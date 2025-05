Guadalupe Sabio, científica: "Los nuevos fármacos contra la obesidad pueden disminuir la incidencia de cáncer de hígado"

La científica Guadalupe Sabio, que ha recibido el Premio Excelencia CRIS contra el Cáncer para estudiar la relación entre la obesidad y el cáncer de hígado, lidera un equipo en el Centro de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que está analizando unas proteínas diminutas que se liberan por el tejido adiposo, con el fin de encontrar marcadores que permitan diagnosticar antes el cáncer de hígado y sirvan para prevenir y tratar mejor este tipo de cáncer, uno de los de peor pronóstico, dado que suele dar señales cuando está en estado avanzado y las terapias existentes no siempre son eficaces.

En este escenario, avanza en esta entrevista con El Periódico de Catalunya que los nuevos fármacos para adelgazar, como el famoso Ozempic y sus análogos, Wegoby y Mounjaro, podrían reducir la incidencia de tumores malignos en personas que su obesidad aún no haya causado un daño grave en el hígado.

-¿Por qué la obesidad incrementa el riesgo de padecer cáncer de hígado?

-Por ahora lo que se sabe es que la obesidad genera una inflamación crónica en el organismo, que hace que el hígado comience a acumular grasa dañina y poco a poco se produce la muerte de células y cicatrices, que causan daño en el hígado. Es una de las razones principales por las que hay una gran incidencia de cáncer hepático en personas con obesidad.

-¿Por qué los hombres tienen cuatro veces más posibilidades de desarrollar cáncer de hígado que las mujeres?

-Hay varias razones. En nuestro laboratorio hemos encontrado que en los hombres el tejido adiposo está más estresado y eso hace que secrete proteínas que protegen peor al hígado. Además, hemos visto que el hombre tiene más inflamación crónica.

"La inflamación crónica que provoca la obesidad puede hacer que alguno de los hepatocitos mute y se genere la célula tumoral"

-¿Cómo y por qué se produce la inflamación crónica de bajo grado?

-Porque las células inmunes atacan a tu cuerpo sin tener una diana dirigida y como es de manera crónica, tiene un efecto grande en la salud. El sistema inmune se comporta así porque actúa contra la grasa que se acumula cuando hay obesidad y también ataca al hígado o al músculo, si han acumulado grasa. Simplemente, el sistema inmune intenta atacar a esa grasa que se acumula de manera errónea.

-¿Qué relación tiene la inflamación crónica con el cáncer?

-No hay relación lineal. Pero la inflamación provoca que las células se mueran y en ese proceso de muerte celular continua, el cáncer aparece cuando una de esas células se muere y nace otra, pero con una mutación. Y cuanto más dañes al tejido, más posibilidades tienes de que aparezcan mutaciones. Además, el hígado tiene una capacidad regenerativa muy grande, cuando se mueren hepatocitos, hay hepatocitos que se regeneran pero esa inflamación crónica puede hacer que alguno de esos hepatocitos mute y se genera la célula tumoral.

-¿Por qué en los hombres hay más inflamación crónica?

-No se sabe específicamente, pero en el laboratorio hemos visto que es porque la testosterona activa el estrés del tejido adiposo, que protege peor al hígado.

"Estamos estudiando cómo la obesidad altera el tejido adiposo, lo vuelve disfuncional y eso hace que secrete proteínas diferentes"

-¿Qué líneas de investigación desarrollan en el CNIO?

-Estamos estudiando específicamente cómo la obesidad altera el tejido adiposo, lo vuelve disfuncional y eso hace que secrete proteínas diferentes, que pueden ser muy pequeñitas y que todavía se conocen poco porque son difíciles de detectar en la sangre. Estamos intentando ver cómo se secretan, identificarlas y ver cuáles afectan a la aparición de cáncer hepático.

-¿Cómo se lleva a cabo la investigación?

-Trabajamos con muestras de pacientes, para ello colaboramos con varios hospitales, y también con modelos animales y cultivos celulares.

-Una vez que identifiquen las proteínas que se secretan con la obesidad, ¿qué utilidades futuras tendrán?

-Creemos que pueden ser biomarcadores tempranos de detección del cáncer, porque en cáncer hepático el problema es que se detecta muy tarde y para poder diagnosticarlo tienes que hacer una biopsia. Nosotros queremos utilizar esas microproteínas en la detección temprana. Además, creemos que muchas de ellas tienen una función y las vamos a poder utilizar como diana terapéutica.

-¿Cuánto durará la investigación?

-El proyecto acaba de empezar y tiene una duración de cinco años. Nosotros creemos que en ese tiempo vamos a tener identificadas esas microproteínas, para saber qué función tienen, asociarlas a biomarcadores y modificarlas para que sirvan como terapia.

"El consumo de alcohol aumenta el riesgo porque produce una inflamación muy grande en el hígado y hace que los hepatocitos se mueran y al regenerarse, pueden aparecer las mutaciones"

-¿Por qué el cáncer de hígado es uno de los de peor pronóstico?

-No es de los más comunes pero efectivamente tiene una tasa de supervivencia bastante mala porque si se detecta en estadio avanzado el 95% de los pacientes no supera los tres o cuatro meses. El problema es que cuando se detecta muy tarde, a los pacientes no se les puede hacer cirugía y solo pueden recibir tratamientos que no funcionan muy bien. Se está intentando introducir quimioterapia directamente en el hígado, pero no se ha podido mejorar mucho el pronóstico.

-¿Cómo influye el consumo de alcohol en el cáncer de hígado?

-Es un factor de riesgo porque produce una inflamación muy grande en el hígado y hace que los hepatocitos se mueran y al regenerarse, pueden aparecer las mutaciones. Además, es un factor sinérgico con la obesidad, porque si bebes alcohol, fuerzas muchísimo más a ese hígado y le atacas, por tanto, con el exceso de grasa y, por otro lado, con el alcohol.

-En este contexto, ¿cómo pueden influir los nuevos fármacos para adelgazar? ¿Harán que disminuya la incidencia de cáncer asociada a la obesidad?

-Los datos que hay en la actualidad hacen que pensar que sí, sobre todo si tu obesidad no ha provocado un daño grave al hígado, porque en estado avanzado los tratamientos [antiobesidad] no tienen tanto efecto. Pero sí que puede haber un conjunto de pacientes que al reducir la obesidad, en los estadios más iniciales, no desarrollen cáncer.