Agenda: qué hacer hoy 2 de mayo en Asturias

Oviedo

"Ambigú" representa "La desgracia" en el Filarmónica

El teatro Filarmónica acoge a las 19.30 horas la representación de la obra "La Desgracia", de la compañía Ambigú Media Broadcast. La representación está pensada para un público mayor de 12 años y el precio de las entradas, que se pueden adquirir a través de oviedo.es, oscila entre los ocho y los diez euros.

Concierto de la OSPA

El Auditorio Príncipe Felipe es escenario a las 20.00 horas del concierto especial de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) con motivo de la Selmana de les Lletres Asturianes. Bajo la dirección del maestro Óliver Díaz, el recital incluirá obras de Falla, Bizet, Korsakov o Lauret. Las entradas son gratuitas, pero hay que retirarlas previamente a través de internet o acudiendo a la taquilla del Auditorio entre las 9.30 y 14.00 horas.

Exposición

La funcionaria municipal y artista Patricia Ibaseta protagoniza la exposición "Expresiones y Sueños o el Arte de la Madurez" en la plaza Trascorrales. El proyecto que se propone es un viaje artístico que explora paisajes reales e imaginados, emociones humanas y personales. La muestra estará abierta de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 y 21.00 horas. El domingo también abre de 11.30 a 14.30 horas.

Sala Sabadell Herrero

La Sala de Exposiciones Sabadell Herrero acoge hasta el 11 de mayo la muestra "Tocar lejanías, Colección de Arte Banco Sabadell", comisariada por la artista Mar Arza y que está integrada por piezas de autores como Ramón Isidoro, Dauder, Galdeano, Asins, Borrell y Vitaliti. El horario de visita de la sala es de lunes a sábado –excepto los martes, que cierra– es de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; los domingos, solo en horario de mañana. El acceso es libre.

Museo Arqueológico

El museo ofrece la visita a su colección permanente con entrada libre. El horario de apertura del centro expositivo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 11 de mayo se puede visitar la exposición "De la España negra a la España desposeída: Solana-Pérez Siquier". Hasta el 6 de julio permanecerá la muestra "Soy lo que no entiendo", de Breza Cecchini. El programa "La Obra invitada" presenta, hasta el 27 de julio, "Abrazo de san Francisco de Asís al Crucificado", una pintura fechada hacia 1620 obra de Francisco Ribalta. Y Covadonga Valdés Moré expone sus dibujos de "Estaciones interiores" hasta el 31 de agosto. Además, la pinacoteca alberga la exposición "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias", así como su colección permanente. El museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas, Paloma San Basilio ofrecerá un concierto enmarcado en su tour "Gracias".

LEV Festival

Hasta el 4 de mayo tendrá lugar el LEV Festival (Laboratorio de Electrónica Visual). En el teatro de la Laboral, a las 21.00 horas, concierto de Katarina Gryvul y Alex Guevara. A las 22.05 horas, turno de Ryoji Ikeda y, a las 23.45 horas, de Colin Self. A las 0.50 horas, actuación de "Pinch_& Lorem". En la Escuela de Comercio, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, se podrán visitar las experiencias de realidad virtual "Oto’s Planet", de Gwenael François, e_"Impulse: Playing with Reality", de May Abdalla & Barry Gene Murphy, y se desarrollará el taller "Ritmo y Rima. Metodologías de producción de música hiphop contemporánea", por Jaime Tellado. En la plaza del Parchís estará la experiencia "Blocksmog", de Guillaumit. En la Colegiata de San Juan Bautista, se podrá disfrutar de la instalación "Echoes of the Land", de Ivan Liu, de 11.00 a 21.00 horas. Y en el Antiguo Instituto estará "Immersion", de Robbie Cooper, de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas.

Fiestas en Cenero

Hasta el 4 de mayo se celebrarán las fiestas del Santo Cristo de la Abadía de Cenero. Hoy, a las 20.00 horas, pregón a cargo del profesor Javier Fombona Cadavieco y homenaje a Juan García Fernández, "Juanín". A las 21.00 horas, reparto del bollo y botella de vino a los socios y, después, cena en la carpa. A las 23.00 horas, verbena con el "Grupo Da Silva".

Fiestas_en Perchera

Hasta el 4 de mayo se celebran las fiestas "Perchera Suena". Hoy habrá "tardeo" con el DJ Iván Melendi y concierto de "Look Out" a las 22.00 horas.

Antiguo Instituto

A las 19.30 horas, el Coro Infantil de Gijón ofrecerá el concierto didáctico "Grandes del rock". Además, hasta el 8 de junio, en la sala 2, se puede visitar la muestra "Louis Stettner. Colecciones Fundación Mapfre". Los horarios de visita son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Ciudad de la Cultura

A las 19.00 horas, se proyectará en el Paraninfo la película "Territory", de Álex Galán, en el marco de la programación de Laboral Cinemateca.

Fundación Alvargonzález

A las 19.00 horas tendrá lugar la inauguración de la exposición "Luz y Color", de la Agrupación de Acuarelistas de Asturias. Se podrá visitar hasta el 16 de mayo, de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Biblioteca Pública Jovellanos

A las 19.00 horas, Catalina Balbín San Miguel presentará el libro_"La carrera que se disputa en el interior".

La Caja de Músicos

A las 21.30 horas, concierto de "Ún de Grao" en La Caja de Músicos.

Meidinerz Jazz Club

A las 22.00 horas,_"Valero Band" ofrecerá un concierto.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.30 horas, festival "Jóvenes promesas" en la Agrupación Artística Gijonesa.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 12 de octubre se podrá visitar la exposición "Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)", con cerca de 1.300 imágenes. Los horarios de visitas son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 14 de diciembre se podrá visitar la obra "Los Carboneros", de Juan Martínez Abades, de la colección de arte BBVA. Hasta el 25 de mayo estará la exposición "Dos orillas, un mar-(h)echo de menos", con obras de Paco Nadie y Luis Fernández, y la muestra "Alejandro Mieres. Donación Juan y Marina Mieres Velilla". Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta mañana, 3 de mayo, se podrá visitar la exposición colectiva "Abstracción del color", con obras de Paula del Rivero, Rubén F. Castón, Rebeca Ferrero, Kike Garcinuño, Candela Muniozguren y Rafa Rollón. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Hasta el 6 de mayo está abierta la exposición "Realidad perseguida, realidad desmembrada", con obras de Mico Rabuñal e Iván Quesada. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta mañana, 3 de mayo, puede visitarse la exposición "Arcoíris imposible. Un ejercicio de paisajismo celeste". El centro también ofrece la muestra "Terranautas: notas para un nuevo mapa del mundo", con obras de los artistas Lucía Batalla, Inés Benito, Joana Carro, Olmo Cuña, Martín Huamanchumo y Gonzalo Mon. Además, hasta el 27 de septiembre se puede ver "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 25 de mayo se puede visitar la exposición "Pintores gijoneses del siglo XX en la Colección Fernández Ugarte". Y hasta el 20 de abril los cuadros "Evaristo Valle: Las dos meriendas". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Parque Natural de la Campa Torres

Hasta el 25 de mayo se puede visitar en el Parque Arqueológico-Natural la exposición "Los bronces de la Campa. Últimas restauraciones", de martes a domingo, de 10.00 a 17.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 30 de junio estará la exposición "Impresiones y paisajes". Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Hoy habrá visita guiada al museo a las 18.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 9 de junio se puede disfrutar de la muestra "Indumentaria asturiana: corpiños y jubones". Los horarios del centro son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Avilés y comarca

Homenaje a Damián Barreiro

"Universu Damián" es el título del homenaje que el mundo de la cultura asturiana rinde hoy al periodista Damián Barreiro, un referente de la cultura asturiana que falleció el pasado 5 de febrero de forma inesperada a los 40 años. Organizado por el Ayuntamiento de Avilés y la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana (XDLA), de la que formaba parte, comenzará a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de Avilés. Ya han confirmado su asistencia artistas y personalidades que representan el mundo del que escribía el periodista, como el agitador folclórico Rodrigo Cuevas; la cantaora Mariluz Cristóbal Caunedo; el DJ de electrónica de raíz Fruela 757; el grupo de música tradicional fusionada "Algaire"; el gaitero Llorián García Flórez, y la acordeonista y cantante Beatriz, del grupo "Beatriz". También estará la actriz Natalia Suárez Ríos. Entrada libre hasta completar aforo.

Club juvenil de lectura

La escritora y psicóloga valenciana Beatriz Esteban, reconocida por sus charlas y conferencias sobre salud mental, visita el Club juvenil de lectura para charlar sobre literatura y la influencia de la psicología en su obra. Será a las 18.30 horas en la sala polivalente de la Casa de Cultura.

Jóvenes y salud emocional

A partir de las 11.00 horas, en el Espacio Joven del Edificio Fuero, más de 40 jóvenes participarán en una jornada de trabajo para descubrir en grupo los grandes retos emocionales de etapa juvenil, valorar cómo abordarlos de una forma sana, analizar los recursos del entorno que pueden prestar ayuda y proponer ideas para mejorarlos o crear otros necesarios. A las 13.00 horas, el trabajo de cada grupo se pondrá en común y se presentará a técnicos municipales y de otras entidades. Al finalizar la exposición de las conclusiones habrá una "espicha colaborativa". Por la tarde se celebrará una jornada de juegos abiertos a la participación de cualquiera que quiera acercarse por el Espacio Joven.

Charla en Espacio Portus

Espacio Portus acoge a las 18.00 horas la segunda sesión de su Ciclo de Primavera, con la charla "El patrimonio que elegimos: Nuestra Señora del Carmen de la Dársena de San Juan de Nieva", impartida por Noelia Fernández García, profesora de Historia del Arte del departamento de Patrimonio Artístico y Documental de la Universidad de Oviedo.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

"Chico, Rita y el Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés acoge hasta el 13 de julio la exposición "Chico, Rita y el Pianista" de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al pianista" (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

La Factoría Cultural

El centro acoge el quinto ciclo de "Micronarrativas gráficas" con las viñetas de Rubén Gil. La muestra puede visitarse de 19.00 a 22.00 horas hasta el 5 de mayo. Y además, también se puede visitar la muestra "Unid@s en un mismo sueño", organizada por la asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca, hasta el 28 de mayo.

Exposiciones en el Niemeyer

El centro cultural de la ría acoge hasta el 15 de junio la exposición del fotógrafo Gonzalo Juanes "Una incierta luz". Además, hasta el 4 de mayo puede visitarse la muestra "Eduardo Arroyo: Una biografía pintada", en horario de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Exposición en Valdecarzana

"Amalgama gráfica internacional contemporánea por la Paz" es un proyecto ideado para gestionar un intercambio de estampas entre artistas grabadores contemporáneos. La muestra se puede visitar de martes a domingo hasta el 17 de mayo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, con entrada gratuita.

Paco Abril en Las Vegas

La sala de arte del centro sociocultural de Las Vegas acoge la exposición "Alma de papel", del artista multidisciplinar_Paco Abril. La muestra se puede visitar de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Las Cuencas

Teatro en La Felguera

El Nuevo Teatro de La Felguera acoge a las 20.15 horas la representación de la obra "5677", que lleva a escena la compañía "La Northa". Se trata de una obra que nace a partir de dos textos de Lorca, "Impresiones y paisajes" y "Poeta en Nueva York". Entradas a 6 euros.

Inauguración de la exposición "La mar. El mar" en Turón

La sala de exposiciones del Ateneo de Turón acoge desde hoy hasta el 26 de mayo la muestra fotográfica "La mar. El mar", un trabajo de la Agrupación Fotográfica Semeya. El horario es de lunes a viernes, de 16.30 a 20.00 horas.

Cuentacuentos en Barredos

El centro social de Barredos (Laviana) acoge desde las 18.00 horas el cuentacuentos teatralizado "El sonido de los cuentos", un espectáculo integrado en Asturies, Cultura en Rede.

La instalación artística "El jardín de las delicias", en Mieres

Mieres acoge hasta el 13 de julio "Speculum", del colectivo de artistas "Smack", en el Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara. Se trata de una reinterpretación de "El jardín de las delicias", del Bosco adaptada al imaginario visual del siglo XXI. La obra es una instalación inmersiva que aborda temas como la vigilancia, el consumo y la hiperconectividad. La entrada es gratuita. Los horarios son miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 21.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Muestra de Herminio en Mieres

El IES Bernaldo de Quirós de Mieres acoge hasta el 30 de mayo la exposición "Herminio, correspondencias y procesos". La obra del artista asturiano se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, festivos y puentes, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 18.30 horas. Los horarios de trenes son de miércoles a viernes, a las 10.00 y las 11.00 horas solo grupos, y a las 12.00 horas, todos los públicos, y a las 16.00 y a las 17.00 (solo los viernes); y los fines de semana y festivos, los horarios son a las 10.50, 12.00, 13.10, 15.50 y 17.00 horas. La visita comienza en un tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y se adentra en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, ejemplo del patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias, ubicado en la zona de El Trabanquín, abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Centro

Cine infantil en Pola de Siero

Dentro de la programación de Laboral Cinemateca Ambulante, el Teatro Auditorio de Siero acoge a las 18.00 horas la proyección de la película de animación "Dalia y el libro rojo", dirigida por David Bisbano.

Cine en Candás

El Teatro Prendes acoge a las 20.00 horas la proyección de "Sorda", la ópera prima de la directora Eva Libertad, interpretada por Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta y Joaquín Notario.

Teatro infantil en Villaviciosa

El teatro Riera acoge a las 18.30 horas el espectáculo teatral de marionetas y arte visual "Pan", de "Teatro Plus", dirigido a niños a partir de 4 años.

Concierto en Siero

El Teatro Auditorio de la Pola acoge a las 20.00 horas un concierto conjunto de la Banda de Música de Siero (ASAM) y la Banda del Conservatorio Profesional de Sabadell. Entrada libre limitada al aforo de la sala.

Exposición en Pola de Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero acoge hasta el día 30 de mayo la muestra pictórica "Inercia", de Israel de la Peña. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00, y los sábados, de 11.00 a 13.30 horas. Entrada libre.

Oriente

Encuentro musical en Llanes

Dentro del ciclo "Autores nel Camín", el Casino de Llanes acoge a partir de las 19.30 horas un encuentro de "La Bonturné", grupo formado por Merce Santos (Zanfona) David Varela (Acordeón Diatónico, Percusión y Voz) Santi Caleya (Saxo Soprano y Gaita Asturiana) y David Casillas (Contrabajo), que, además de la charla, ofrecerá una actuación.

Teatro en Ribadesella

El salón de actos de la Casa de Cultura de la villa riosellana acoge a las 19.00 horas la representación de la obra "El regreso del barando", de la compañía "El Garrapiellu". Entrada libre hasta completar aforo.

Exposición en Cabrales

La Casa Bárcena de Carreña de Cabrales acoge hasta el 31 de agosto la muestra "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias". El horario de la exposición es de martes a jueves, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas, y los viernes, de 10.00 a 13.00 horas.

Occidente

Feria de Muestras de Tineo

Continúa la programación de la Feria de Muestras de Tineo 2025, que en esta segunda jornada organiza a las 12.00 horas el taller infantil "Regalo especial" en el Centro de Formación para el Consumo. Además, a las 13.00 horas, charla "¿Cómo llegar a ser youtuber?, a cargo de Carlos López, del canal Motomar Maquinaria, en la carpa de actividades. A las 16.30 horas, el grupo de teatro "43 Grados Norte" representará la obra "El sorteo del presidente" en la carpa de actividades. A las 17.00 horas tendrá lugar un taller infantil de manualidades: abalorios, pulseras, llaveros... en el Centro de Formación para el Consumo. A las 18.00 horas, habrá baile a cargo de "Alicia y sus teclados" en la carpa de actividades. A las 21.30 horas, en el mismo escenario, se celebrará el tributo a Luz Casal "Entre mis recuerdos". Y a partir de medianoche el grupo "Waykas" tocará en la plaza del Ayuntamiento para cerrar la jornada.

Teatro en Cangas del Narcea

El teatro Toreno acoge a partir de las 17.00 horas el espectáculo infantil "La biblioneta de Eme", de la mano de "Mar Rojo Teatro".

Cine infantil en Luarca

Dentro de la programación de Laboral Cinemateca Ambulante, la Casa de Cultura y biblioteca Joaquín Rodríguez acoge a las 18.00 horas la proyección de la película "Dalia y el libro rojo", dirigida por David Bisbano, especialmente recomendada para la infancia.

Monólogo en Navia

Miguel Lago presenta en el Fantasio a las 20.30 horas "Lago: 25 años de Stand Up", un espectáculo cargado de humor y cierta ironía. Una vez finalizado el show, el autor firmará ejemplares de su último libro, "Persiguiendo a Bécquer",.

Presentación en Grandas de Salime

La Casa de Cultura acoge a las 17.00 horas la presentación del libro "Los regalos del camino", de Cristian David López. el autor estará acompañado por el periodista Cristóbal Ruitiña.

Narración oral en La Caridad

La Sala El Pajar de As Quintas acoge a las 20.00 horas un homenaje a las mujeres a través del espectáculo "Las mujeres y los pájaros", protagonizado por Lidia Luna, con la compañía de Roberto Ledesma a la guitarra.