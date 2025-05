"El olfato es el sentido que tenemos más olvidado, pero es el más poderoso"

Inés Sainz presenta hoy en El Corte Inglés de Vigo (19.30 h) su libro Seducir con tus sentidos, un ensayo en el que propone técnicas para mejorar el trato con los clientes, optimizar la atención comercial y convertir cualquier interacción, tanto profesional como personal, en una experiencia sensorial memorable. El padre de la reina Letizia, Jesús Ortiz, arropó a la autora en su presentación en Madrid, el lunes pasado. En la presentación de hoy estará acompañada por Jorge Alonso, presidente de Ediciones Agoeiro.

-¿Qué ofrece en este ensayo Seducir con tus sentidos?

-Es un manual de técnicas de venta en el que recopilo toda mi experiencia profesional trabajando para grandísimas marcas del mundo del lujo, como Dom Pérignon, Gucci, Dolce & Gabbana... y cómo estas marcas consiguen hacer sus campañas y seducir para que, al final, el cliente acabe comprando el producto. Hace más de 25 años que trabajo en este sector y quería acercarlo al público, para que pudiera ver que todo el mundo es capaz de seducir con sus sentidos.

-¿Aporta consejos que van más allá del ámbito profesional?

-Sí. Cuando te lees el libro es algo que puedes aplicar tanto a tu vida personal como profesional.

Cartel de la presentación del libro de Inés Sainz en Vigo. / FdV

-¿Qué es, entonces, el marketing sensorial?

-Lleva muchos años aplicándose, pero probablemente el público lo desconoce. Los colores de las tiendas están perfectamente diseñados, los olores, los sonidos... De hecho, hay marcas, como Inditex, que tienen listas en Spotify y tú puedes escucharlas, sumarte a la lista y ponerte en casa la música de Zara.

-¿En qué más ámbitos se aplica?

-En gastronomía, por ejemplo, lo llevan aplicando desde que se inventó el fuego. Una muestra es cuando pones el plato divertido para que tu hijo se coma la verdura o el pescado.

-¡No reparamos en esas cosas!

-No, no somos conscientes de que todo esto lo hacemos incluso inconscientemente. Y la intención era que la gente fuera consciente de que lo hace. Pasa, por ejemplo, cuando alguien se siente invadido por una persona que no conoce de nada e igual te da dos besos cuando tú quieres darle la mano... Ante situaciones así, nos protegemos. El cerebro enseguida dice que eso no está bien. Es superantropológico.

-¿Hay muchas marcas ajenas a esto?

-Hay muchísimas marcas que son totalmente ajenas y que van haciendo marketing sin estrategia. Las redes sociales, sobre todo, no están ayudando en este tema. La gente se cree que porque tengas dos millones de seguidores lo está haciendo bien, pero posiblemente, aunque tengas ese número de seguidores, no te vea nadie. Yo soy de la teoría de que es mejor calidad que cantidad. Las redes sociales están muy bien y son una herramienta fantástica de trabajo, pero hay que saber usarlas. Además, tienen la función que tienen, no pueden ser tu vida. Estamos en un mundo en el que, como nos dejemos llevar por la inmediatez de las redes, estaremos cada vez más solos, más aislados, y eso no es ni bonito, ni bello ni verdadero.

-¿Hay algún sentido que tenga más poder sobre los otros?

-El olfato está directamente conectado con nuestra memoria, con nuestros recuerdos. Cuando hueles el pan recién hecho, puedes viajar al pueblito al que ibas de vacaciones, o al recuerdo de tu abuela, que te hacía un pastelito cuando llegabas del cole. Es el que tenemos más olvidado; pero, para mí, es el más poderoso.

-¿Se puede aplicar a todo tipo de sectores?

-A mí me encantaría que lo aplicara todo el mundo en cualquier sector. Da igual que seas un autónomo, un fontanero, un grandísimo empresario, un ama de casa o un taxista. Mi objetivo es que cualquier persona, en cualquier ámbito, pueda aplicarlo, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Sería estupendo que la gente fuera consciente de que lo está aplicando y le sacara partido.

-¿Cuáles serían los beneficios, más allá de los cuantificables?

-Pues tiene muchas ventajas. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Tanto el que entrevistador como el entrevistado pueden sacarle partido y tendrían éxito los dos. El entrevistador tendría un empleado y la persona que está en paro tendría un trabajo.

-¿Es algo que se puede aprender o es innato?

-Creo que mitad y mitad. Yo creo que todos lo tenemos, solo que no lo sabemos si no lo reconocemos. Luego, siempre lo puedes aprender, mejorar y entrenar.

-¿Hay que dejarse llevar entonces por la intuición?

-Sí, muchísimo. Y por el sentido común, que es el sexto sentido.