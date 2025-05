Así es la cosmética coreana que se ha hecho viral y que arrasa en Europa: contiene solo ingredientes veganos y no es testada en animales

A la hora de elegir una crema o cualquier producto de cosmética se tienen en cuenta muchos factores. El primero de ellos suele ser el precio, porque debe resultar accesible a nuestro bolsillo si queremos tener la posibilidad de comprarlo. Sin embargo, hoy en día el mercado es muy competitivo y la mayoría de las empresas necesitan distinguirse por algo más que sus bajos precios.

Es esencial tener en cuenta la calidad de los productos, su efectividad y sus componentes. Lo más buscado por los consumidores es un cosmético cuya fórmula reúna principalmente ingredientes naturales. Esto es algo de lo que cada vez hay más conciencia, de que no merece la pena sacrificar la salud de tu piel por escatimar en productos que a la larga no son beneficiosos. El siguiente punto es de los más relevantes hoy en día, puesto que se trata de una cuestión de ética, y es que la obtención y producción sea sostenible, respete al medioambiente y no teste en animales.

Desde Corea llega a Europa una de las firmas más virales en redes, Yepoda, que busca compartir los beneficios del K-beauty sin renunciar a los valores de sostenibilidad y respeto con el medioambiente. "Yepoda" significa en coreano ´bonita´, y así es como aseguran dejarte con fórmulas que contienen ingredientes activos naturales. No testan en animales y todos sus productos contienen exclusivamente ingredientes veganos.

La marca fue fundada en 2020 y su fama en España no ha tardado en aumentar debido a los resultados que dejan una piel brillante y sana. La rutina que proponen se basa en un proceso que comienza con una doble limpieza (primero con un producto más denso y después con otro a base de agua), después se prepara la piel con una bruma hidratante, se aplica un tratamiento específico para cada tipo de piel, y se finaliza con una hidratación y una foto protección.

En su web ofrecen una prueba gratuita para analizar el tipo de piel que tienes y así poder determinar mejor qué es lo que necesitas y qué productos se ajustan mejor a ti. Podrás conseguir su rutina a través de su web o en las tiendas de Sephora.