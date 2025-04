El entorno de Anabel Pantoja habla por primera vez sobre la mala relación de la madre de la influencer y David Rodríguez

Gran amiga de Dulceida y Alba Paul, Susana Molina -más conocida como Susana Bicho- no se ha perdido este miércoles la gran première de la segunda temporada de la docuserie 'Dulceida al desnudo' en Prime Vídeo. Siguiendo el dress code en blanco impuesto por la 'reina de Instagram', la que fuera ganadora de 'Gran Hermano' acaparó todas las miradas con un sofisticado diseño blanco de inspiración nupcial, un guiño a su boda con Guille Valle que se celebrará el próximo verano y de la que cada vez conocemos más detalles.

"Como no voy a tener preboda me he puesto un vestido medio de novia. Me caso un viernes y entonces una preboda un jueves ya me parece como demasiado pedir a la gente" ha explicado, adelantando que en cambio sí habrá "postboda, con la resaca pero bueno, no pasa nada".

Emocionada, desvela que lleva los preparativos para su 'sí quiero' "muy bien"; "estoy muy contenta. Se me está haciendo el tiempo un poco eterno, pero tengo muchas ganas, pero muy bien. No me pone nada nerviosa. Estoy muy acostumbrada a hacer eventos con mi empresa, entonces ahora es como que no tengo que rendirle cuentas a nadie. No hay empresas de por medio, no hay proveedores. Es como yo y mi familia y mis amigos. Si sale algo mal, le va a dar igual a todo el mundo, así que me da igual" afirma entre risas.

Invitada "confirmadísima" a su boda es, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta la estrecha relación que tienen desde hace años, Anabel Pantoja: "Evidentemente. Ella está súper contenta, súper emocionada, probándose mil trajes. Y muy feliz por mí". Y, ha querido dejar claro zanjando los rumores de crisis que han rodeado a la pareja en los últimos tiempos, que asistirá con David Rodríguez. "Obvio que vienen los dos. En mi invitación están los dos y a mí me han confirmado los dos, así que obvio que vienen los dos" ha asegurado, adelantando que como la prima de Kiko Rivera le dio el ramo en su boda con Omar Sánchez, ella intentará sorprenderla de alguna manera.

Muy cercana a la pareja, a la que visitó en Gran Canaria en varias ocasiones cuando su hija Alma estuvo ingresada, Susana ha salido al paso de las informaciones que apuntan que el fisioterapeuta cordobés tiene mala relación con la madre de Anabel, Merchi Bernal. "Yo no he visto nada parecido, pero aparte, encima Merche ha estado viviendo allí en Canarias un montón de tiempo. Si fuese una relación complicada yo creo que no se llegaría a ese punto, que ha estado muchos meses. Nunca he visto nada mal. O sea, una relación súper normal" ha desvelado con naturalidad.

Respecto a cómo se encuentra la sobrina de Isabel Pantoja a la espera de que la jueza decida si archiva la investigación por un presunto delito de maltrato infantil, o si les envía a juicio, la influencer ha confesado que la ve "tranquila": "Al final, yo creo que lo que ocupaba su preocupación y su amargura era el estado de salud de su hija. Y estando ya bien, pues ya todo lo demás, yo creo que más le resbala. Ella está subiendo ya cosas a redes. Yo creo que también un poco refleja cómo está ella. Ya la veo más animada".