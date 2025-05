Agenda: qué hacer hoy 9 de mayo en Asturias

Oviedo

Con motivo del 181º aniversario de la fundación de la Guardia Civil, el Club de LA NUEVA ESPAÑA acoge este viernes, a las 18.00 horas, una conferencia sobre la Guardia Civil de Montaña y sus 50 años en Asturias. La charla correrá a cargo del capitán Fernando Rivero Díaz, destinado en el área de Instrucción y Doctrina del órgano central del Servicio de Montaña en Jaca (Huesca). Lo presentará José Ángel Rodríguez Getino, vicepresidente de la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil en Asturias. Por su parte, el cocinero Pedro Martino ofrece, a las 19.30 horas, su particular lectura de la asturianidad culinaria, desde la innovación, y lo hace a través de unos cuadernos que llegan el viernes al Club. Le acompañarán Eduardo Méndez Riestra; presidente de la Academia de Gastronomía Asturiana; Jesús Soberón, autor de los textos del Cuaderno, y Rain Handpoke, autor de las ilustraciones.

Día de Europa

El Servicio Europe Direct de la Federación Asturiana de Concejos desarrollará el taller "La UE: nuestro espacio, nuestra moneda". La actividad, dirigida principalmente al alumnado de 4º de ESO, Bachiller y/o ciclos formativos, está abierto a toda la ciudadanía y se celebrará en la plaza de Riego. Hace falta inscripción previa en la página web https://forms.gle/FGRmM2Kgkg19VwfKA.

Exposición

La funcionaria municipal y artista Patricia Ibaseta protagoniza la exposición "Expresiones y Sueños o el Arte de la Madurez" en la plaza Trascorrales. El proyecto que se propone es un viaje artístico que explora paisajes reales e imaginados, emociones humanas y personales, todos ellos desde un particular estilo que combina técnicas tradicionales con elementos innovadores como rodillos y esponjas. La muestra estará abierta de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 y 21.00 horas. El domingo también abre, de 11.30 a 14.30 horas.

Cuentacuentos

La biblioteca de La Corredoria acoge a las 18.00 horas el cuentacuentos "El Atrapacuentos", de Mar Rojo Teatro. El aforo está limitado a dos adultos por niño y es necesaria inscripción previa en la misma biblioteca en la que se celebra la actividad.

Teatro

El centro social de Colloto celebra, a las 19.00 horas, el ciclo de "Teatro en tu centro". Se trata de un espectáculo unipersonal de narración oral para adultos en el que, poniendo voz y carne a cuentos de García Márquez, Julio Cortázar o María Fernanda Ampuero, entre otros, un actor reflexiona, con amor y mucho humor, sobre por qué disfrutar del "había una vez" solo está permitido en la infancia.

Oviedo Jazz

La cantaora onubense Rocío Márquez rompe esquemas junto al disc-jockey jerezano Santiago Gonzalo, "Bronquio". Los dos actuarán juntos, a las 20.00 horas, dentro del ciclo "Oviedo Jazz" que se celebra en el teatro Filarmónica.

Muestra

El centro social Villa Magdalena acoge la exposición "Pinceladas", una colección de 22 acuarelas creadas por la artista asturiana Pepa Llano. Estará abierta hasta el día 12 de este mes, entre las 9.00 y 14.00 horas y desde las 16.00 hasta las 21.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Sala Sabadell Herrero

La Sala de Exposiciones Sabadell Herrero acoge la muestra "Tocar lejanías, Colección de Arte Banco Sabadell", comisariada por la artista Mar Arza y que está integrada por piezas de autores como Ramón Isidoro, Dauder, Galdeano, Asins, Borrell y Vitaliti. La exposición estará abierta hasta el próximo 11 de mayo. El horario de lunes a sábado –excepto los martes, que cierra– es de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; los domingos, solo en horario de mañana. El acceso es libre.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 11 de mayo se puede visitar la exposición "De la España negra a la España desposeída: Solana-Pérez Siquier". Hasta el 6 de julio permanecerá la muestra "Soy lo que no entiendo", de Breza Cecchini. El programa "La Obra invitada" presenta, hasta el 27 de julio, "Abrazo de san Francisco de Asís al Crucificado", una pintura fechada hacia 1620 obra de Francisco Ribalta. Y Covadonga Valdés Moré expone sus dibujos de "Estaciones interiores" hasta el 31 de agosto. Además, la pinacoteca alberga la exposición "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias", así como su colección permanente. El museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Ateneo Jovellanos

El comunicador Luis del Pino presentará su último libro, "Yo el difamado", a partir de las 19.00 horas, en un acto en el Antiguo Instituto, organizado por el Ateneo Jovellanos.

Laboral Cinemateca

A las 19.00 horas se proyectará "La revolución de las musas" en el Paraninfo de la Laboral, dentro de la programación de Laboral Cinemateca.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas se celebrará la presentación del libro: "Nosotres", de varias autoras: Arantza Margolles, Beatriz Quintana Coro, Alma Hidalgo, Helena Seoane, Marga Pedrayes, Nadine Nmenoi, Lena Appaloosa, Solinca Turbón, Tania Huelga Bardo, Blanca Fernández, Patricia Avía Guillén y Ana Pereira. Será en la Escuela de Comercio.

Galería Aurora Vigil-Escalera

A las 20.00 horas se presentará la exposición "Esculturas", de Samuel Salcedo, en la Galería Aurora Vigil-Escalera.

Galería Llamazares

A las 19.30 horas se presentará la muestra "El amor en tránsito", del artista Federico Granell, en la Galería Llamazares.

Cine griego

A las 18.00 horas, dentro del Ciclo de cine griego, se proyectará en la Escuela de Comercio el documental "Una gran familia".

CMI El Llano

Se celebra la última jornada de los "50 años de la huelga de actores y actrices" en el Centro Municipal Integrado de El Llano. Hoy, a las 19.00 horas, será la proyección de la película "Mucha mierda".

Encuentros poéticos

El Antiguo Instituto celebra una nueva edición de los Encuentros poéticos en el Antiguo Instituto, con la participación de Ángeles Carbajal. Será a las 19.30 horas, presentado por Carlos González Espina.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.30 horas habrá un festival musical en la sede de la Agrupación Artística Gijonesa (calle Severo Ochoa, 20), con la participación de Begoña Pescador, Juanra, Nieves, Gerardo Rejo y Llara Hinojosa.

Sala Acapulco

"La Habitación Roja" actuará en la Sala Acapulco a las 21.00 horas.

La Caja de Músicos

Gema Gemiusky y Laura Tiad ofrecerán su espectáculo "Por fin de Erasmus!" a las 21.00 horas en La Caja de Músicos (Calle Buen Suceso, 7).

Meidinerz Jazz Club

A las 22.00 horas habrá un concierto de "Ton Risco Trío" en el Meidinerz Jazz Club (Calle San Agustín, 14). La formación la integran Ton Risco (vibráfono), Horacio García (contrabajo) y Manu Molina (batería).

El Percebe Comedy

Felipe Mateos ofrecerá un espectáculo cómico a las 23.00 horas en el local El Percebe Comedy (calle Marqués de San Esteban, 25).

Tertulias Botánicas

El Ateneo de La Calzada acoge una nueva entrega a las 20.00 horas de las Tertulias botánicas de la Asociación Festuca Jierru.

La Habitación Propia

A las 19.00 horas se presentará el poemario "Tal vez mañana", de Felicidad González, en la librería La Habitación Propia (calle Celestino Junquera, 1).

Ateneo de La Calzada

A las 19.00 horas se desarrolla la actividad "El videoclub", un show de improvisación de la Asociación Altavoz. Será en el Ateneo de La Calzada.

Encuentro de cristianos de base

El salón de actos de Proyecto Hombre (avenida José Manuel Palacio, 40) celebra el XXXIV Encuentro de cristianos de base de Asturias. A las 19.30 horas habrá la conferencia "Una mirada ecofeminista y decolonial a la guerra y a la paz", a cargo de Itziar Ruiz-Giménez.

Avilés y comarca

Peris-Mencheta, en el Palacio ­Valdés

El teatro Palacio Valdés acoge la segunda sesión tras el estreno absoluto en España de ayer de la obra de teatro "Blaubeeren", dentro de la programación de EscenAvilés. A las 20.00 horas. Entradas a la venta -entre 12 y 22 euros, según zona- también para la función de hoy viernes.

Cuentacuentos: "Cuentos del mar"

A las 18.00 horas, en la biblioteca del Bances Candamo, con Olga Cuervo. Plazas limitadas e inscripciones en la propia biblioteca._Actividad gratuita.

Talleres de teatro en Espacio Joven

De 19.00 a 20.30 horas, en el Edificio Fuero, los jóvenes podrán fortalecer sus habilidades interpersonales mediante un taller de teatro que se desarrollará de abril a junio, los martes y los viernes, de 19.00 a 20.30 horas, en el Edificio Fuero.

Sesión sobre voluntariado en "Europa Aquí"

A las 17.00 horas, en el Edificio Fuero, la Oficina de Movilidad Juvenil conmemora el Día de Europa con una sesión informativa. Se presentará el programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad, dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años. Se explicará qué gastos cubre, cómo registrarse en el portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad, así como las claves para elegir una experiencia de voluntariado europeo.

Exposiciones en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición del fotógrafo Gonzalo Juanes "Una incierta luz", que podrá visitarse hasta el 15 de junio.

"Las músicas que ‘vimos’...."

El espacio expositivo del Centro de Servicios Universitarios (CSU) de Avilés (C/La Ferrería) acoge la muestra titulada "Las músicas que ‘vimos’.... y nos quisieron vender", enmarcada en el proyecto Musima. El horario es de 8.30 a 21.00 horas de forma ininterrumpida, de lunes a viernes, salvo festivos. La entrada es libre y se puede visitar hasta el 15 de junio.

Exposición de las "AUPA"

Hasta el 16 de mayo en la Factoría Cultural tendrá lugar la exposición de fin de curso de las aulas populares de Avilés AUPA muestra al público la creatividad y el talento de sus alumnos, con más de 160 participantes que compartirán sus trabajos de artes plásticas creados a lo largo del año. En esta ocasión, participa alumnado de los cursos de dibujo artístico, pintura al óleo, acuarela, grabado, estampación textil, torno, cestería, porcelana fría, tapicería, impresión 3D, talla de madera y fotografía.

Josep Salvia, en las "Ventanas" de la Factoría Cultural

El centro acoge el quinto ciclo de "Micronarrativas gráficas" con la obra de Josep Salvia. La muestra puede visitarse de 19.00 a 22.00 horas hasta el 17 de junio. Y, además, también se puede visitar la muestra "Unid@s en un mismo sueño", organizada por la asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca, hasta el 28 de mayo.

Exposición en Valdecarzana

"Amalgama gráfica internacional contemporánea por la Paz" es un proyecto ideado para gestionar un intercambio de estampas entre artistas grabadores contemporáneos entre sí, integrado por más de quinientos artistas grabadores de más de treinta y cuatro nacionalidades diferentes. El acceso a la muestra es totalmente gratuito, y se puede visitar de martes a domingo hasta el 17 de mayo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

"Chico, Rita y el Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 13 de julio la exposición "Chico, Rita y el Pianista" de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al pianista" (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y ­domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

"Nido-Ritual", de Teresa Muñiz

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte, 49) acoge hasta el 1 de junio una muestra de la pintora Teresa Muñiz. Su proyecto nace de la reflexión sobre los procesos constructivos que se establecen en la naturaleza, principalmente en el reino animal y entre insectos y aves, de los lugares de caza, hogar y refugio, generalmente estructurados en geometrías concéntricas en forma de maraña. El CMAE estrena una nueva franja horaria de apertura matinal los martes y miércoles, de 10.30 a 13.30 horas, además de mantener el habitual horario de apertura vespertino de jueves a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Festival de magia en Las Vegas

La primera sesión del Festival de Magia en el concejo tendrá como protagonista al mentalista Alejandro Revuelta, en el Llar de Las Vegas, a partir de las 20.00 horas.

Paco Abril en Las Vegas

La sala de arte del centro sociocultural de Las Vegas acoge la exposición "Alma de papel", del artista multidisciplinar_Paco Abril. La muestra se puede visitar de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Mercado semanal en La Arena y en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas. En Luanco se sitúa en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de la Flor, en Lada

El distrito langreano de Lada disfruta estos días de sus fiestas de La Flor. Hoy será el pregón, a cargo de Iván Menéndez Loredo. A_las 22.30 horas llegará la primera verbena, a cargo del "Grupo Assia" y el "Dúo Sensación".

Cine para niños en Sama

Dentro del ciclo "Rapacine", el cine Felgueroso de Sama acoge hoy la proyección de la película animada "Ainbo, guerrera del Amazonas"._Será a las 17.30 horas.

Concierto de "La Bonturné" en Mieres

En el marco de la Selmana de les Lletres Asturianes, Mieres será escenario hoy de un concierto de "La Bonturné". A las 20.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo.

Mesa redonda en Sotrondio sobre la enseñanza libre en el siglo XX

El Aula Cultural Onofre Rojo, de Sotrondio, acogerá esta tarde, a partir de las 18.30 horas, una mesa redonda bajo el título "La enseñanza libre en las academias del siglo XX". Participarán Isidro Fernández Rozada, presidente del Instituto Conocimiento para el Avance de Asturias; Celestino Rodríguez Pérez, decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación Universitaria, y Enrique Martínez Rodríguez, catedrático emérito de Cirugía.

La instalación artística "El jardín de las delicias", en Mieres

Mieres acoge hasta el 13 de julio "Speculum", del colectivo de artistas "Smack", en el Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara. Se trata de una reinterpretación de "El jardín de las delicias", del Bosco adaptada al imaginario visual del siglo XXI. La obra es una instalación inmersiva que aborda temas como la vigilancia, el consumo y la hiperconectividad. La entrada es gratuita. Los horarios son miércoles, jueves y viernes, de 16.30 a 21 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 y de 16.30 a 21 ­horas.

Centro

Encuentro literario en Grado

La Casa de Cultura acoge a partir de las 19.30 horas un encuentro literario con el escritor Fernando Menéndez, seguido de una "espicha literaria".

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza varias actividades. A las 12.00 horas un recorrido por Villanueva, "La aldea tradicional", el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge hasta el 22 de junio la exposición "Reyes, infantes, bufones y mi princesa", de Rafa Rollón. Además, el museo muestra una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Teatro en Colunga

La Sala Loreto acoge a las 19.00 horas la representación de la obra "Perendi", a cargo de la Compañía del Alba, ganadora del premio "Nel Amaro" 2024 al mejor espectáculo profesional en asturiano. Dirigida a público adulto.

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Arte rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último ­pase).

Occidente

Teatro en El Franco

El auditorio del complejo cultural As Quintas, en El Franco, acoge a partir de las ocho de la tarde una sesión de teatro familiar con la adaptación de un cuento infantil clásico, "El gato con botas de agua", puesta en escena por la compañía "El Callejón del Gato". La obra, para todos los públicos, quedó finalista en los Premios Oh! 2025 a mejor iluminación y a mejor caracterización, y se alzó con el Premio Oh! este mismo año a mejor espectáculo para la infancia. Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

Conferencia en Luarca

La Asociación Cívico-Cultural Viento del Norte organiza en el Círculo Liceo de Luarca (Casino), a las 20.00 horas, una conferencia a cargo de don Miguel Calleja Puerta, profesor de Paleografía y Diplomática en la Universidad de Oviedo, quien hablará sobre "Mujeres ante notario: un recorrido por el registro documental de la época medieval". Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro en Navia

A partir de las ocho y media de la tarde, la compañía "Teatro Casona" ofrecerá en el Fantasio de Navia su divertida puesta en escena de la obra "Tararí", bajo la dirección de Andrés Presumido. Las entradas tendrán un precio de 5 euros y pueden adquirirse a través de la web unientradas o en taquilla una hora antes de la representación.

Juegos populares en Valdredo ­(Cudillero)

El centro social "La Casina" de Valdredo, en Cudillero, acoge una sesión de juegos populares organizado por la asociación de vecinos para amenizar la tarde-noche con parchís, dominó, cartas... Será a partir de las 20 horas.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.