Agenda: qué hacer hoy 1 de mayo en Asturias

Oviedo

Folclore en la calle

El programa municipal "Folclore en la calle" ofrece a partir de las 11.30 horas la actuación de la Agrupación Folklórica a Media Legua, que discurrirá por varios puntos del centro de la ciudad y el casco histórico.

Exposición

La funcionaria municipal y artista Patricia Ibaseta protagoniza la exposición "Expresiones y Sueños o el Arte de la Madurez" en la plaza Trascorrales. El proyecto que se propone es un viaje artístico que explora paisajes reales e imaginados, emociones humanas y personales, todos ellos desde un particular estilo que combina técnicas tradicionales con elementos innovadores como rodillos y esponjas. La muestra estará abierta de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 y 21.00 horas. El domingo también abre, de 11.30 a 14.30 horas.

Radar

El teatro Filarmónica acoge a las 20.00 horas la proyección de la película "La Parra", de 2024 dirigida por Alberto García, no recomendada para menores de 12 años. El largometraje tiene una duración de 90 minutos. Entrada libre hasta completar aforo. Se ruega máxima puntualidad. La actividad está incluida dentro del ciclo Radar de la Fundación Municipal de la Cultura.

Sala Sabadell Herrero

La Sala de Exposiciones Sabadell Herrero acoge la muestra "Tocar lejanías, Colección de Arte Banco Sabadell", comisariada por la artista Mar Arza y que está integrada por piezas de autores como Ramón Isidoro, Dauder, Galdeano, Asins, Borrell y Vitaliti. La exposición estará abierta hasta el próximo 11 de mayo. El horario de lunes a sábado –excepto los martes, que cierra– es de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; los domingos, solo en horario de mañana. El acceso es libre.

Museo Arqueológico

El museo ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 11 de mayo se puede visitar la exposición "De la España negra a la España desposeída: Solana-Pérez Siquier". Hasta el 6 de julio permanecerá la muestra "Soy lo que no entiendo", de Breza Cecchini. El programa "La Obra invitada" presenta, hasta el 27 de julio, "Abrazo de san Francisco de Asís al Crucificado", una pintura fechada hacia 1620 obra de Francisco Ribalta. Y Covadonga Valdés Moré expone sus dibujos de "Estaciones interiores" hasta el 31 de agosto. Además, la pinacoteca alberga la exposición "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias", así como su colección permanente. El museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

LEV Festival

Hasta el 4 de mayo tendrá lugar el LEV Festival (Laboratorio de Electrónica Visual). En la Escuela de Comercio, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, se podrán visitar las experiencias de realidad virtual "Oto’s Planet", de Gwenael François, e_"Impulse: Playing with Reality", de May Abdalla & Barry Gene Murphy. En la plaza del Parchís, estará la experiencia "Blocksmog", de Guillaumit. En la Colegiata de San Juan Bautista, se podrá disfrutar de la instalación "Echoes of the Land", de Ivan Liu, de 11.00 a 21.00 horas. Y en el Antiguo Instituto estará "Immersion", de Robbie Cooper, de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas.

Fiestas en Perchera

Hasta el 4 de mayo se celebrarán las fiestas "Perchera Suena". Hoy habrá sesión vermú con "Trivagos", comida en la calle, karaoke y actuación de la charanga "Ye Lo Que Hay".

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 12 de octubre se podrá visitar la exposición "Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)" en el Palacio de Revillagigedo, con recorrido con cerca de 1.300 imágenes. Habrá visita guiada hoy a las 18.00 horas. Los horarios de visitas son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Antiguo Instituto

Hasta el 8 de junio, en la sala 2 del Antiguo Instituto, se puede visitar la muestra "Louis Stettner. Colecciones Fundación Mapfre". Los horarios de visita son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 14 de diciembre se podrá visitar la obra "Los Carboneros", de Juan Martínez Abades, de la colección de arte BBVA. Hasta el 25 de mayo estará la exposición "Dos orillas, un mar-(h)echo de menos", con obras de Paco Nadie y Luis Fernández. También hasta el 25 de mayo estará la muestra "Alejandro Mieres. Donación Juan y Marina Mieres Velilla". Los horarios del centro expositivo son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 25 de mayo se puede visitar la exposición "Pintores gijoneses del siglo XX en la Colección Fernández Ugarte" en el Museo Evaristo Valle. Y hasta el 20 de abril los cuadros "Evaristo Valle: Las dos meriendas". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Parque Natural de la Campa Torres

Hasta el 25 de mayo se podrá visitar en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres la exposición "Los bronces de la Campa. Últimas restauraciones". El horario de apertura es martes a domingo, de 10.00 a 17.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 30 de junio estará la exposición "Impresiones y paisajes". Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Hoy habrá visita guiada al museo a las 18.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 9 de junio se puede disfrutar de la muestra "Indumentaria asturiana: corpiños y jubones". Y durante el mes de abril se pueden ver las muestras "Carteles de cine en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1932-1987)", "La prevención de riesgos laborales en el cartel, 1932-1968" y "A tus pies. La colección de calzado del Muséu del Pueblu d’Asturies, 1890-1975". Los horarios son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Avilés y comarca

Jira al embalse de Trasona. Dentro de la programación de la Jira al embalse de Trasona, a las 10.00 horas habrá una exhibición de tiro con arco en el campo de tiro de Cabitos. A las 10.30 horas, regata de piragüismo 1.º de Mayo en el embalse de Trasona con las categorías juvenil, senior y veteranos en las modalidades K2 y C2._De 12.00 a 14.00 horas, concurso de creación artística en el prau de la fiesta, junto al Chigre. A las 13.00 horas, pasacalles con la Banda de Música de Corvera entre el área recerativa de Overo y El Palacio. De 15.00 a 16.00 horas, actuación de Pedalarte en el área recreativa de Overo. De 16.00 a 16.30 horas, actuación de "Street Dance" a cargo de "Total Freak" en el área recreativa de Overo. De 16.30 a 17.30 horas, actuación recreativa en el área recreativa de Overo. A las 17.15 horas, pasacalles de la Banda de Gaitas de Corvera y de la Charanga El Felechu entre el área recreativa de Overo y El Palacio. A las 17.30 horas, entrega de los premios de creación artística en el área recreativa de Overo. De 18.00 a 21.00 horas, "Pantanazo 2025" con Héctor Llamazares, Cristian Merino, Lee-Nosh y Kakinnn en el área recreativa de los_Gabitos._Desde las 18.00 hasta las 22.00 horas, verbena popular con la Orquesta Panamá en el área recreativa de Overo.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

"Chico, Rita y el Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 13 de julio la exposición "Chico, Rita y el Pianista" de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al pianista" (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición en Valdecarzana

"Amalgama gráfica internacional contemporánea por la Paz" es un proyecto ideado para gestionar un intercambio de estampas entre artistas grabadores contemporáneos entre sí, integrado por más de quinientos artistas grabadores de más de treinta y cuatro nacionalidades diferentes. El acceso a la muestra es totalmente gratuito, y se puede visitar de martes a domingo hasta el 17 de mayo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

La Factoría Cultural

El centro acoge el quinto ciclo de "Micronarrativas gráficas" con las viñetas de Rubén Gil. La muestra puede visitarse de 19.00 a 22.00 horas hasta el 5 de mayo. Y además, también se puede visitar la muestra "Unid@s en un mismo sueño", organizada por la asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca, hasta el 28 de mayo.

Exposiciones en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición del fotógrafo Gonzalo Juanes "Una incierta luz", que podrá visitarse hasta el 15 de junio. Además, puede visitarse hasta el 4 de mayo la exposición "Eduardo Arroyo: una biografía pintada", en horario de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Paco Abril en Las Vegas

La sala de arte del centro sociocultural de Las Vegas acoge la exposición "Alma de papel", del artista multidisciplinar_Paco Abril. La muestra se puede visitar de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Nueva edición de "Cantares de chigre" en Mieres

Dieciséis establecimientos hosteleros y una docena de artistas y grupos musicales participan en una nueva edición de "Cantares de chigre", que se celebrará todos los jueves de este mes de mayo. A partir de las 20 horas se podrá disfrutar de las actuaciones. Hoy estarán "Jimaguas" en el Mesón La Solana; Coral "Cantares" en la sidrería Alonso; Sara Cangas en la sidrería Santa Bárbara; "Por fin solos" en La Vida Loca; "Música de Sofá" en Drink Bar y "Factoría C" en sidrería La Llera.

La instalación artística "El jardín de las delicias", en Mieres

Mieres acoge hasta el 13 de julio "Speculum", del colectivo de artistas "Smack", en el Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara. Se trata de una reinterpretación de "El jardín de las delicias", del Bosco adaptada al imaginario visual del siglo XXI. La obra es una instalación inmersiva que aborda temas como la vigilancia, el consumo y la hiperconectividad. La entrada es gratuita. Los horarios son miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 21 horas y los sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 y de 16.30 a 21 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada media (hasta el 15 de junio) de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, festivos y puentes, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 18.30 horas. Los horarios de trenes son de miércoles a viernes, a las 10.00 y las 11.00 horas solo grupos, y a las 12.00 horas, todos los públicos, y a las 16.00 y a las 17.00 (solo los viernes); y los fines de semana y festivos, los horarios son a las 10.50, 12.00, 13.10, 15.50 y 17.00 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Centro

Cine en Candás

El Teatro Prendes acoge a las 17.30 horas la proyección de la película infantil "Diplodocus", un dinosaurio muy especial, dirigida por Wojtek Wawszczyk, y a las 20.00 horas se podrá ver la ópera prima de Eva Libertad "Sorda".

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge hasta el 22 de junio la exposición "Reyes, infantes, bufones y mi princesa", de Rafa Rollón. Además, el museo muestra una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Oriente

Espacio Joven en Llanes

El antiguo matadero municipal (paseo de las Marismas) acoge los viernes, sábados, domingos y días no lectivos del presente curso escolar, de 18.30 a 21.30 horas, el Espacio Joven, un lugar de acceso libre y gratuito que consta de dos plantas y está equipado con mesa de ping-pong, futbolín, billar, consolas, juegos de mesa... Además, monitores-animadores impartirán cada fin de semana talleres específicos.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores, espectaculares, despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino, rodeado de un magnífico jardín con abundante arbolado, fuentes y una gruta. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Occidente

Feria de Muestras de Tineo

La Feria de Muestras de Tineo 2025 se celebrará del 1 al 4 de mayo con el estreno de un nuevo logotipo con el que no se perderá la esencia de un evento que reúne a miles de personas durante los cuatro días de su desarrollo. La inauguración se producirá a las 12.00 horas, con la recepción de autoridades a cargo de la Banda de Gaitas "El Oso Pardo" para asistir al acto inaugural a las 12.30. A las 13.30 horas actuará la Banda de Gaitas "El Oso Pardo" en la carpa de actividades. A las 17.00 horas, presentación de Asturforesta, Feria Internacional Forestal, que estrena nuevo logo; y Campeonato Mundial de Bateo de Oro, en la nave de exposiciones. A continuación, exhibición de taller de Bateo. A la misma hora habrá un taller infantil, parchís gigante, juegos, paracaídas... en el Centro de Formación para el Consumo, organizados por Monitoras de Ocio y Tiempo Libre. A las 18.00 horas, actuación musical infantil: "Vacacionitis", a cargo de "Cuentitis Musiquitis", en la carpa de actividades. Y a las 21.30 horas cerrará la jornada el Dj Jairo Ortal en la carpa de actividades.

Encuentro literario en Pesoz

El edificio de usos múltiples de la localidad acoge a las 13.00 horas un encuentro con Aurora Bermúdez, ganadora del premio "Quiastolita" de Lliteratura Infantil y Xuvenil en gallego-asturiano, convocado por la Fundación Parque Histórico del Navia, con la obra "Toña y el paxarín da barbía marella".

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.