La maniobra de Laura Cuevas tras Supervivientes: en directo rompió su matrimonio, pero abandonaron Mediaset juntos

Laura Cuevas regresaba este jueves de Honduras, tras su participación en 'Supervivientes 2025', y protagonizaba en plató un tenso encontronazo con su todavía marido, Carlos Calderón, que terminó dando por finalizado su matrimonio.

"Doy por finalizado mi matrimonio, esto no me lo merezco yo", decía Carlos y Laura apoyaba la idea: "¿Yo lo voy a seguir, después del ridículo que me hizo pasar a mí en Honduras?". Los reproches continuos y la falta de confianza provocaba una discusión que nadie supo parar ante la atenta mirada de Jorge Javier Vázquez.

Sin embargo, ¿qué hicieron después del programa? A pesar de haber dado por finalizado su 'historia de amor', tanto Carlos como Laura abandonaron las instalaciones de Mediaset juntos, en compañía de otros familiares y amigos.

Infidelidades, desconfianza y un matrimonio que ha saltado por los aires en Honduras. Todo comenzó a raíz de unos comentarios de la exconcursante en el programa hablando de su marido y los diferentes testimonios que han salido a la luz mientras que ella se encontraba inmersa en la aventura.

Ahora, tendremos que esperar a que pase el tiempo para que tomen una decisión definitiva y saber si son capaces de seguir adelante o, por el contrario, desean finalizar su historia de amor.