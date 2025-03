Una víctima de la DANA ante la jueza: "Nuestros familiares vieron la muerte de cara y nadie les ayudó"

La jueza que instruye la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha seguido hoy tomando declaración a las familias de los 228 fallecidos durante el 29 de octubre, como ha hecho desde el mes de noviembre. Primero con las familias de las víctimas del partido judicial de Catarroja y desde enero con el resto de los diez partidos judiciales cuyos juzgados han ido inhibiéndose en favor del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja.

"Asesinaron a mi familia"

Entre los familiares de las víctimas que han querido atender a los medios de comunicación se encontraba Victoria Sánchez, que perdió a su marido en la fatídica jornada del 29-O. Sánchez ha defendido ante los periodistas que "asesinaron a mi familia, porque fueron asesinatos, no fueron muertes, porque se podían haber evitado, si el señor Matón [ha asegurado en referencia a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat] hubiese estado en su puesto de trabajo".

Victoria Sánchez ha explicado que su marido falleció en Cheste, donde tienen "un terreno heredado de sus padres con una caseta. Allí eramos felices. Se fue allí a pasar el día y allí le cogió y murieron todos". La mujer aportará al juzgado que instruye la causa de la dana las "veinte hojas con las llamadas al 112 que hizo mi hijo. No nos cogieron el teléfono. Mi hermana llamaba desde Córdoba. Llamamos a todos: al a Guardia Civil, hasta a Capitania. Y nadie nos cogió el teléfono". También ha relatado las últimas llamadas que pudo mantener con su marido, hasta que se despedió de ella. Su relato es desgarrador.

"La boca no nos la van a tapar"

La mujer asegura que no van a cesar en su lucha para identificar a los responsables. "La boca no nos la van a tapar. Lo único bueno es la generosidad de todo el pueblo español. Este sábadoes la sexta manifestacion y queremos que todo el mundo que pueda venir nos apoye". También se ha dirigido a Carlos Mazón: "Vamos a por ti y a por todos los culpables. A todos nuestros familiares que vieron la muerte de cara y nadie les ayudó. No previnieron. Si sabían hasta en Japón del peligro y la universidad la cerraron, porque yo trabajo allí", ha lamentado la mujer antes de comparecer ante la magistrada.