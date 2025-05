El conjunto que no te vas a quitar este verano: está en Zara y cuesta menos de 35 euros

Poco a poco llega el buen tiempo, y con ello tenemos que ir adaptando nuestros looks a las temperaturas de esta época del año. Una de las opciones que te resuelve siempre un outfit de última hora y nos ahorra dolores de cabeza es la de optar por un conjunto. El atuendo ya viene combinado perfectamente y tu única tarea es llevarlo con estilo. En Zara podemos encontrar siempre opciones de este tipo para todos los estilos y gustos posibles. Desde faldas hasta bermudas combinadas con camisas o tops de diferentes formas y colores.

Uno de los conjuntos que más está triunfando y que sin duda será de las ventas estrella este verano está precisamente en Zara. El modelo está disponible en tres colores: marrón, negro o color berenjena. El negro es muy versátil y combina con todo, es nuestra versión comodín, mientras que el marrón es para aquellas que quieren ir dejando atrás los tonos oscuros sin adentrarse en tonalidades muy arriesgadas. El de color berenjena es ideal para quienes quieran darle color a su armario y busquen llevar algo diferente.

Conjunto Zara / ZARA

El conjunto está compuesto por un top de cuello halter con fruncidos, escote en pico y de tejido elástico que aporta adaptación a la figura y comodidad. Deja con este patrón una espalda descubierta que queda ideal en verano, sobre todo cuando nuestra piel tenga ya el moreno que ansiamos. La parte de abajo es una falda larga, también de tejido elástico. Tiene goma en la cintura, lo que permite llevarla con un tiro más alto o midi, según nos guste. Por detrás tiene una abertura que nos permite movilidad para caminar con ella y que sea cómoda. Los colores sólidos y las formas básicas, pero con estilo, permiten que podamos también sacar partido a los dos componentes del conjunto por separado.

Conjunto Zara / ZARA

Sin duda una de las mejores cosas de este conjunto es su precio, puesto que el top cuesta 15,95 euros y la falda 17,95 euros. Un total look nos sale por menos de 35 euros. Lo podemos encontrar en la web de Zara, pero también en tienda física. De momento está disponible en todas las tallas, pero no tardarán en volar, así que no dudes en adelantarte y conseguir el tuyo.