La madre de Ilan, víctima mortal del acoso escolar en Ibiza: "No busco dinero, busco justicia"

"Emoción". Así resume Laura Moreno lo que sintió al conocer que se había reabierto el caso de su hijo Ilan, que se quitó la vida en 2019 con apenas once años por culpa del acoso escolar.

"Esto me da una esperanza... Ilan no volverá, pero por lo menos queremos que no le pase a ningún niño más y que se haga visible este caso para concienciar", abunda a la hora de explicar sus sentimientos, porque celebra que, seis años después de perder a su hijo, por fin se ha abierto una pequeña grieta por la que espera que se puedan seguir colando más buenas noticias.

La Policía Judicial ya ha puesto en marcha la investigación y ha recabado varios testimonios. "La Policía Judicial está haciendo su trabajo, cosa que no hizo en su día", señala la madre de Ilan en declaraciones a Diario de Ibiza, celebrando que "ahora ya es un presunto acoso escolar". "Hay testimonios de compañeros de clase porque algunos se han atrevido, pero otros estaban coaccionados. Hemos conseguido que nuestra lucha tenga frutos y se reabra, por fin, el caso", cuenta.

En este sentido, remarca que la muerte de su hijo "en su momento quedó a ojos de la prensa como un accidente, pero fue un suicidio". Por ello, su objetivo es seguir "intentando visibilizar el caso para que esta gente no se pueda esconder, para hacer difusión y que no le vuelva a pasar a ningún niño de ningún colegio".

A la hora de explicar los motivos por los que se ha reabierto después de tanto tiempo, Laura cita dos principales. El primero es su propio trabajo haciendo "de policía judicial". "Yo misma he ido recogiendo testimonios y pruebas para que se viera la verdad y no divulgar algo sin pruebas. Ahora tengo pruebas, informes, testimonios y más cosas", dice.

La otra razón es que, escarmentada por su experiencia con "dos abogados que no hicieron nada", decidió contratar los servicios de "uno los mejores penalistas de Madrid". "He tenido la suerte de que me deje pagar poco a poco, porque no tengo dinero. Este hombre ha tenido empatía, ha visto el caso y ha decidido apoyarme", comenta sobre este experimentado letrado.

Seis años después del fallecimiento de Ilan, su madre tiene muy claro lo que ocurrió para que no se investigaran los hechos cuando ocurrieron: "Aprovechando mi vulnerabilidad, el caso se cerró en tres días". "Mi prioridad en aquel momento era la salud mental de mis gemelos, que solo tenían siete años y se encontraron a su hermano. Fue un shock muy fuerte y lo primero que quería era darles tratamiento psicológico a ellos", recuerda.

"No fue un accidente"

Después de volcarse en los hermanos de Ilan, Laura intentó ayudarse a sí misma porque necesitaba "estar fuerte para afrontar todo esto" y también para "luchar contra la endogamia que hay en la isla", tal y como denuncia: "En esta isla los apellidos pesan. Yo soy ibicenca, pero no tengo apellidos ibicencos. Este caso se dejó como un accidente y no fue un accidente".

Mucho tiempo después, celebra que "hay gente que se ha atrevido a hablar" y a dar su versión de lo sucedido con Ilan. "Yo no voy buscando dinero, voy buscando justicia. Que quiten los títulos a estos docentes y que cumplan cárcel porque no solo fueron niños, también fueron adultos los responsables de lo ocurrido", apunta.

Laura sigue sin explicarse cómo fue posible que, después de que Ilan revelara las agresiones que estaba sufriendo, el colegio no diera una respuesta que estuviera a la altura. Informó sin éxito al tutor y, cuando se agravó la situación, se celebraron varias reuniones sobre el caso en la escuela. En aquellos encuentros, los docentes le aseguraron que era Ilan quien "molestaba y no quería estudiar", por lo que le abrieron un expediente de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, allanando un poco más el camino hacia el desenlace fatal.

‘Dolor impune’

Ahora, Laura está convencida de que la nueva investigación abierta culminará en la celebración de un juicio y en condenas para los posibles acusados. "Yo creo que sí. Si ellos se niegan a sacar la verdad y los testimonios, yo voy hasta el final. Voy a luchar al máximo y no me voy a achantar. Me da igual que yo sea pobre, que no tenga importancia personal ni amiguismos en la Administración. Esto va para adelante, yo no me voy a doblegar. Es la manera de que no se puedan esconder", advierte.

Durante todo este tiempo, esta mujer no ha dejado de pelear intentando dar visibilidad al acoso escolar, abonando el terreno para que no se vuelvan a repetir casos como el de Ilan.

Una de las iniciativas en las que ha participado es el documental ‘Dolor impune’, una película en la que cuatro familias relatan cómo cambiaron sus vidas tras sufrir el suicidio de un hijo por culpa del acoso escolar. "Se hizo para concienciar un poco a la juventud y que sepan cómo pueden destruir a una familia", recuerda Laura sobre esta cinta, dirigida por Gabriel Chicote, que se estrenó en noviembre de 2023.

Además, también se ofrece a las instituciones públicas para "dar cursos a docentes y padres" porque entiende que la pelea contra esta lacra debe ser "un trabajo conjunto". "Ya que en Magisterio no se dan herramientas para ello, creamos un decálogo que evita todo esto, para que se emplee en lugar de un protocolo que no funciona. El objetivo es que se erradique el acoso escolar de todos los centros educativos de la isla", desea.