"El odio" trae de vuelta el caso Bretón a los tribunales

Catorce años después de asesinar y hacer desaparecer los restos de sus dos hijos en Córdoba, el crimen de José Bretón vuelve a los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona denegó ayer la suspensión provisional de la publicación de "El odio" (Anagrama), el libro del novelista Luisgé Martín basado en cartas y una entrevista en prisión con Bretón. El anuncio inesperado de esta novedad editorial, con lanzamiento previsto para mañana, llevó a Ruth Ortiz, madre de los niños, a pedir el amparo a la Fiscalía de Córdoba para que se paralizara la distribución al poder vulnerar el derecho a la intimidad.

Tras la polémica desatada en los últimos días con el anuncio de la publicación del libro, que se inserta en el terreno de la no-ficción basada en crímenes (el "true-crime", en la senda de Capote o Carrère), y al margen de cuestiones éticas o literarias, como la voluntad de volver a hacer daño a la víctima, la violencia vicaria, que podría estar detrás del consentimiento de Bretón a la publicación del libro, el magistrado ha considerado que los documentos aportados son "insuficientes" para valorar "la posible vulneración del derecho al honor, a la intimidad y, en su caso, a la propia imagen de los menores" que apuntaba la Fiscalía.

Para defender las medidas cautelares el ministerio público aportaba un artículo de Luisgé Martín en el que se exponía el proceso para la redacción de la obra, una información en Antena 3 donde se explicaba que en el libro el asesino admite el crimen y la nota de prensa de Anagrama. El magistrado recuerda que ningún artículo periodístico muestra el contenido del libro y concluye que "es absolutamente imposible poder hacer un juicio provisional favorable a la estimación de la tutela que se recabaría en el juicio principal". Además, añade que "la imposibilidad es tal que en este momento no es posible determinar con claridad el género al que pertenece el libro en cuestión, siendo esta una cuestión de especial trascendencia a la hora de ponderar los límites de la libertad de expresión en relación con los derechos honoríficos de la persona".

El catedrático de Constitucional de la Universidad de Oviedo Miguel Ángel Presno Linera concluye, con el juez, que "para tener un juicio más fundado hay que leerse el libro". De alguna forma, la posible vulneración de derechos no se produce en tanto que el libro no haya sido editado, con lo que la pretensión de la madre de impedir su publicación en principio solo se podría lograr a posteriori. Presno analiza los tres derechos posibles afectados en este caso. El más probable sería el del derecho a la intimidad familiar. "El libro podría estar vulnerándolo si en él se cuentan interioridades que desacrediten a la familia de su exmujer, buscando una suerte de justificación de lo que hizo. Si hay relato de la vida privada o incluso de cómo mató a sus hijos, también se vulneraría la intimidad, porque el momento terminal de tu vida, especialmente si son menores, no tiene por qué ser objeto de escrutinio público". Más discutible es el derecho al honor. "Tendría que contar algo sobre los hijos que les hiciese desmerecer, o si contiene expresiones vejatorias sobre su exmujer". La tercera posibilidad, atentar contra la propia imagen, parece más remota.

Presno ve complicado ahora que se pueda impedir la publicación del libro, dado que "no hay un sistema de censura previa". "La creación literaria está protegida, y por más que pueda resultar repulsivo, no hay posibilidad de una reparación por el mero hecho de que la narración de unos hechos te hagan daño". Cuestión distinta es que una vez publicado, el juez determine que el libro sí vulnera el derecho a la intimidad. La madre tendría derecho a una reparación económica por la vía civil y, en ese caso, sí podría pedir que no se siguiese difundiendo. Sería, no obstante, precisa Presno, "un caso extraño".

Mientras todo el mundo espera a ver si Anagrama lanza el libro mañana, Luisgé Martín justifica su proyecto. "‘El odio’", ha dicho, "está escrito con el mayor respeto hacia las víctimas. El libro puede provocar dolor al reabrir heridas, pero no más que otros libros que se han publicado sobre los hechos o que la serie audiovisual ‘Bretón, la mirada del Diablo’, emitida en 2023. ‘El odio’ no da voz a José Bretón: se la quita, niega su explicación de los hechos, le enfrenta con sus contradicciones. ‘El odio’, en mi humilde opinión, sirve para mostrar los laberintos de la infamia y de la vileza de un asesino. Nada más. Y nada menos".

