Este es el restaurante más aplaudido de Galicia: cinco puntos en Google y 9,8 de valoracion

La puntuación de un restaurante en Google es un dato decisivo a la hora de comer en uno u otro sitio. Son muchas las personas que se fian de las reseñas y dedican tiempo a seleccionar aquellos locales que mejor encajan con sus necesidades y gustos gastronómicos. En Google hay un restaurante que destaca por enciama del resto: tiene un 9.8 de valoración en el conocido buscador.

El restaurante en cuestión se llama casa Miguel González y está en Galicia. Tras cerrar durante el invierno ha vuelto a abrir sus puertas en marzo para gusto de los comensales, que no dejan de aplaudir la reapertura en las reseñas.

"Cualquiera de las creaciones de Miguel son un poema. El trato recibido nos ha hecho sentir privilegiados. No podría destacar ningua de las elaboraciones, aunque el pichón nos ha dejado maravillados", comenta un comensal.

Valoran la comida, la creatividad, el servicio y la cercanía de los trabajadores. "Desde el minuto uno te sientes como en casa, el personal de sala muy atento y agradable. El chef tuvo el detalle de salir varias veces y tuvieron varios detalles con nosotros. Es un sitio super tranquilo La comida deliciosa, no hubo plato que no nos haya gustado", explica una de las reseñas- Desde el restaurante avisan a los comensales de que solo trabajan con menús y cambian semanalmente "según la disponibilidad de los productos en el mercado". Esto hace que la oferta sea muy variada, con productos frescos y de proximidad y que parezca que no comes dos veces en el mismo sitio. El precio medio por cabeza es de 70 euros.