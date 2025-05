Las universidades detectan que los alumnos incluyen respuestas generadas por IA en los exámenes

Casi nueve de cada diez (89%) estudiantes universitarios emplea herramientas de Inteligencia Artificial (IA) generativa, especialmente las que resuelven consultas y generan conversaciones. El 44% las usa varias veces a la semana y un 35% lo hace de forma diaria. Resolver dudas o problemas específicos (66%), investigar, analizar datos o recopilar información (48%) y redactar trabajos (45%) son los principales usos para el alumnado. Estos son algunos datos incluidos en ‘Uso y percepción de la IA en el entorno universitario’, un análisis publicado esta mañana por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD).

El estudio recoge datos de dos encuestas: una dirigida a 800 estudiantes de grado de campus públicos y privados de toda España y con edades comprendidas entre los 18 y los 33 años. La otra fue dirigida a todas las universidades, 20 de las cuales (12 públicas y 8 privadas) accedieron a participar. La gran mayoría de ellas reconocen que han detectado que los estudiantes han incluido respuestas generadas por IA en sus exámenes.

Docencia

Prácticamente las 20 universidades incluidas en el estudio emplean herramientas de IA para la docencia. La mayoría las usa para generar contenido y facilitar la investigación, y, de forma limitada, para tutorías personalizadas con los alumnos. "La IA generativa está mucho más extendida entre los estudiantes, que la emplean para resolver dudas y buscar información, que entre las propias universidades, que la incorporan en la generación de contenidos y la investigación, aunque con amplio margen para su integración en otros ámbitos", subraya Ángela Mediavilla, responsable del gabinete técnico de la Fundación CYD.

Restricciones

El 40% de los estudiantes afirma que su universidad no promueve el uso de la IA (un 12% cree que no solo no lo promueve, sino que lo restringe), un 38% cree que lo fomenta de forma limitada y solo un 23% cree que lo hace activamente. Solo el 34% de los estudiantes encuestados indica que ha recibido formación específica por parte de su facultad para aprender a usar las herramientas de IA, y casi la mitad manifiesta que no ha recibido formación pero que le gustaría recibirla.

"Las universidades parecen haber priorizado ofrecer formación a los profesores e investigadores frente a sus estudiantes a pesar de la percepción general de que la IA es esencial para el futuro laboral de los egresados" — Ángela Mediavilla, Fundación CYD

"Las universidades parecen haber priorizado ofrecer formación a los profesores e investigadores frente a sus estudiantes a pesar de la percepción general de que la IA es esencial para el futuro laboral de los egresados. El alumnado considera que la universidad no promociona el uso de estas herramientas y las universidades creen que no se está aprovechando todo su potencial", añade Mediavilla.

Tanto los estudiantes como las universidades creen que la IA es una oportunidad de mejora: el 63% de los estudiantes opina que puede optimizar su rendimiento académico y las universidades consideran que puede ayudar a personalizar la docencia y reforzar el aprendizaje.

Impacto ético

Respecto a las consecuencias que el uso de la IA puede suponer, al 74% de los estudiantes le preocupa el impacto ético y al 79% los aspectos vinculados a la seguridad o privacidad. Por su parte, las inquietudes entre las universidades se centran en los posibles plagios, la dificultad de detectar el uso de la IA entre el alumnado y que esta tecnología pueda fomentar un aprendizaje sesgado y reducir el esfuerzo de los alumnos.

Solo la mitad de las universidades consultadas ha colaborado con empresas tecnológicas, según el estudio de la Fundación CYD, que confirma un consenso sobre la necesidad de una mayor colaboración para la implementación de IA.