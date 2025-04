Las víctimas de la dana protestan a las puertas del congreso del PP europeo en Valencia:"Mazón dimisión"

Con pancartas, silbatos, un camión con paneles pidiendo la dimisión de Mazón en varios idiomas y gritos de “cómplices”, "fuera, fuera", “incompetentes” o expresiones en inglés como “You have a killer president” (‘Tenéis un presidente asesino’). Así han recibido una veintena de familiares de víctimas de la dana a los representantes del Partido Popular Europeo que acuden esta mañana a la jornada inaugural del congreso de la formación en la Feria de Valencia.

En un principio, estaba previsto que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, realizara el saludo en la sesión inaugural ejerciendo de anfitrión. No obstante, la situación provocada por el apagón ha hecho cambiar los planes y no está confirmado si finalmente el jefe del Consell acudirá hasta Feria València. Pese a ello, la concentración de las víctimas no se ha cancelado y mantienen su protesta, con gritos ante la llegada de cada miembro del PPE.

“Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia”, se puede leer en la pancarta apostada en la acera de enfrente a la entrada del recinto ferial por el que están llegando eurodiputados y miembros de la formación conservadora. A su lado, otra pancarta, la utilizada en las manifestaciones, con el lema ‘Mazón dimisión’ y la cara del president de la Generalitat girada. Esta volverá a ser desplegada esta tarde frente a la Ciutat de les Ciències donde se celebra la cena de honor del congreso.

Un camión se pasea con paneles pidiendo la dimisión de Mazón en varios idiomas. / Levante-EMV

La protesta se está sucediendo sin incidentes, aunque cada vez que llega un grupo de representantes del PPE se incrementan los gritos. “Queremos que los eurodiputados se acerquen a preguntarnos, a interesarse por nosotros, que nos demuestren que no todo el PP es igual”, explican Rosa Álvarez y Carmina Gil, presidenta y vicepresidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana del 29-O, una de las entidades que ha sido citada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 13 de mayo en Bruselas.

Esta recepción, consideran las dos representantes de la asociación, muestra que se puede hacer política de otra manera, aunque admiten que les hubiera gustado que se reunieran aquí, en València, aprovechando que la mandataria alemana se encuentra estos dos días en València. “Si en vez de cenar a las 7 tiene que cenar a las 8 no pasaría nada”, expresa Álvarez.

De momento, según indican, ningún eurodiputado se ha acercado a interesarse por su situación. La mayoría pasa como si nada por la acera de enfrente, intentando evitar el contacto visual. Otros han saludado con la mano e incluso denuncian que alguno les ha enseñado el dedo corazón, en forma de insulto. También explican que se han acercado asesores del PPE para preguntarles si les manda algún partido. “Están obsesionados con que estamos politizados”, indican Álvarez y Gil.