Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 4 de mayo

Oviedo

Conciertos del Auditorio

El Auditorio Príncipe Felipe es escenario a las 19.00 horas de un recital incluido en el ciclo de Conciertos del Auditorio en el que se interpretará el oratorio de Händel "Jephtha" con "Il Pomo d’Oro" la mezzosoprano estadounidense Joyce DiDonato como Storgè y bajo la dirección de Francesco Corti. Las entradas están a la venta con precios que van de los 41 a los 48 euros.

Canción asturiana

El Filarmónica acoge desde las 12.00 horas la primera semifinal del Concurso de Canción Asturiana "Ciudad de Oviedo". En la misma actuarán Lucía Fernández, Marcelino Fernández, Moisés Cuetos, Valentín García, Pablo del Cuadro, Marta Martínez, César González, Marina Carbajosa, Cristina Sánchez, Isaac Sierra, Esteban Verdeja y Maribel González Morán. Entrada libre.

Folclore en la calle

El grupo de baile "Nocéu" protagoniza hoy entre las 11.30 y las 14.30 horas las actuaciones por las calles del Antiguo y el centro de la ciudad del programa municipal "Folclore en la calle".

Cine

El Filarmónica acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "The french connection. Contra el imperio de la droga". La producción estadounidense, de 1971, está dirigida por William Friedkin y tiene una duración de 104 minutos, con un reparto encabezado por Gene Hackman, Fernando Rey y Roy Scheider. El pase será en versión original (inglés) y la entrada es libre.

Exposición

La funcionaria municipal y artista Patricia Ibaseta protagoniza la exposición "Expresiones y Sueños o el Arte de la Madurez"en la plaza Trascorrales. El proyecto que se propone es un viaje artístico que explora paisajes reales e imaginados, emociones humanas y personales, todos ellos desde un particular estilo que combina técnicas tradicionales con elementos innovadores como rodillos y esponjas. La muestra estará abierta de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 y 21.00 horas. El domingo también abre de 11.30 a 14.30 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Exposición en el Colegio de Aparejadores

La sala de exposiciones del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias (Principado, 8) acoge hasta el 25 de abril la muestra de pintura "Desórdenes cromáticos" de la artista Raquel Sierra Ornia. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Sala Sabadell Herrero

La Sala de Exposiciones Sabadell Herrero acoge la muestra "Tocar lejanías, Colección de Arte Banco Sabadell", comisariada por la artista Mar Arza y que está integrada por piezas de autores como Ramón Isidoro, Dauder, Galdeano, Asins, Borrell y Vitaliti. La exposición estará abierta hasta el próximo 11 de mayo. El horario de lunes a sábado –excepto los martes, que cierra– es de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; los domingos, solo en horario de mañana. El acceso es libre.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 11 de mayo se puede visitar la exposición "De la España negra a la España desposeída: Solana-Pérez Siquier". Hasta el 6 de julio permanecerá la muestra "Soy lo que no entiendo", de Breza Cecchini. El programa "La Obra invitada" presenta, hasta el 27 de julio, "Abrazo de san Francisco de Asís al Crucificado", una pintura fechada hacia 1620 obra de Francisco Ribalta. Y Covadonga Valdés Moré expone sus dibujos de "Estaciones interiores" hasta el 31 de agosto. Además, la pinacoteca alberga la exposición "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias", así como su colección permanente. El museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

LEV Festival

Último día del LEV Festival (Laboratorio de Electrónica Visual). En el Jardín Botánico Atlántico, concierto de "Mizu" a las 14.00 y de "Dylan Henner" a las 15.10 horas, que se escucharán con auriculares inalámbricos. En la Escuela de Comercio, de 11.00 a 14.00 horas, se podrán visitar las experiencias de realidad virtual "Oto’s Planet", de Gwenael François, e "Impulse: Playing with Reality", de May Abdalla & Barry Gene Murphy. En la plaza del Parchís, estará la experiencia "Blocksmog", de Guillaumit. En la Colegiata de San Juan Bautista, se podrá disfrutar de la instalación "Echoes of the Land", de Ivan Liu, de 11.00 a 21.00 horas. Y en el Antiguo Instituto estará "Immersion", de Robbie Cooper, de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas.

Vespa World Days

A las 11.30 horas, en el recinto ferial Luis Adaro, tendrá lugar la ceremonia de clausura del evento "Vespa World Days".

Teatro Jovellanos

A las 20.00 horas, la Orquesta Sinfónica Mercadante protagonizará la Gran Gala de Zarzuela y Música Española.

Fiestas en Cenero

Última jornada de las fiestas del Santo Cristo de la Abadía de Cenero. A las 11.30 horas, actuación de la Coral de Porceyo. A las 12.00 horas, misa solemne y procesión a La Altarina. A las 13.00 horas, sesión vermú con bailes regionales.

Fiestas en Perchera

Último día del evento "Perchera Suena". A las 13.30 horas, actuación de "Medusa" y, a las 19.30 horas, del "Grupo Beatriz". También participará la charanga "Los Acoplaos".

Museo Evaristo Valle

A las 12.00 horas, Manuel Mahamud Zadórina ofrecerá un concierto al piano, encuadrado en el Ciclo de Jóvenes Intérpretes. Asimismo, hasta el 25 de mayo se puede visitar la exposición "Pintores gijoneses del siglo XX en la Colección Fernández Ugarte" en el Museo Evaristo Valle. Y hasta el 20 de abril los cuadros "Evaristo Valle: Las dos meriendas". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 13.30 horas, sesión vermú con el "Grupo Da Silva". A las 19.00 horas, concierto de "Madastur".

Laboral Ciudad de la Cultura

A las 19.00 horas, se proyectará en el Paraninfo la película "Toro Salvaje", de Martin Scorsese, en el marco de la programación de Laboral Cinemateca.

Meidinerz Jazz Club

A las 20.00 horas, concierto de "Jazzúcar".

Espacio Local

A las 18.00 horas, sesión de escucha con el artista Eduardo Polonio.

Antiguo Instituto

Hasta el 8 de junio, en la sala 2 del Antiguo Instituto, se puede visitar la muestra "Louis Stettner. Colecciones Fundación Mapfre". Los horarios de visita son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 12 de octubre se podrá visitar la exposición "Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)" en el Palacio de Revillagigedo, con recorrido con cerca de 1.300 imágenes. Hoy, visitas guiadas a las 12.30 horas. Los horarios de visitas son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 14 de diciembre se podrá visitar la obra "Los Carboneros", de Juan Martínez Abades, de la colección de arte BBVA. Hasta el 25 de mayo estará la exposición "Dos orillas, un mar-(h)echo de menos" en el Museo Casa Natal Jovellanos, con obras de Paco Nadie y Luis Fernández. También hasta el 25 de mayo estará la muestra "Alejandro Mieres. Donación Juan y Marina Mieres Velilla". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 30 de junio estará la exposición "Impresiones y paisajes". Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Hoy habrá visita guiada al museo a las 18.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 9 de junio se puede disfrutar de la muestra "Indumentaria asturiana: corpiños y jubones". Y durante el mes de abril se pueden ver las muestras "Carteles de cine en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1932-1987)", "La prevención de riesgos laborales en el cartel, 1932-1968" y "A tus pies. La colección de calzado del Muséu del Pueblu d’Asturies, 1890-1975". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Aviles y comarca

Día de las Aves en Zeluán

El Aula del Monumento Natural de Zeluán, ubicada en el entorno del aparcamiento de San Balandrán, acoge, a las 11.00 horas la inauguración de una exposición dedicada a las gaviotas y una charla centrada en la situación de la gaviota patiamarilla como adelanto a la próxima celebración del Día de las Aves. Será impartida por el biólogo César Álvarez Lao del Grupo Naturalista Mavea, destacado experto en el ecosistema y biodiversidad de la Ría de Avilés y doctor en Biología sobre aves acuáticas migradoras en el estuario avilesino.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

"Chico, Rita y el Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 13 de julio la exposición "Chico, Rita y el Pianista" de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al pianista" (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

"Nido-Ritual", de Teresa Muñiz

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (calle Llano Ponte, 49) acoge hasta el 1 de junio una muestra de la pintora Teresa Muñiz. Su proyecto nace de la reflexión sobre los procesos constructivos que se establecen en la naturaleza, principalmente en el reino animal y entre insectos y aves, de los lugares de caza, hogar y refugio, generalmente estructurados en geometrías concéntricas en forma de maraña. El CMAE estrena una nueva franja horaria de apertura matinal los martes y miércoles, de 10.30 a 13.30 horas, además de mantener el habitual horario de apertura vespertino de jueves a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

La Factoría Cultural

El centro acoge el quinto ciclo de "Micronarrativas gráficas" con las viñetas de Rubén Gil. La muestra puede visitarse de 19.00 a 22.00 horas hasta el 5 de mayo. Y además, también se puede visitar la muestra "Unid@s en un mismo sueño", organizada por la asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca, hasta el 28 de mayo.

Exposiciones en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición del fotógrafo Gonzalo Juanes "Una incierta luz", que podrá visitarse hasta el 15 de junio. Además, puede visitarse hasta el 4 de mayo la exposición "Eduardo Arroyo: Una biografía pintada", en horario de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Exposición en Valdecarzana

"Amalgama gráfica internacional contemporánea por la Paz" es un proyecto ideado para gestionar un intercambio de estampas entre artistas grabadores contemporáneos entre sí, integrado por más de quinientos artistas grabadores de más de treinta y cuatro nacionalidades diferentes. El acceso a la muestra es totalmente gratuito, y se puede visitar de martes a domingo hasta el 17 de mayo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Paco Abril en Las Vegas

La sala de arte del centro sociocultural de Las Vegas acoge la exposición "Alma de papel", del artista multidisciplinar Paco Abril. La muestra se puede visitar de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de Ujo

Ujo (Mieres) cierra hoy sus fiestas de San José Obrero. Lo hace a las 12.30 con el pasacalles del grupo de baile "Ruxidera", y viviendo el "Día del niño" en el ferial.

"Territory", cine en Mieres

Vuelve el ciclo Laboral Cinemateca Ambulante a Mieres. Hoy podrá verse en el auditorio Teodoro Cuesta la película "Territory", dirigida por Álex Galán. Comienza a las 19.00 horas; la entrada es libre.

Mercáu Tradicional de La Nueva, en Langreo

La localidad de La Nueva celebra una nueva edición de su Mercáu Tradicional, que se celebra hasta hoy domingo. La apertura de los puestos será a las 12.00 horas, a las 13.30 habrá sesión vermú con música de "Pepo K-Libre". Habrá además cordero a la estaca, por encargo.

"La chica de la aguja", cine en Pola de Lena

El teatro Vital Aza de Pola de Lena acoge esta tarde, desde las 19.00 horas, la proyección de la película danesa "La chica de la aguja", dirigida en 2024 por Magnus von Horn, que fue candidata al Oscar como película de habla no inglesa. La entrada vale 4,60 euros, 1 euro con la tarjeta JuveLena.

La instalación artística "El jardín de las delicias", en Mieres

Mieres acoge hasta el 13 de julio "Speculum", del colectivo de artistas "Smack", en el Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara. Se trata de una reinterpretación de "El jardín de las delicias", del Bosco adaptada al imaginario visual del siglo XXI. La obra es una instalación inmersiva que aborda temas como la vigilancia, el consumo y la hiperconectividad. La entrada es gratuita. Los horarios son miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 21 .00 horas y los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada media (hasta el 15 de junio) de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, festivos y puentes, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 18.30 horas. Los horarios de trenes son de miércoles a viernes, a las 10.00 y las 11.00 horas solo grupos, y a las 12.00 horas, todos los públicos, y a las 16.00 y a las 17.00 (solo los viernes); y los fines de semana y festivos, los horarios son a las 10.50, 12.00, 13.10, 15.50 y 17.00 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería en El Entrego (horario de marzo a octubre)

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Centro

Canción asturiana en Siero

El XIII Concurso de Canción Asturiana "Conceyu de Siero" da comienzo en Lugones a partir de las 11.30 horas. Se celebra en el Centro Polivalente Integrado de Lugones (calle Leopoldo Lugones, 31). Hoy se celebra la primera de las eliminatorias. Entrada libre y gratuita limitada al aforo del local.

Cine en Candás

El Teatro Prendes de Candás programa esta tarde una doble sesión de cine: a las 17.30 se proyectará una película muy del gusto infantil, "Diplodocus"; y a las 20.00 horas, "Sorda". "Diplodocus" lo protagoniza un pequeño dinosaurio con gran curiosidad cuyos padres desaparecen en misteriosas circunstancias. Vive en un cómic dibujado por un infravalorado artista llamado Ted. Convencido por su editor de que su cómic de dinosaurios le está frenando en su carrera, Ted coge una goma de borrar… entonces Diplodocus descubre que puede teletransportarse de un cómic a otro. Y "Sorda" es un largometraje que narra la historia de: Ángela, una mujer sorda que va a tener un bebé con Héctor, su pareja oyente. El embarazo hace aflorar los miedos de la mujer frente la maternidad y sobre cómo podrá comunicarse con su hija. La llegada de la niña genera una crisis en la pareja y lleva a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que, como podrá comprobar, no está hecho para ella.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Ajedrez en Grado

El corredor de la Casa de Cultura de Grado (en horario de apertura del centro, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas) se convierte todos los domingos en un espacio para disfrutar de la práctica del ajedrez.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a domingo, de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Además, el museo acoge la exposición temporal "Mensajes en los abismos. Arte esquemático en Fresnéu" hasta el 29 de diciembre. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18,30 horas.

Oriente

Feria en Llanes

Llanes celebra este fin de semana la segunda edición de "Llantariega", feria agroecológica y de producción local. La programación dominical comienza a las 11.00 horas, con la apertura (hasta las 18.00 horas) de una muestra de animales de razas autóctonas asturianas, con amenización a cargo de "La Tamarga". De 11.00 a 15.00 horas se ofrecerán talleres sobre producción ecológica, que se repetirán de tarde, en horario de 17.00 a 20.00 horas, dando por finalizada esta segunda edición de la feria a las 20.00 horas. Durante toda la jornada se repartirán, hasta fin de existencias y de forma gratuita, plantones de árboles autóctonos donados por el Vivero Forestal de La Mata, gestionado por el Principado, y humus, donado por Cogersa.

Lué (Colunga) festeja San José Obrero

Organizadas por la comisión de fiestas de Lué, la localidad colunguesa celebra este fin de semana fiestas en honor de San José Obrero. Hoy, día grande, la actividad comenzará a las 11.00 horas con el tradicional pasacalles matinal de gaita y tambor, seguido de misa solemne y procesión a las 12.30 horas. La jornada finalizará con la subasta del ramu y una última sesión vermú a las 13:30 horas.

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... todo ello junto con una variada oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Occidente

Festival de la ostra en Castropol

Las dos empresas de acuicultura que trabajan la ostra en la ría del Eo reservaron 28.000 unidades del molusco con motivo de la celebración del XI Festival "Somos la ostra", inaugurado el jueves y que se desarrolla hasta este domingo en Castropol. El principal atractivo del festival es la posibilidad de probar las ostras del Eo al natural, en preparaciones tradicionales o incluso con versiones más vanguardistas. Cada jornada cuenta, entre las 12.00 y las 16.00 horas, con degustaciones maridadas con vermut y sidra en el "Gastrobar del Club de Mar". Además, se realizarán varios showcookings abiertos al público. La cita dominical es con Avelino Gutiérrez, cocinero y gerente del restaurante Peñalba de Figueras. La programación se completa con actividades culturales, deporte y música.

Feria gastronómica en Luarca

Luarca vive este fin de semana un auténtico festín de sabores con la segunda edición de GastroLuarca, que se celebra en la plaza Alfonso X el Sabio. Tras el éxito de su estreno en la pasada edición, la feria gastronómica duplica este año su participación, alcanzando los 40 puestos y consolidándose como una cita imprescindible en el calendario gastronómico del occidente asturiano. Organizado por el Ayuntamiento de Valdés, el evento cuenta con una cuidada selección de food trucks, pulperías, productores locales y artesanos vinculados al mundo de la cocina.

Feria de Muestras de Tineo

La Feria de Muestras de Tineo 2025, concluye este domingo, cuyo programa es el siguiente. 11.30 horas: concurso de pesca infantil. 12.00 horas: hermanamiento de la IGP Chosco de Tineo con la IGP Ternera Asturiana, en la carpa de actividades. 12.30 horas: cocina en directo de chosco de Tineo. 13.00 horas: actuación del grupo de gaitas "Triskel". 13.30 horas: degustación de chosco de Tineo, carne IGP Ternera Asturiana, queso Cabrales y cata de vino. 16.00 horas: concierto de "La Coral". 17.00 horas: parchís gigante, juegos, paracaídas… en el Centro de Formación para el Consumo. 17.00 horas: concierto de la Banda de Música La Armonía. 18.30 horas: acto institucional, homenaje al Club TenqTen 4x4 y entrega de premios a los mejores expositores (exterior, interior, rincón gastronómico, artesanía y local), XVIII Concurso de dibujo "Conde de Campomanes" y torneos de bolos organizados por la Asociación de Bolo Celta. 20.30 horas: concierto del grupo "Body and Soul", grupo de versiones pop-rock español, en la carpa de actividades.