Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 3 de mayo

Oviedo

Folclore en la calle

La agrupación folklórica cultural La Inmaculada protagoniza hoy entre las 11.30 y las 14.30 horas las actuaciones por las calles del Antiguo y el centro de la ciudad del programa municipal "Folclore en la calle".

Exposición

La funcionaria municipal y artista Patricia Ibaseta protagoniza la exposición "Expresiones y Sueños o el Arte de la Madurez"en la plaza Trascorrales. El proyecto que se propone es un viaje artístico que explora paisajes reales e imaginados, emociones humanas y personales, todos ellos desde un particular estilo que combina técnicas tradicionales con elementos innovadores como rodillos y esponjas. La muestra estará abierta de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 y 21.00 horas. El domingo también abre de 11.30 a 14.30 horas.

Pantomima Full

El Auditorio Príncipe Felipe es escenario a las 20.30 horas de un espectáculo de humor titulado "Hecho a mano", protagonizado por Róber Bodegas y Alberto Casado, el dúo conocido como "Pantomima Full". Ayer quedaban a la venta muy pocas entradas con precios que oscilan entre los 20 y los 24 euros.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Exposición en el Colegio de Aparejadores

La sala de exposiciones del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias (Principado, 8) acoge hasta el 25 de abril la muestra de pintura "Desórdenes cromáticos" de la artista Raquel Sierra Ornia. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Sala Sabadell Herrero

La Sala de Exposiciones Sabadell Herrero acoge la muestra "Tocar lejanías, Colección de Arte Banco Sabadell", comisariada por la artista Mar Arza y que está integrada por piezas de autores como Ramón Isidoro, Dauder, Galdeano, Asins, Borrell y Vitaliti. La exposición estará abierta hasta el próximo 11 de mayo. El horario de lunes a sábado –excepto los martes, que cierra– es de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; los domingos, solo en horario de mañana. El acceso es libre.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 11 de mayo se puede visitar la exposición "De la España negra a la España desposeída: Solana-Pérez Siquier". Hasta el 6 de julio permanecerá la muestra "Soy lo que no entiendo", de Breza Cecchini. El programa "La Obra invitada" presenta, hasta el 27 de julio, "Abrazo de san Francisco de Asís al Crucificado", una pintura fechada hacia 1620 obra de Francisco Ribalta. Y Covadonga Valdés Moré expone sus dibujos de "Estaciones interiores" hasta el 31 de agosto. Además, la pinacoteca alberga la exposición "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias", así como su colección permanente. El museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

LEV Festival

Hasta el 4 de mayo, se desarrolla en Gijón el LEV Festival (Laboratorio de Electrónica Visual). En el Muséu del Pueblu d’Asturies, a las 13.00 horas, concierto de "Lila Tirando a Violeta". A las 14.10 horas, turno de "Kabeaushé", y a las 15.10 horas, de Jailed Jamie. En el teatro de la Laboral, a las 20.30 horas, concierto de "YESSi PERSE". A las 21.40 horas, de Ash Fure, y a las 22.35 horas, de Amelie Duchow. En Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, desde medianoche habrá performances de "BABii", "Iglooghost", "Amnesia Scanner", "Mun Sing" y "Cortical". En la Escuela de Comercio, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, se podrán visitar las experiencias de realidad virtual "Oto’s Planet", de Gwenael François, e "Impulse: Playing with Reality", de May Abdalla & Barry Gene Murphy. En la plaza del Parchís, estará la experiencia "Blocksmog", de Guillaumit. En la Colegiata de San Juan Bautista, se podrá disfrutar de la instalación "Echoes of the Land", de Ivan Liu, de 11.00 a 21.00 horas. Y en el Antiguo Instituto estará "Immersion", de Robbie Cooper, de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas.

Fiestas en Cenero

Hasta el 4 de mayo se celebrarán las fiestas del Santo Cristo de la Abadía de Cenero. Hoy, a las 10.00 horas, alborada de gaita y tambor. A las 18.00 horas, juegos tradicionales para los más pequeños y, después, concurso de sidra y empanada caseras. A las 20.00 horas, misa en recuerdo de los socios de la Sociedad de Fiestas del Cristo. A las 22.00 horas, costillada y a las 23.30 horas, verbena con el DJ Guille Laiz.

Fiestas en Perchera

Hasta el 4 de mayo se celebrarán las fiestas "Perchera Suena". Hoy habrá concierto de "Apelo" a las 21.30 horas y música después con "DIsco Danky".

Laboral Ciudad de la Cultura

A las 19.00 horas, se proyectará en la sala Paraninfo la película "Respirando bajo el agua", de Éric Lamhène, en el marco de la programación de Laboral Cinemateca.

Teatro Jovellanos

A las 20.00 horas, la Orquesta Sinfónica Mercadante protagonizará la Gran Gala de Zarzuela y Música Española.

Gijón Arena

A partir de las 18.00 horas, fiesta con "Fascinado Club" en la plaza de toros de El Bibio, encuadrada en el Gijón Arena.

Ateneo de La Calzada

A las 18.30 horas, el grupo "Invulnerables" ofrecerá un concierto.

CMI Pumarín-Gijón Sur

A las 19.00 horas, MIKI DKAI presentará el espectáculo "Sois maravillosos".

Jardín Botánico Atlántico

A las 12.00 horas, se desarrollará el taller "Relajación en la naturaleza", que impartirá la psicóloga Dolores Rizo. Las plazas son limitadas.

Meidinerz Jazz Club

A las 22.00 horas, concierto de "Garfo".

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas, concierto de Maite Fábula.

Fundación Alvargonzález

Hasta el 16 de mayo se podrá visitar la exposición "Luz y Color", de la Agrupación de Acuarelistas de Asturias. Los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 12 de octubre se podrá visitar la exposición "Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)" en el Palacio de Revillagigedo, con recorrido con cerca de 1.300 imágenes. Los horarios de visitas son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

A las 11.30 horas, visita guiada al museo. Hasta el 14 de diciembre se podrá visitar la obra "Los Carboneros", de Juan Martínez Abades, de la colección de arte BBVA. Hasta el 25 de mayo estará la exposición "Dos orillas, un mar-(h)echo de menos" en el Museo Casa Natal Jovellanos, con obras de Paco Nadie y Luis Fernández. También hasta el 25 de mayo estará la muestra "Alejandro Mieres. Donación Juan y Marina Mieres Velilla". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son, sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 25 de mayo se puede visitar la exposición "Pintores gijoneses del siglo XX en la Colección Fernández Ugarte" en el Museo Evaristo Valle. Y hasta el 20 de abril los cuadros "Evaristo Valle: Las dos meriendas". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Parque Natural de la Campa Torres

Hasta el 25 de mayo se podrá visitar en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres la exposición "Los bronces de la Campa. Últimas restauraciones". El horario de apertura es martes a domingo, de 10.00 a 17.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 30 de junio estará la exposición "Impresiones y paisajes". Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Hoy habrá visita guiada al museo a las 18.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 9 de junio se puede disfrutar de la muestra "Indumentaria asturiana: corpiños y jubones". Y durante el mes de abril se pueden ver las muestras "Carteles de cine en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1932-1987)", "La prevención de riesgos laborales en el cartel, 1932-1968" y "A tus pies. La colección de calzado del Muséu del Pueblu d’Asturies, 1890-1975". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Puede visitarse la exposición "Terranautas: notas para un nuevo mapa del mundo", con obras de los artistas Lucía Batalla, Inés Benito, Joana Carro, Olmo Cuña, Martín Huamanchumo y Gonzalo Mon. Además,hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Por otra parte, hasta el 3 de mayo de 2025 puede visitarse la exposición "Arcoíris imposible. Un ejercicio de paisajismo celeste". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son, los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Antiguo Instituto

Hasta el 8 de junio, en la sala 2 del Antiguo Instituto, se puede visitar la muestra "Louis Stettner. Colecciones Fundación Mapfre". Habrá hoy visitas comentadas a las 19.30 horas. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Último día para visitar la exposición colectiva "Abstracción del color" en la Galería Bea Villamarín, con obras de Paula del Rivero, Rubén F. Castón, Rebeca Ferrero, Kike Garcinuño, Candela Muniozguren y Rafa Rollón. Los horarios de la galería son, los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Hasta el 6 de mayo está abierta la exposición "Realidad perseguida, realidad desmembrada",de Mico Rabuñal e Iván Quesada, en la Galería Aurora Vigil-Escalera. Los horarios de visita son, los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

"Los Pecos" actúa en La Magdalena

El Pabellón de exposiciones de La Magdalena acoge esta noche a partir de las 21.00 horas un concierto de "Los Pecos", enmarcado en su gira "Dos voces y una historia". "Los Pecos" suma a Avilés a las numerosas ciudades en las que están colgando el cartel de "no hay billetes" en una gira de reencuentro que está siendo uno de los éxitos musicales de este 2025. Francisco Javier Herrero Pozo y Pedro José Herrero Pozo son dos hermanos que a finales de los 70 decidieron formar el grupo "Los Pecos", un dúo que lleva más de 1.100.000 copias vendidas entre todos sus álbumes.

Mercado semanal en Las Vegas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la calle Rubén Darío en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

"Chico, Rita y el Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 13 de julio la exposición "Chico, Rita y el Pianista" de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al pianista" (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

La Factoría Cultural

El centro acoge el quinto ciclo de "Micronarrativas gráficas" con las viñetas de Rubén Gil. La muestra puede visitarse de 19.00 a 22.00 horas hasta el 5 de mayo. Y además, también se puede visitar la muestra "Unid@s en un mismo sueño", organizada por la asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca, hasta el 28 de mayo.

Exposiciones en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición del fotógrafo Gonzalo Juanes "Una incierta luz", que podrá visitarse hasta el 15 de junio. Además, puede visitarse hasta el 4 de mayo la exposición "Eduardo Arroyo: Una biografía pintada", en horario de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Exposición en Valdecarzana

"Amalgama gráfica internacional contemporánea por la Paz" es un proyecto ideado para gestionar un intercambio de estampas entre artistas grabadores contemporáneos entre sí, integrado por más de quinientos artistas grabadores de más de treinta y cuatro nacionalidades diferentes. El acceso a la muestra es totalmente gratuito, y se puede visitar de martes a domingo hasta el 17 de mayo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Paco Abril en Las Vegas

La sala de arte del centro sociocultural de Las Vegas acoge la exposición "Alma de papel", del artista multidisciplinar Paco Abril. La muestra se puede visitar de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

La Cuencas

Concierto coral "Primavera Voblanera" 2025 en Langreo

El Nuevo Teatro de La Felguera acoge esta tarde, desde las 18.30 horas el espectáculo musical "Primavera Voblanera" 2025, en el que participarán el Coro de Voces Blancas del Nalón (Voblana), además de los "corinos" de los colegios El Coto y Turiellos. La entrada es libre.

Mercáu Tradicional de La Nueva, en Langreo

La localidad de La Nueva celebra una nueva edición de su Mercáu Tradicional, que se celebra hoy sábado y el domingo. La apertura de los puestos será a las 12 horas, a las 13.30 habrá sesión vermú con música de "Pepo K-Libre". Habrá además cordero a la estaca, por encargo.

La instalación artística "El jardín de las delicias", en Mieres

Mieres acoge hasta el 13 de julio "Speculum", del colectivo de artistas "Smack", en el Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara. Se trata de una reinterpretación de "El jardín de las delicias", del Bosco adaptada al imaginario visual del siglo XXI. La obra es una instalación inmersiva que aborda temas como la vigilancia, el consumo y la hiperconectividad. La entrada es gratuita. Los horarios son miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 21 horas y los sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 y de 16.30 a 21 horas.

Fran Tejado en los "Conciertos en la Panadería" de Cenera

Prosigue el ciclo de "Conciertos en la Panadería" que organiza la asociación Serondaya de Cenera. Hoy actuará a las 20 horas Fran Tejado. La entrada es libre.

Teatro asturiano en El Entrego

El teatro municipal de San Martín del Rey Aurelio, en El Entrego, es hoy escenario de la representación de la obra "Una pareja", de la compañía Teatro Contraste. Se enmarca en el ciclo de teatro asturiano "Samartín ye comedia".

Centro

Teatro infantil en Villaviciosa

La compañía Mar Rojo Teatro, en el marco del X Festival de teatro infantil de Villaviciosa, presenta en el Teatro Riera (18.30 horas) su más reciente producción, "Cué", una ambiciosa puesta en escena que integra teatro de títeres con interpretación actoral, destacando por un cuidado trabajo de máscaras y un notable despliegue audiovisual. Fiel a su línea de contenidos educativos, la obra propone una reflexión crítica sobre los desafíos de la era digital, haciendo especial énfasis en la proliferación de noticias falsas y la circulación de información sin verificar. Entradas gratuitas en la taquilla del Teatro desde una hora antes del comienzo de cada función. Además, el Mago Martín tiene instalada estos días su última creación en la plaza de Caveda y Nava (El Ancho); se trata de una carpa que alberga un teatrillo ambulante inspirado en los circos del siglo XIX.

Exposición en Pola de Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero acoge hasta el día 30 de mayo la muestra pictórica "Inercia", de Israel de la Peña. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00, y los sábados, de 11.00 a 13.30 horas. Entrada libre.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza a las 11.00 horas una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón y el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Oriente

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el 31 de mayo la exposición "JUBIL’ART: interpretamos lo que vemos", muestra artística que reúne el talento y la pasión de cuatro amigos jubilados que han encontrado en la acuarela, la fotografía, el óleo y el pirograbado una forma de reinterpretar el mundo que les rodea: José Luis Berros Pedrayes (acuarela), José de Jesús Gutiérrez Álvarez (fotografía), Juan Ramón Morón Estangui (óleo y pastel) y José Aretxaga Álvarez (pirograbado). Se puede visitar en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas; y los sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Llanes

El espacio Llanes AC de la Casa de Cultura llanisca acoge la exposición "Mapas de Mágicos Azares", de la artista Martina Rodríguez Morán, que se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Occidente

Feria de Muestras de Tineo

Continúa la programación de la Feria de Muestras de Tineo 2025, que en esta tercera jornada oferta a las 11.00 horas deporte tradicional (bolos en varias categorías); a las 12.00, el XXIX Concurso de Entibadores Villa de Tineo, y a las 12.30 horas, una charla-coloquio con empresas expositoras, en la carpa de actividades. A las 13.00 horas actuará la bandina "Los Eólicos". A las 15.00 horas, entrega de premios. A las 16.00, en la bolera de san Roque, torneo individual femenino de bolos (organizado por la Asociación de Bolo Celta). A las 16.30 horas, exhibición de baile a cargo de la Escuela de Baile Fitdance de Tineo y Pravia, en la carpa de actividades. A las 18.30 horas, actuación musical infantil a cargo del mago Jon Ander; a las 21.30 horas, concierto del grupo "Los Buscavidas", grupo de versiones pop-rock español; y a las 0000 horas, concierto con la orquesta "Cayenna" para cerrar la jornada.

Festival en Anleo (Navia)

Este sábado se celebra una nueva edición del Santa Lucía Festival Rural de Anleo en el que, un año más, la gastronomía, la música y el mejor de los ambientes, serán los grandes protagonistas. La formación "Ekliptika" tocará durante la sesión vermú, mientras que el grupo "Untopic"lo hará a mediodía durante las pruebas de sonido en un segundo escenario, siempre y cuando al climatología lo permita. La música continuará entre las cinco de la tarde y las dos de la madrugada, con las actuaciones de Luis Fercán, "Skama la Rede", "Amarradizo", "Sentencia2" y "Ye lo que Hay". Además, no faltarán en Anleo las populares foodtrucks, merchandising, servicio de bar, carpa, baños y amplio aparcamiento, que siempre es de agradecer. Organiza la Asociación Festivo Cultural San Miguel de Anleo.