Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 7 de abril

Oviedo

Proyecto Asturias

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 7) inaugura hoy, lunes, el ciclo sobre la "Ciudad región metropolitana", que dará a conocer los planteamientos de Proyecto Asturias (Proyect A). El reto de un nuevo modelo territorial ante el marasmo socioeconómico y la estructura político-administrativa actual es la temática de la primera charla, que tendrá lugar a las 19.30 horas y que correrá a cargo del historiador y geógrafo Benjamín Méndez García, que será presentado por Víctor García Oviedo, arquitecto y urbanista. Entrada libre.

Ciclo de música sacra

La basílica de San Juan el Real inicia hoy su II Encuentro coral de música sacra y religiosa con un recital que dará comienzo a las 20.30 horas. En él actuarán la Schola Cantorum de la basílica, dirigida por Ángel Gallego Vahíllo, y el Coru de Muyeres de San Esteban de les Cruces, bajo la batuta de Rebeca Velasco Rodríguez. Entrada libre.

Concierto de piano

El salón de actos de la Escuela Municipal de Música de Oviedo "María Teresa Prieto" es el lugar elegido para el concierto del Aula de Piano organizado por la profesora Tania Guelfat a las 18.30 horas. Entrada libre.

Concierto en la Universidad

La capilla del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge a las 19.00 horas un concierto de armonio y piano a cargo de Ramón Sobrino Sánchez y Ramón Sobrino Cortizo. Esta actividad forma parte del festival universitario "musicUO" que se desarrollará por diferentes localidades de la región hasta final de curso. Entrada libre.

Bebecuentos

La biblioteca de Ciudad Naranco es el escenario elegido para la representación del bebecuentos "Luna lunera", que ofrecerá Ana Capilla a partir de las 12.00 horas. El aforo está limitado y solo podrán acudir dos adultos por niño. Se requiere inscripción previa a través de la biblioteca, ubicada en el número 23 de la calle Fernández Oviedo.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Exposición en el Centro Asturiano

El club de campo del Centro Asturiano de Oviedo, ubicado en la falda del Naranco, acoge en el vestíbulo de la primera planta la exposición "Oviedo en acuarela" del artista Juan Eguren. La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de abril.

Sala Sabadell Herrero

La Sala de Exposiciones Sabadell Herrero acoge la muestra "Tocar lejanías, Colección de Arte Banco Sabadell", comisariada por la artista Mar Arza y que está integrada por piezas de autores como Ramón Isidoro, Dauder, Galdeano, Asins, Borrell y Vitaliti. La exposición estará abierta hasta el próximo 11 de mayo. El horario de lunes a sábado –excepto los martes, que cierra– es de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; los domingos, solo en horario de mañana. El acceso es libre.

Exposición en el Colegio de Aparejadores

La sala de exposiciones del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias (Principado, 8) acoge hasta el 25 de abril la muestra de pintura "Desórdenes cromáticos" de la artista Raquel Sierra Ornia. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Caicoya

La Galería Caicoya (Principado, 11) acoge la muestra "Luces encontradas, II", de M. Galano / J. C. Lázaro, en horario de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas (viernes tarde, de 17.00 a 19.00 horas). Hasta el 15 de mayo.

Galería Arancha Osoro

La Galería Arancha Osoro (Independencia, 6) acoge una muestra de Lisardo Menéndez, en horario de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 30 de abril.

Galería Alfara

La Galería Alfara (calle Carlos Casanueva, 16) acoge la muestra "Esencialidad", de Cristina Ortiz en horario de lunes a viernes, de 09.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Sala Borrón

La Sala Borrón (Plácido Arango Arias, 3) acoge la muestra "Ciénaga", de David Vecino, en horario de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas. Hasta el 11 de abril.

Gijón

"Ángeles y demonios" de Ricardo Villoria

Hasta el 30 de abril se puede visitar dentro del nuevo programa "Moda con historia" la exposición "Ricardo Villoria: Ángeles y demonios" y la instalación "Petra Von Kant" del mismo artista, en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Conservatorio de Música

Dentro del ciclo de conciertos "El CONSMUPA en el Antiguo Instituto" a las 19.30 horas habrá una actuación del Aula de Música de Cámara. El concierto tendrá lugar en el Antiguo Instituto, organizado por el Taller de Músicos y el Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias Eduardo Martínez Torner.

Ciclo "Música sacra y religiosa"

A las 20.00 horas el Orfeón de Mieres actuarán en la colegiata San Juan Bautista, dentro del X Ciclo coral "Música sacra y religiosa".

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas tendrá lugar la conferencia "La historia del vino en 10 momentos (y canciones) únicos", a cargo de Igor Paskual, organizada por el Ateneo Jovellanos.

CMI El Coto

Dentro del ciclo "El Cine de El Coto" se proyectará a las 19.00 horas "Fish tank" en el Centro Municipal Integrado de El Coto.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas se celebra al charla-taller "Testamento vital. Cómo y dónde formalizarlo". Tendrá lugar en la Escuela de Comercio, organizada por DMD-Asturias (Asociación Derecho a Morir Dignamente de Asturias).

Antiguo Instituto

Hasta el 8 de junio, en la sala 2 del Antiguo Instituto, se puede visitar la muestra "Louis Stettner. Colecciones Fundación Mapfre". Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

CMI El Llano

Hasta el 5 de mayo se podrá visitar la exposición "Nuevos territorios (II)", organizada por la Sociedad Cultural Gijonesa. Y hasta el 31 de mayo estará la muestra "Memoria viva. Javier Ruiz-Cuevas". Los horarios son de lunes a sábado, de 8.00 a 21.30 horas, y domingos, de 8.00 a 15.00 horas.

CMI La Arena

Hasta el 30 de abril se podrá visitar la exposición "Luz de Oeste", de Monteavaro. Los horarios son de lunes a viernes, de 8.00 a 21.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 3 de mayo se podrá visitar la exposición colectiva "Abstracción del color" en la Galería Bea Villamarín, con obras de Paula del Rivero, Rubén F. Castón, Rebeca Ferrero, Kike Garcinuño, Candela Muniozguren y Rafa Rollón. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 1 de mayo está abierta al público la muestra "(Noli) Me Tangere", de Juan Francisco Casas, en la Galería Llamazares. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Avilés y comarca

Semana cultural en el Conservatorio

Considerado un evento cultural y divulgativo fundamental en la programación artística de Avilés, marcará la despedida de la que ha sido, hasta ahora, la sede del Conservatorio. Hoy, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura, tendrá lugar un concierto de la Orquesta de la Universidad de Oviedo, con dirección de Pedro Ordieres.

Día de la Salud en Avilés

En esta edición se pondrá el foco en la importancia de los cuidados de cara disfrutar de una salud óptima en la medida de lo posible. El programa arranca a las 11.00 horas en la Casa de Cultura. Incluye una mesa sobre urbanismo y salud con: Nadia María García Alas (Servicio de Salud Poblacional, Dirección General de Salud Pública y Atención a la Salud Mental); Mariela Fernández-Bermejo (arquitecta de las personas y especialista en estrategia urbana) y Pelayo García (concejal de Servicios Urbanos, Movilidad, Medio Ambiente y Participación).

Mercado semanal en Avilés

Se instala en la plaza de Hermanos Orbón. Los puestos estarán abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Festival de Cine LGTBI

El Centro Niemeyer acoge el X Festival de Cine LGTBI con la proyección, a las 20.00 horas, de "Lilies not for me", de Will Seefried. La cinta narra la historia de un novelista gay y su enfermero psiquiátrico que estrechan lazos a través de una serie de "citas" ordenadas por un médico, mientras él cuenta la historia de una amistad que se descontroló cuando recurrieron a un arriesgado procedimiento para curarse de sus sentimientos mutuos.

"Suspiros en la Naturaleza"

La sala de ámbito cultural de El Corte Inglés de Avilés acoge, hasta el 12 de abril, la III Edición de la exposición "Suspiros en la Naturaleza", de la Asociación Fotográfica Estado Puro. La muestra constituye un ejercicio de síntesis de la belleza de la naturaleza y está compuesta por 24 fotografías seleccionadas por un jurado internacional, ajeno a la asociación, entre los más de 80 fotógrafos que han participado en esta edición. Cada instantánea aporta la visión personal de la naturaleza incorporando desde paisajes de montaña y paisajes naturales, mundo animal y vegetal, aves, fotografía submarina, creativa o macrofotografía. El resultado es un mosaico de naturaleza de gran belleza.

Exposición sobre el suicidio

Texto, fotografías y vídeos conforman "Una vaca en el pasillo", exposición con la que el artista de Avilés Javier Villabrille reflexiona sobre el suicidio. Podrá visitarse hasta el 11 de abril. Además, dentro de las actividades del 8M, la Factoría acoge la muestra "Unid@s en un mismo sueño", organizada por la asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca, hasta el 28 de mayo.

Cerámica en Factoría Cultural

Hasta el 11 de abril se puede visitar en la Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13), la exposición "Cerámica tradicional: Belleza y función". Se trata de una muestra con la vista puesta en características funcionales y soluciones estéticas que confieren belleza e identidad. Se puede visitar de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

La Ventana de la Factoría con Rubén Gil

La Factoría Cultural expone el quinto ciclo de "Micronarrativas gráficas" con las viñetas de Rubén Gil. La muestra puede visitarse de 19.00 a 22.00 horas hasta el 5 de mayo.

Las Cuencas

Exposición "Olas de Asturias" en Mieres

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el 30 de abril la muestra pictórica "Olas de Asturias", con trabajos de Benjamín F. Grela. El horario de visita es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes.

"De barquillos y cometas", exposición en Pola de Laviana

La exposición "De barquillos y cometas" llega al CIDAN en Laviana: poesía, ilustración y creatividad para todas las edades. Podrá verse hasta el 11 de abril. Aúna textos de María Rosa Serdio.

Exposición "Un país en tránsito", en Mieres

La exposición "Un país en tránsito" puede verse hasta el 28 de abril en Mieres Centro Cultural. Se trata de un recorrido por la historia de la España ferroviaria de 1960 a 1975.

Muestra de Herminio en Mieres

El IES Bernaldo de Quirós de Mieres acoge hasta el 30 de mayo la exposición "Herminio, correspondencias y procesos". Los trabajos del artista asturiano se pueden visitar en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Pozo Fondón de Hunosa

El Archivo Histórico de Hunosa, ubicado en el pozo Fondón de Sama, puede visitarse todos los jueves laborables por la mañana, previa reserva. Más información en la página web www.archivohunosa.es y en el número de teléfono 630119642.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación. Para más información, está el número de teléfono 630119642.

Centro

Taller literario en Grado

La Casa de Cultura de la localidad acoge de 18.30 horas Taller "El camino del Haiku", impartido por Alicia Andrés Ramos. Dirigido a público adulto. Actividad incluida dentro de la programación ofrecida por Asturies, Cultura en Rede.

Exposición en Pola de Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero acoge hasta el próximo 30 de abril la exposición "Inercia", del artista asturiano Israel de la Peña. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00, y los sábados, de 11.00 a 13.30 horas. Entrada libre.

Exposición en Lugones

El Centro Polivalente Integrado de Lugones acoge hasta el próximo día 29 de abril la exposición "El agrado de buscar", selección pictórica y escultórica de Luis Vega. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00, y los sábados, de 11.00 a 13.00 horas. Entrada libre.

Exposición en Posada de Llanera

La Casa Municipal de Cultura de Posada de Llanera acoge hasta el 11 de abril una muestra conmemorativa de los 50 años de la Asociación Cultural "La Madreña". Se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Grado

El corredor de la Casa de Cultura de Grado acoge hasta el día 29 de abril la exposición de ilustraciones "Aves de la Península Ibérica", de Paco Javier Fernández. Se puede visitar en el horario de la Casa de Cultura, de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45; sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas. Los festivos está cerrado.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentran las osas "Paca" y "Molina", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670333111, 602600000 y 984100100.

Exposición de zapateros en Noreña

La Torre del Reloj de la Villa Condal ofrece una muestra permanente de los zapateros, uno de los gremios de más renombre en la localidad históricamente. La exposición se puede visitar todos los días y para ello es necesario concertar cita en la Oficina de Turismo.

Oriente

Teatro en Infiesto

La Casa de Cultura de Infiesto acoge a las 19.00 horas la representación de la obra "Si yo fuera Federico", un homenaje a Federico García Lorca y a todos aquellos que han muerto por su forma de ser y pensar, a cargo de la compañía asturiana "Factoría Norte". Esta actividad se enmarca dentro del programa "Asturies, cultura en rede".

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el próximo día 30 de abril la exposición "Amor", de Rosi García del Río. La muestra reúne una serie de creaciones mediante el uso de materiales reciclados como sellos, cables, anillas de latas, hilos y lanas unidos con la técnica de ganchillo. Se puede visitar en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Ribadesella, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas; sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta el 24 de abril la exposición "Hombre de la esquina rosada", de Luis Felipe Capellín. El horario de la exposición es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas, y de 16.00 a 20.00 horas.

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número de teléfono 608 175 284.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Occidente

Cuentacuentos en La Caridad

La biblioteca de As Quintas, en La Caridad, acoge a las 18.00 horas una sesión especial de su cuentacuentos infantil. El libro elegido es "El pollito de Pascua", de Géraldine Elschnner y Alexandra Junge. Con plazas limitadas, se requiere inscripción previa en el número de teléfono 985637233.

Concierto en Navia

El centro social El Encuentro, en Navia, acoge a las 19.30 horas un miniconcierto a cargo del Coro "Villa de Navia".

Club de lectura en Taramundi

La Casa de Cultura Eduardo Lastra Pérez de Taramundi acoge a las 18.00 horas una nueva sesión de su club de lectura, que en esta ocasión la protagonizará la novela "El gatopardo", de Giusseppe Tomasi di Lampedusa, que fue llevada al cine por Luchino Visconti.

Cine en Navia

El Cine Fantasio de Navia acoge la proyección de la película "Wolfgang (extraordinario)" (España, 2025) a las 20.30 horas.

Exposición en Luarca

La Casa Municipal de Cultura de la localidad acoge la exposición "El viaje a la especiería de Magallanes y Elcano en Luarca", que se podrá visitar hasta el 30 de abril de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas; sábado, de 10.00 a 14.00 horas.

Exposición en Cangas del Narcea

La Casa de Cultura de Cangas del Narcea acoge hasta el 30 de abril la exposición "La cerámica de Cangas", organizada por Tous pa Tous y la Sociedad Canguesa de Amantes del País.. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas.

Parque de la Vida en Luarca

El Parque de la Vida constituye un referente en actividades de divulgación científica a través el estudio del entorno natural, el mundo animal y el espacio. Sobre una parcela de 32.000 m² anexa al Centro de Recuperación de Especies que Cepesma gestiona en La Mata, se ubican estas instalaciones que tienen por objeto el fomento de las energías renovables y el estudio del ambiente. El horario del Parque de la Vida es el siguiente: Visitas guiadas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas; visitas libres, a las 18.30 horas (Para cualquier tipo de visita es necesario realizar reserva anticipada llamando a los teléfonos 660.660.660 y 689.570.708).

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Covas da Andía (La Caridad)

Declaradas monumento natural, se sitúan en un valle resguardado, de roca caliza, donde hubo una explotación aurífera de época romana (siglos I y II después de Cristo). Esos trabajos mineros dejaron a la luz galerías kársticas que, a lo largo de más de 500 millones de años, el agua había abierto en el interior de la formación calcárea. La singularidad microclimática de este espacio, ha favorecido la formación de un bosque denso. Solo se permiten visitas guiadas previa reserva llamando al teléfono 619368169, sábados y domingos, a las 12.00 y a las 16.00 horas.