El monumento que más visitantes recibe de León y que es el gran desconocido para muchos en España

Es el primer edificio declarado Monumento Nacional en España y no todo el mundo lo sabe. Si has ido a León alguna vez, seguro que has pasado en frente y quizá no sabes toda la historia que esconde la Catedral de León. El título de Bien de Interés Cultural hizo posible su rehabilitación, un acontecimiento único que traspasó las fronteras europeas e hizo posible seguir disfrutando de esta joya del gótico. La Catedral de León es famosa por su impresionante colección de vidrieras y su fachada, que se encuentran entre las mejores de Europa.

Atesora una colección única: 737 vidrieras con una superficie de 1765 metros cuadrados realizadas ininterrumpidamente entre los siglos XIII al XX.

La Pulcra Leonina, calificativo latino que la define como hermosa, nació en el siglo XII con la vocación de ser la Catedral más grande de la época. No lo consiguió pero, a cambio, se convirtió en una de las más bellas del gótico español.

Está construida sobre el solar de unas termas romanas del siglo II que, 800 años después, el emblemático rey Ordoño II convirtió en palacio. Sus puertas, su impresionante rosetón, el coro (uno de los más antiguos del país) y la delicadeza de algunas figuras, como la venerada Virgen Blanca (original en el interior) que preside el trasiego de caminantes, son referentes imprescindibles que el visitante no debe perderse.

Esta información se puede consultar en la página web de la Catedral de León así como sus horarios de visita y otras noticias de interés.

La leyenda del topo

La Catedral alberga años de historia y muchas leyendas en torno a su contrucción e iconografía. Una de ellas es la leyenda del topo. Sobre la puerta de San Juan, por el interior, cuelga un pellejo, a modo de quilla, que la tradición leonesa ha identificado siempre como un "topo maligno". Él minaba el subsuelo durante la noche, cuando los canteros dormían, convirtiendo en ruinas sus trabajos diarios. Logran, por fin, sorprenderlo en una trampa y darle muerte, dejando su cadáver aquí colgado, como testimonio de aquella proeza.