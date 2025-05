Sobre las cosas nuevas del siglo XXI: la encíclica "Rerum novarum" de León XIII sirve como guía para analizar la economía actual

Desde la elección de Robert Prevost como nuevo Papa de la Iglesia católica, dos palabras en latín se han colado en la actualidad: "Rerum novarum". Significa "sobre las cosas nuevas" y es el título de una encíclica publicada en 1891 por el Papa León XIII para dar respuesta, desde una perspectiva católica, a los desafíos socioeconómicos y políticos surgidos al calor de la Revolución Industrial. El nuevo Sumo Pontífice, León XIV, desveló ayer que eligió este nombre para actualizar el mensaje de la Iglesia de cara a los retos que plantea la sociedad digital del siglo XXI y, en concreto, la irrupción de la inteligencia artificial, que ya está revolucionando muchas dinámicas profesionales, laborales y sociales.

Tomando como referencias los principales puntos de la "Rerum novarum" de su antecesor, y salvando la enorme distancia entre el contexto actual y el de hace dos siglos, la encíclica de León XIII puede servir como guía para analizar algunos de los desafíos económicos y políticos a los que se enfrenta el último heredero de San Pedro.

Desigualdad. "La codicia de unos pocos ha llegado a tal extremo que parece haber absorbido toda la riqueza, dejando a la multitud en la miseria". Esta denuncia de León XIII resuena en el mundo de hoy, ya que la desigualdad es un fenómeno del que advierten muchos economistas, no necesariamente de izquierdas. El 10% más rico de la población mundial posee el 76% de la riqueza total, mientras que el 50% más pobre apenas tiene el 2%, según los últimos datos del Informe Mundial de Desigualdad que elabora la Escuela de Economía de París. En Estados Unidos, país natal del pontífice, el 1% más acaudalado es propietario del 40,5% de la riqueza nacional, más que en cualquier otro país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

León XIV. / LNE

Socialismo. "Para remediar este mal (la desigualdad), los socialistas, atizando el odio de los pobres contra los ricos, pretenden que toda propiedad privada debe ser suprimida, y que los bienes de cada uno han de ser comunes a todos, bajo la administración del municipio o del Estado". El socialismo del que advertía León XIII no es igual al que conocemos hoy, sino que estaba mucho más dominado por un marxismo que alentaba a la lucha de clases y la dictadura del proletariado. La socialdemocracia de la segunda mitad del siglo XX aceptó la libertad de mercado y la iniciativa empresarial como vía de prosperidad, pero no son pocas las voces que advierten de que en los últimos años en Europa ha aumentado la intervención del Estado en las relaciones económicas, con la consiguiente expansión de un sector público que genera burocracia casi de modo bulímico. En el caso de España, muchos empresarios han acusado al sector más izquierdista del Gobierno de coalición de lanzar mensajes populistas contra "los ricos" que alimentan el resentimiento social.

Liberalismo. "La libertad desenfrenada de los contratos y la codicia de los ricos, que no reconoce límites, han hecho que la riqueza se acumule en pocas manos (...) Si el obrero, compelido por la necesidad o el temor de un mal mayor, acepta condiciones más duras porque el patrono o el empresario las impone, esto es una violencia contra la cual clama la justicia". La primera frase remite a los mencionados datos sobre la concentración de riqueza, una de las derivas más criticables del capitalismo. Por su parte, las condiciones laborales es uno de los asuntos de máximo choque generacional en la sociedad actual, en la que los más jóvenes valoran mucho más que sus antecesores factores como el tiempo libre, el sentido de realización y la conciliación familiar, frente a las prioridades de sus mayores, que generalmente se enfocaban más en la prosperidad material, el estatus social y la obtención de un empleo fijo.

Salarios. "Es una obligación de justicia que, sin excepción, se pague al obrero un salario que sea suficiente para su sustento y el de su familia. Porque es injusto que, trabajando mucho, el hombre no pueda proveer lo necesario para su vida y la de los suyos". Entre 2010 y 2024, el salario medio en España ha aumentado un 22%, pero ello no ha logrado contrarrestar la subida de la inflación en el mismo período, de más del 30%. Además, los gastos básicos (alimentación, vivienda, servicios...) consumen el 70% del salario. Destaca especialmente el caso de la vivienda, que, de media, se come la mitad de los ingresos, aunque en algunos casos el porcentaje asciende al 70%.