hórreo de Barcia" celebra una velada poética con la lectura de poesía en vivo con los versos de Aurelio González Oviés. El público interesado en participar en dicha lectura puede inscribirse en el teléfono 679313599.

Recital poético en Boal

Con motivo del Día Mundial de la Poesía, esta tarde, a las 16.30 horas, la Casa de Cultura de Boal acoge un recital poético bajo el lema "Boal es poesía". Entrada libre.

Teatro en Vegadeo

Hoy, a las 18.00 horas, tendrá lugar en el auditorio Félix Menéndez en Vegadeo, la representación teatral de "El gato con botas de agua", de El Callejón del Gato. La obra está dirigida al público infantil de hasta 7 años. Entrada libre.

Desfile de Carnaval en El Franco

Hoy, a las 18.00 horas, arrancará en La Caridad su gran Desfile de Carnaval desde el Colegio Jesús Álvarez Valdés, con la compañía de la charanga "A Trangayada". La entrega de premios tendrá lugar en la carpa de la pista del parque María Cristina. Esta celebración culminará con mucha música. Entrada libre.

Homenaje en Tineo

El Palacio de Merás de Tineo acoge a partir de las 19.30 horas los actos de homenaje al tenor tinetense Marcelino del Llano, cantante lírico de prestigio internacional. El homenaje está organizado por la Fundación Automáticos Tineo, con la colaboración del Ayuntamiento de Tineo, la Coral de Tineo y el cantante Rafa Lorenzo con su grupo. Además del presidente de la Fundación Automáticos y la alcaldesa de Tineo, intervendrán en la apertura del acto Elia Rodríguez, Rafa Lorenzo y Ana Cristina Alas. El propio Rafa Lorenzo presentará el libro dedicado a este tenor "Marcelino de Llano: tenor tinetense de fama internacional".

Presentación gastronómica en Tineo

Hoy, a las 12.30 horas, el comedor del Colegio Príncipe Felipe de Navelgas acoge la presentación del libro gastronómico "Las manos de antes. Recetas del occidente de Asturias", de Beatriz López Vidal.

Festival musical benéfico en Navia

Hoy, a las 19.30 horas, el Fantasio acogerá la celebración del festival musical benéfico de Manos Unidas de 2025. La entrada tendrá un precio de 6 euros, que se donará.