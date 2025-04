Agenda: qué hacer hoy 3 de abril en Asturias

Oviedo

X Semana de la Ciencia "Margarita Salas"

El Club LA NUEVA ESPAÑA acoge, a las 19.30 horas, la conferencia: "El ictus: cómo prevenirlo y cómo actuar", a cargo de Sergio Calleja Puerta, coordinador de la unidad de ictus del HUCA. La X Semana de la Ciencia "Margarita Salas" de LA NUEVA ESPAÑA, patrocinada por el Ayuntamiento de Oviedo, el Ayuntamiento de Gijón, Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Bayer, Asturagua, Química del Nalón, Telefónica, Gilead, IEDUCAE y Fertiberia, y además cuenta con la subvención de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, se extiende hasta el viernes. Las charlas son abiertas al público.

Radar

El ciclo de cine Radar arranca, a las ocho de la tarde, en el teatro Filarmónica con la proyección de la película "M, el vampiro de Düsseldorf".

Librería Matadero Uno

"Crisálida" es el título del libro de Fernando Navarro, que será presentado a las siete de la tarde en la librería Matadero Uno. Estará acompañado por Sergio G. Sánchez.

Librería Cervantes

Encuentro literario, a las siete de la tarde, con Alfonso Paredes, que hablará de "Centinelas". El aforo de la librería de la calle Doctor Casal es limitado.

Kuivi Almacenes

Trust Fund, el proyecto musical liderado por el cantautor Ellis Jones, regresa a los escenarios para presentar "Has It Been A While?", su esperado quinto álbum, lanzado el 1 de noviembre bajo el sello Tapete Records. Este trabajo, grabado en Sheffield junto al productor y amigo Joe Mackenzie Todd, marca un nuevo capítulo en la carrera de Jones tras una pausa de seis años. El acceso es libre y será a las nueve de la noche.

Exposición

El Centro Social de Villa Magdalena exhibe la muestra "Fotografía imperfecta", de Juan Carlos Vecino. La exposición podrá visitarse hasta el día 6 de abril. Horario: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas; sábado y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Exposición en el Centro Asturiano

El club de campo del Centro Asturiano de Oviedo acoge en el hall de la primera planta la exposición "Oviedo en acuarela" del artista Juan Eguren. Hasta el 13 de abril.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre.

Sala Sabadell Herrero

La Sala de Exposiciones Sabadell Herrero ofrece la muestra "Tocar lejanías, Colección de Arte Banco Sabadell", comisariada por la artista Mar Arza e integrada por piezas de autores como Ramón Isidoro, Dauder, Galdeano, Asins, Borrell y Vitaliti. Hasta 11 de mayo, de lunes a sábado –excepto los martes, que cierra– es de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; los domingos, solo en horario de mañana. El acceso es libre.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 11 de mayo se puede visitar la exposición "De la España negra a la España desposeída: Solana-Pérez Siquier", que es presentada con doble perspectiva: la del pintor José Gutiérrez Solana y la del fotógrafo Carlos Pérez Siquier. Abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo ofrece la visita a su colección permanente. Entrada libre. El horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00; domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. Abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 20.00 horas habrá un concierto de la OSPA en el teatro Jovellanos. Contará con la participación de Francisco Coll, director, y Jacob Kekkermann, guitarra.

Sociedad Cultural Gijonesa

A las 19.00 horas se celebra en el CMI de El Llano la mesa redonda "El futuro del sector industrial en Asturies", organizada por la Sociedad Cultural Gijonesa. Contará con la participación de Belarmina Díaz Aguado, consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio del Principado de Asturias; Javier Lanero, secretario General de UGT de Asturies; María Calvo, presidenta de FADE; y José Manuel Zapico, Secretario General de CC OO de Asturies. El acto lo moderará Eloy Méndez, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA.

Museo Evaristo Valle

A las 19.30 horas se presenta el libro "Saber de setas" en el Museo Evaristo Valle, que cuenta con textos, dibujos y fotografías de José Arias.

Corto Gijón

Está en marcha el Festival Corto Gijón, que se extenderá hasta mañana. A partir de las 18.30 horas, en la Escuela de Comercio, se podrán ver los siguientes cortometrajes:_"El mundo de Ángela", de Diana Rojo; "Hormiguilla", de Fran Granada; "All you need is love", de Dany Ruz; y "Solo Kim", de Javier Prieto y Diego Herrero. Y a partir de las 20.00 horas, en el mismo espacio, "Lo que no se ve", de María Algora y Mikel Bustamante; Marciano García, de Luis Arrojo; "No estamos locos", de Lucía Criado; y "Autorretrato", de Daniela Goto. En el Ateneo de La Calzada, a las 19.00 horas, se proyectará "35 años y una noche" y habrá un concierto de "MG". Y a las 19.30, en La Revoltosa, se estrenará "Sin etiquetas".

La Buena Letra

A las 20.00 horas se presenta el libro "El proyecto Enzensberger", de José Luis Fernández López, en la Librería La Buena Letra (calle Casimiro Velasco 12). El autor estará acompañado de Xuan Xosé Sánchez Vicente.

Charla Fundación José Barreiro

A las 20.00 horas se ofrece la charla "El papel de la Universidad en la difusión de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial" en el Antiguo Instituto. Correrá a cargo de Antonio Bahamonde Rionda, catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo, e Irene Díaz, vicerrectora de Investigación de la Universidad de Oviedo. El acto se enmarca dentro del programa "Asturias 2025. Una visión a largo plazo para la región", elaborado por la Fundación José Barreiro.

Biblioteca Jovellanos

A las 19.00 horas se celebra una nueva edición de "Háblame de Música", dentro del programa "Música en la Biblioteca". En esta ocasión estará en la Biblioteca Pública Jovellanos Lorena Varela, graduada en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Oviedo. Hablará sobre "¿Por qué K-pop? Un recorrido por los orígenes y las claves del éxito del fenómeno musical surcoreano".

CMI Pumarín Gijón Sur

A las 17.00 horas se celebrará la charla "Derecho de acceso a una vivienda" en el CMI de Pumarín Gijón Sur.

Meidinerz Jazz Club

A las 21.00 horas se celebrará un concierto de la formación "Anders Boye Knudsen Quartet" en el Meidinerz Jazz Club (Calle San Agustín 14). La formación la integran Anders Boye Knudsen (contrabajo), Sean Clapis (guitarra), Daniel Juárez (saxo) y Daniel Buades (batería).

El Percebe Comedy

A las 20.30 horas Fran Estrada ofrece su espectáculo cómico "Ser Profesor es un Error" en El Percebe Comedy (Calle Marqués de San Esteban 25).

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 12 de octubre se podrá visitar la exposición "Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)" en el Palacio de Revillagiedo, con recorrido con cerca de 1.300 imágenes. Habrá visitas guiada a las 12.30 horas los domingos. Los horarios de visitas son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Antiguo Instituto

Hasta el 30 de abril se puede visitar dentro nuevo programa "Moda con historia" la exposición "Ricardo Villoria: Ángeles y demonios" y la instalación "Petra Von Kant" del mismo artista. Y hasta el 8 de junio, en la sala 2 del Antiguo Instituto, se puede visitar la muestra "Louis Stettner. Colecciones Fundación Mapfre". Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30; domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Días Europeos de la artesanía en la Factoría Cultural

A las 10.00 horas está previsto el taller "Cerámica de Faro esmaltada: Origen, formas y técnica decorativa", por Orlando Morán, profesor de la Escuela Municipal de Cerámica de Avilés. Ya por la tarde, a las 17.00 horas, hay programada una visita guiada a la Exposición "Cerámica Tradicional: Belleza y función", y a las 19.00, conferencia "Cerámica importada en Asturias entre los siglos XIII y XVIII. Un análisis arqueológico", a cargo del arqueólogo Manuel Busto Zapico, doctor por la Universidad de Oviedo y de Boloña.

Charla del ingeniero químico Pablo Coca

El ingeniero químico y director del Centro Tecnológico, Pablo Coca, impartirá la charla "El papel de un centro tecnológico: innovación y digitalización pegadas a la tierra". El acto que se desarrollará en el salón Principado del hotel Palacio de Avilés comenzará a las 19.30 horas y está promovido por la Sociedad económica de Amigos del País de Avilés y comarca.

Exposición sobre Maruja Mallo

Exposición de pintura "Arte y Libertad", versionando a Maruja Mallo bajo la mirada de un grupo de mujeres artistas avilesinas coordinadas por Pilar Prado. Se puede visitar de lunes a viernes, hasta el 4 de abril, en la Casa de las Mujeres (La Ferrería, 27), de 9.00 a 14. 00 y de 17.00 a 19.00 horas, de lunes a viernes.

Exposición sobre el suicidio

Texto, fotografías y vídeos conforman "Una vaca en el pasillo", exposición con la que el artista de Avilés Javier Villabrille reflexiona sobre el suicidio. Podrá visitarse hasta el 11 de abril. Además, dentro de las actividades del 8M, la Factoría acoge la muestra "Unid@s en un mismo sueño", organizada por la asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca, hasta el 28 de mayo.

"Chico, Rita y el Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 13 de julio "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al pianista" (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición en Valdecarzana

"Amalgama gráfica internacional contemporánea por la Paz" es un proyecto ideado para gestionar un intercambio de estampas entre artistas grabadores contemporáneos entre sí, integrado por más de quinientos artistas grabadores de más de treinta y cuatro nacionalidades diferentes. El acceso a la muestra es totalmente gratuito y se puede visitar de martes a domingo hasta el 25 de abril de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

La Ventana de la Factoría con Rubén Gil

La Factoría Cultural expone el quinto ciclo de "Micronarrativas gráficas" con las viñetas de Rubén Gil. La muestra puede visitarse de 19.00 a 22.00 horas hasta el 5 de mayo.

Las Cuencas

"Cónclave", cine en Langreo

El teatro de La Felguera acoge hoy la proyección de la película "Cónclave", que obtuvo 8 nominaciones en la última edición de los "Oscar". Dirigida por Edward Berger y protagonizada por Ralph Fiennes, "Cónclave" narra los entresijos de la Iglesia ante la elección de un nuevo Papa. Comienza a las 20 horas, la entrada vale 4 euros.

Exposición en Sama sobre Gaspar García Laviana

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge una exposición sobre Gaspar García Laviana en la que se muestran libros, cartas, fotos, carteles y artículos de prensa sobre el cura guerrillero. La muestra, organizada por la Asociación por la Memoria de Gaspar García Laviana, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo, se podrá visitar hasta el 4 de abril.

Exposición "Olas de Asturias" en Mieres

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el 30 de abril la muestra pictórica "Olas de Asturias", con trabajos de Benjamín F. Grela. El horario de visita es de 12 a 14 y de 17 a 21 horas, de lunes a viernes.

"De barquillos y cometas", exposición en Pola de Laviana

La exposición "De barquillos y cometas" llega al Cidan en Laviana: poesía, ilustración y creatividad para todas las edades. Podrá verse hasta el 11 de abril. Aúna textos de María Rosa Serdio.

Exposición "Un país en tránsito", en Mieres

La exposición "Un país en tránsito" puede verse hasta el 28 de abril en Mieres Centro Cultural. Se trata de un recorrido por la historia de la España ferroviaria de 1960 a 1975.

Exposición de Herminio en Mieres

El IES Bernaldo de Quirós de Mieres acoge hasta el 30 de mayo la exposición "Herminio, correspondencias y procesos". Los trabajos del artista asturiano se pueden visitar en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas.

Centro

Presentación en Grado

La Casa de Cultura de la localidad acoge a las 19.30 horas la presentación del libro "Aves comunes de la vega del río Cubia", de Paco Javier Fernández.

Conferencia en Noreña

El salón de actos de la Casa de Cultura Severo Ochoa de Noreña acoge a las 20.15 horas la conferencia titulada "Atención y evolución humana: Historia natural de un simio inteligente y triste, a cargo de Emiliano Bruner, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Presentación en Lugo de Llanera

La Casa de Cultura de la localidad acoge a las 19.00 horas la presentación del libro "Los productos light son para gordos", de Carmen Ordiz.

Ruta saludable en Grado

El Grupo Montañero Moscón guía un recorrido por las inmediaciones de Grado del programa "Rutas Saludables" del Ayuntamiento. Tiene dos horas y media de duración y es dificultad media-baja. La salida es a las 10.00 horas, en la antigua oficina de turismo del parque San Antonio. No se permiten mascotas.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto, por las calles aledañas.

Exposición en Grado

El corredor de la Casa de Cultura de Grado acoge hasta el día 29 la exposición de ilustraciones "Aves de la Península Ibérica", de Paco Javier Fernández. Se puede visitar en el horario de la Casa de Cultura, de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45; sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas. Los festivos está cerrado.

Exposición en Posada de Llanera

La Casa Municipal de Cultura de Posada de Llanera acoge hasta el día 11 una muestra conmemorativa de los 50 años de la Asociación Cultural "La Madreña". Se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Oriente

Semana de la Geología en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís, con motivo de la celebración de la Semana de la Geología, acoge la conferencia "Geomorfología y cuevas en los Picos de Europa: de la superficie a las profundidades", a cargo de Montserrat Jiménez Sánchez.

Charla en Llanes

La Casa municipal de Cultura de Llanes acoge, a partir de las 19.30 horas, una charla a cargo del pediatra Germán Rodríguez García acerca de la XIV Campaña Proinfancia Guatemala 2025.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños a partir de 4 años.

Mercados en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Exposición en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes acoge hasta el día 9 la muestra "100 años de Vuelta Asturias", un recorrido visual y documental por las gestas y protagonistas de la Vuelta Ciclista a Asturias. El horario de visita es de martes a viernes de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el día 30 la exposición "Amor", de Rosi García del Río. La muestra reúne una serie de creaciones mediante el uso de materiales reciclados como sellos, cables, anillas de latas, hilos y lanas unidos con la técnica de ganchillo. Se puede visitar en la Casa de Cultura, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas; sábados de 12.00 a 14.00.

Occidente

Conversaciones sobre salud mental en Cudillero

Esta tarde, a las 18.00 horas, el centro social de Oviñana acoge una charla sobre las pérdidas y los duelos, impartida por María Alonso Suárez, psicóloga clínica y terapeuta narrativa. La invitada será Carmen Grau Ortiz, vicepresidenta de la Asociación Abrazos Verdes. Gratuito y sin inscripción previa. Incluido dentro del ciclo de conversaciones sobre salud mental.

Campeonato de minihamburguesas en Navia

La Asociación de Hostelería y Turismo Destino Navia llega organiza desde hoy y hasta el domingo el primer Campeonato de minihamburguesas. Cuenta con la participación de dieciséis establecimientos. Todas las minihamburguesas tendrán un precio de 3 euros y los comensales podrán votar por sus favoritas. Quienes quieran participar deben solicitar el folleto en uno de los establecimientos participantes y sellarlo en al menos en cinco negocios.

Mercados en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen su tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Exposición en Luarca

La Casa Municipal de Cultura de la localidad acoge la exposición "El viaje a la especiería de Magallanes y Elcano en Luarca", que se podrá visitar hasta el 30 de abril de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas; sábado, de 10.00 a 14.00 horas.

Exposición en Cangas del Narcea

La Casa de Cultura de Cangas del Narcea acoge hasta el 30 de abril la exposición "La cerámica de Cangas", organizada por Tous pa Tous y la Sociedad Canguesa de Amantes del País. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

