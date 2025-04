Estos son los cinco libros más vendidos el mes pasado en España (las novelas más esperadas)

En marzo de 2025, varios títulos destacaron entre los más vendidos, captando la atención de los lectores y posicionándose como favoritos para la celebración del día del libro el próximo 23 de abril. A continuación, se presentan los cinco primeros:

"La península de las casas vacías", de David Uclés

Sinopsis: La historia trata de la descomposición total de una familia, de la deshumanización de un pueblo, de la desintegración de un territorio y de una península de casas vacías. La historia de un soldado que se raja la piel para dejar salir la ceniza acumulada, de un poeta que cose la sombra de una niña tras un bombardeo, y de un maestro que enseña a sus alumnos a hacerse los muertos; de un general que duerme junto a la mano cortada de una santa, de un niño ciego que recupera la vista durante un apagón, y de una campesina que pinta de negro todos los árboles de su huerto; de un fotógrafo extranjero que pisa una mina cerca de Brunete y no levanta el pie en cuarenta años, de un gernikarra que conduce hasta el centro de París una camioneta con los restos humeantes de un ataque aéreo, y de un perro herido cuya sangre teñirá la última franja de una bandera abandonada en Badajoz.

La península de las casas vacías / Ediciones Siruela

"Oposición", de Sara Mesa

Sinopsis: la narradora de esta novela estudia para consolidar su futuro profesional. Ha conseguido un puesto de interina en una oficina administrativa, y afrontar una oposición parece ser el paso lógico en su carrera. Sin embargo, otro tipo de oposición, la interna, basada en su observación del día a día funcionarial, hace que no lo tenga nada claro. El edificio donde ha sido destinada, tan gigantesco como hermético, es un lugar de jerarquías incomprensibles, que la expulsa al mismo tiempo que la absorbe.

Como nadie le explica sus funciones, se ve forzada a improvisar, disimular por vergüenza y registrar su malestar con dibujos y poemas tan desplazados de la realidad como el trabajo mismo. Los funcionarios que la rodean, cada uno con sus particularidades y conflictos, han desarrollado los tics y las manías propios de las rutinas laborales y la obediencia acrítica. Necesitada de vida útil, de pulso verdadero y de juego, la opositora tomará pequeñas decisiones subversivas sin prever sus posibles consecuencias disciplinarias.

Oposición / Anagrama

"La asistenta", de Freida McFadden

Sinopsis: Todos los días friego la preciosa casa de los Winchester de arriba abajo. Recojo a su hija del colegio y preparo deliciosas comidas para toda la familia antes de subir a cenar sola en mi minúscula habitación del piso superior.

Intento no prestar atención a Nina cuando lo ensucia todo simplemente para ver cómo lo limpio. A las extrañas mentiras que cuenta sobre su propia hija. A su marido, que cada día parece más abatido. Pero cuando miro a Andrew a los ojos, castaños, encantadores y llenos de dolor, no me resulta difícil imaginar cómo sería vivir en la piel de Nina. El gran vestidor, el coche de lujo, el esposo perfecto.

Hasta que un día no me resisto a probarme uno de sus maravillosos vestidos blancos. Solo quiero saber qué se siente. Pero ella pronto lo descubre, y cuando me doy cuenta de que la puerta de mi habitación solo se cierra por fuera ya es demasiado tarde.

Algo me reconforta: los Winchester no saben quién soy en realidad.

No saben de lo que soy capaz...

La asistenta / Suma de letras

"En el amor y en la guerra", de Ildefonso Falcones

Sinopsis: 1442. Arnau Estanyol, nieto del protagonista de La catedral del mar, sirve con fervor al rey de Aragón en la conquista de Nápoles cuando los enemigos eternos de la familia aprovechan su ausencia para irrumpir en su palacio y atacar a su hijastra, la joven Marina, con consecuencias devastadoras para todos. Así arranca una deslumbrante novela épica que recorre la segunda mitad del siglo XV, unos años que supusieron el final del oscurantismo medieval y el inicio de un periodo más luminoso, el Renacimiento. Arnau Estanyol, descendiente de esos años oscuros, verá cómo el mundo se transforma a su alrededor, cómo cambia el arte de la guerra y cómo el amor es capaz de transformar el corazón más endurecido.

En el amor y en la guerra / Grijalbo

"El albatros negro", de María Oruña

Sinopsis: Lucía Pascal, una historiadora naval, ha encontrado la pista de un tesoro legendario que lleva siglos perdido. Todo apunta a que formaba parte de uno de los galeones que se hundieron en la ría durante la batalla de Rande, en 1702. Pero, antes de que pueda terminar con sus investigaciones, aparece muerta en su cabaña de la costa viguesa.

Pietro Rivas, un nuevo subinspector de origen italiano, será el encargado de investigar el caso junto con Nagore Freire, del Departamento de Patrimonio, una mujer extravagante que parece salida de otra época. Con la ayuda de una extraña pandilla de investigadores, profesionales del buceo, la arqueología y la ciencia, Pietro y Nagore tratan de descubrir qué ha sucedido con la investigadora y en qué consiste el tesoro que buscaba. Pero, cuando las muertes comienzan a sucederse, comprenden que la clave para desvelar el misterio está en la verdadera historia del Albatros Negro.

El albatros negro / PLAZA&JANES

Autores regionales

Aunque estos son los títulos más populares y conocidos en el último mes, en Asturias tenemos varios autores que han publicado recientemente en el ámbito juvenil en editoriales más pequeñas.

"Echadla a los lobos", de Andrea Serra

Andrea Serra (Gijón, 2001) publicó en octubre de 2024 "Echadla a los lobos", una distopía romántica new adult publicada por la editorial independiente Akane Editorial. Recientemente ha llegado a la segunda edición de esta publicación, que ha sido su primer libro en manos de una editorial. Próximamente, el 10 de abril, podremos encontrar en las librerías el segundo libro de la bilogía "Ponedle la corona", que le da fin a la historia de los protagonistas Harlow y Renek.

Portada de la primera parte de la bilogía "Los lobos del rey" de Andrea Serra / Akane Editorial

"El circo de la luna rota", de Ester León

Ester León (Gijón, 1996) publicó en enero de 2025 su segundo libro "El circo de la luna rota", por la editorial independiente Ediciones Raven. Se trata de una fantasía histórica juvenil que cuenta la historia de un carnaval único en Venecia rodeado de misterio y creatividad. Se trata de una novela autoconlusiva con muchos detalles y cuyas ilustraciones están hechas por la misma autora.

Portada del libro "El circo de la luna rota" de Ester León / Ediciones Raven

"Cuando miras al abismo", de Ares Rodiño

Esta pequeña novela de Ares Rodiño (Gijón, 1999) se publicó en agosto de 2024 bajo la editorial Ediciones Raven. Es una historia que está ambientada en la ciudad natal del autor, Gijón. Se trata de una distopía LGTB juvenil que habla sobre una universidad de villanos en la que Artemis, un universitario como cualquier otro, va a clase, vive con su padre y se esfuerza lo justo y necesario para no perder su beca.