Agenda: qué hacer hoy 16 de mayo en Asturias

Oviedo

Club LA NUEVA ESPAÑA

"El lado opaco del espejo" es un caleidoscopio de estilos diferentes, perfectamente acoplados, una novela fresca, novedosa y distinta. Un libro lleno de vocabulario muy rico y con mucha técnica literaria. Diez autores independientes se han adentrado en el juego de creación colectiva ideado por el surrealista clásico: "Le cadavre exquis", y utilizando esta técnica han escrito por separado los capítulos de una única novela. La presentación será a las 18.30 en las instalaciones culturales de la calle Calvo-Sotelo, número 7 (en la imagen). Una hora y media después, habrá un coloquio con las periodistas y tertulianas Emilia Landaluce y Rosa Belmonte. Las presentará el periodista Arturo Téllez.

Exposición La Corredoria

La Fundación Mapfe y la Policía Nacional, en colaboración con el Ayuntamiento, inauguran la exposición itinerante "Ciberland", destinada a sensibilizar a la población, sobre todo niños y jóvenes, sobre los riesgos del mundo digital y enseñarles a usar las nuevas tecnologías de forma segura y responsable. Se puede visitar hasta mañana, día 17, de 9.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 19.00 horas. El sábado abrirá una hora más tarde por la mañana y una hora antes por la tarde.

Bebecuentos

La biblioteca de La Granja (Campo San Francisco) acoge el bebecuentos "La fuente de colores", de Los Pintores. Será a las 18.00 horas y el aforo es limitado a dos adultos por niño. Hace falta inscripción previa.

Día mundial del mundo rural

La Escuela de Sostenibilidad organiza, a las 18.00 horas, un paseo intergeneracional guiado por vecinos por los rincones de San Andrés de Trubia.

Zarzuela

El teatro Campoamor acoge, a las 19.30 horas, la función "La corte de Faraón". Se trata de una opereta bíblica en un acto y cinco cuadros. La música corre a cargo de Vicente Lleó y el libreto, de Guillermo Perrín y Miguel Palacios. Fue estrenada el 21 de enero de 1910 en el teatro Eslava de Madrid y las entradas están a la venta por 24 euros.

Radar

El ciclo de cine Radar continúa, a las 20.00 horas, en el teatro Filarmónica con la proyección de la película "Los adioses". Se exhibirá en versión original en polaco y alemán con subtítulos en castellano.

Librería Matadero Uno

La librería de la plaza de Riego acoge la presentación del poemario "Jugar con la noche" y participarán Dalia Alonso y Fernández Abril. Será a las 19.00 horas.

Muestra Universidad

El edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge, hasta el 8 de junio, una exposición de María Braña titulada_"Geometría y espacio". Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 11.00 a 20.15 horas. Los sábados, de 10 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 10.30 a 14.30 horas.

Kuivi Almacenes

Dos constantes definen a "La URSS" desde su nacimiento a finales de 2005. Por una parte, su férrea fidelidad a una identidad netamente punk. Por otra, una marcada y reconocible personalidad propia: nadie suena como ellos. El concierto será a las 21.00 horas en Kuivi Almacenes. La entrada será libre.

Villa Magdalena

El Centro Social de Villa Magdalena en Oviedo estará dedicado este mes al mundo del voluntariado con una programación destinada a la promoción de esta faceta solidaria entre la población ovetense. La programación comienza con la exposición "El Voluntariado en Imágenes", que estará abierta al público hasta el 23 de mayo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 6 de julio permanecerá la muestra "Soy lo que no entiendo", de Breza Cecchini. El programa "La Obra invitada" presenta, hasta el 27 de julio, "Abrazo de San Francisco de Asís al Crucificado", una pintura fechada hacia 1620 obra de Francisco Ribalta. Y Covadonga Valdés Moré expone sus dibujos de "Estaciones interiores" hasta el 31 de agosto. Además, la pinacoteca alberga la exposición "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias", así como su colección permanente. El museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Asturias Bike Weekend

Hasta el 18 de mayo se celebrará, en el recinto ferial Luis Adaro, el evento "Asturias Bike Weekend", que contará con una treintena de stands de las principales marcas del mercado, exposiciones, charlas, talleres e incluso un gran premio dirigido a las escuelas de la región. La inauguración será a las 17.30 horas. A las 18.30 horas, presentación de Open Endurastur y coloquio_"Modalidad enduro". A las 19.00 horas, presentación de "Pedaleando por la Piel de Mariposa". Y a las 19.30 horas, presentación de la Copa de Asturias Maratón. La cita cerrará sus puertas a las 20.30 horas.

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas,_"Producciones Rokambolescas" ofrecerá la obra_"Chavela", de Carolina Román.

Teatro de la Laboral

A las 20.30 horas, Berto Romero ofrecerá el show "Lo nunca visto".

Día Internacional de los Museos

Habrá distintas actividades para conmemorar el Día Internacional de los Museos. Hoy, en el Museo Evaristo Valle, habrá jornada de puertas abiertas de 10.00 a 13.00 horas. A las 12.00 horas, tendrá lugar la visita "El parque escultórico. Un jardín en constante cambio", guiada por Pablo Basagoiti. En las Termas Romanas de Campo Valdés, se desarrollará la tertulia "Buscadores de tesoros, detectores de metales y arqueología" a las 19.30 horas, organizada por la Asociación de Amigos de los Museos Arqueológicos de Gijón. En el Museo Casa Natal de Jovellanos, a las 19.30 horas, Marta Cubas y Elisa Ruiz ofrecerán el concierto "Reflejos folclóricos". A las 21.30 horas, en el Museo del Ferrocarril, Leonor Leal hará una acción artística "site-specific" bajo el título "Improvisación" y dentro del programa "El museo desbordado".

Jornadas fotográficas "DeFoto"

Arrancan las jornadas fotográficas "DeFoto" del Ateneo Obrero de Gijón. A las 19.00 horas, en el Museo Barjola, se inaugurará la exposición "Viajes por la tierra de nadie", de Kurt Kaindl.

Festival In-Edit

Hasta el 18 de mayo se celebrará en Gijón el festival In-Edit, de cine documental musical. Hoy, en la Escuela de Comercio, se proyectará "Soundtrack to a Coup d’Etat", de Johan Grimonprez, a las 18.00 horas. A las 21.00 horas, turno de "This Is a Film About The Black Keys", de Jeff Dupre.

Antiguo Instituto

A las 19.30 horas, la Coral Asturiana de Gijón ofrecerá un concierto de primavera. Asimismo, hasta el 8 de junio, en la sala 2 del Antiguo Instituto, se puede visitar la muestra "Louis Stettner. Colecciones Fundación Mapfre". Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Colegiata de San Juan Bautista

A las 20.00 horas, el Coro de las Otras Voces ofrecerá un recital enmarcado en "Los Conciertos del Marqués", iniciativa impulsada por "Kras Klásica".

Ateneo de La Calzada

A las 17.00 horas, Diverteatro, grupo de teatro de extraescolares del colegio Príncipe de Asturias, ofrecerá la obra "¡Qué locura de cuento!", una adaptación de Norberto Sánchez. A las 20.00 horas, la asociación Festuca Jierru ofrecerá una tertulia botánica. Además, hasta el 20 de mayo puede visitarse la exposición "Entre humo y esperanza", de la Plataforma contra la contaminación de Gijón.

CMI Pumarín-Gijón Sur

A las 18.00 horas, se celebrará el XLIII Premio de poesía "Antonio Machado". Se repartirán varios premios y estará Mónica Rodríguez Suárez como invitada de honor.

CMI El Coto

A las 19.00 horas, actuará la artista Julia Sariego en el marco del proyecto "Arte en el Barrio".

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, el grupo de lectura dramatizada del Ateneo Jovellanos ofrecerá una lectura de extractos de la obra_"Dicen", de Susana Sánchez Arins.

Laboral Ciudad de la Cultura

A las 19.00 horas, se proyectará en el Paraninfo la película "Misericordia", de Alain Guiraudie, en el marco de la programación de Laboral Cinemateca.

CMI El Llano

A las 19.00 horas, se proyectará la película "El sabor de las cerezas", de Abbas Kiarostami, en un acto organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa.

Librería De Bolsillo

A las 20.00 horas, se presentará el libro "La era de los grandes fichajes", de Fernando Cuesta.

La Caja de Músicos

A las 21.30 horas, concierto de Javier Bergia.

Meidinerz Jazz Club

A las 22.00 horas, concierto de "Víctor de Diego y The Meidinerzs".

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.30 horas, la Agrupación Artística Gijonesa ofrecerá un festival.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 12 de octubre se podrá visitar la exposición "Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)" en el Palacio de Revillagigedo, con recorrido con cerca de 1.300 imágenes. Habrá visitas guiada a las 12.30 horas los domingos. Los horarios de visitas son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Último día para visitar la exposición "Luz y Color", de la Agrupación de Acuarelistas de Asturias. Los horarios son de lunes a viernes, de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Avilés y comarca

Desfile por el Día de las Fuerzas Armadas

El parque del Muelle acoge a las 19 horas el acto de arriado de bandera y posterior desfile del Regimiento de Infantería "Príncipe" n.º 3 de la Brigada "Galicia" VII, con base en el acuartelamiento Cabo Noval. Posteriormente, a las 20 horas, se realizará un concierto en la Casa de Cultura a cargo de la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra.

Sesión teórica sobre marcha nórdica

La Casa de las Mujeres acoge a las 17.30 horas la sesión teórica "Anatomía de la marcha nórdica", impartida por Sonia Menéndez, monitora del taller de marcha nórdica, con entrada libre hasta completar aforo.

Teatro familiar en los barrios: Versalles

Los centros culturales de los barrios vuelven a acoger sesiones de teatro para todos los públicos en los próximos meses, con la programación de ocho espectáculos de títeres y teatro familiar hasta junio, en La Carriona, La Luz y Los Canapés. Todas las sesiones, a las 18.00 horas.

Charla sobre Siria en Espacio Joven

Bajo el título "En Primera Persona", la Oficina de Movilidad Juvenil Internacional de Avilés, "Europa Aquí", inaugura este viernes, a las 17.00 horas, en el Espacio Joven, un ciclo de encuentros en los que se dará a conocer el país o región de origen de la juventud que participa en las actividades de esta oficina, así como sus historias de vida.

Josep Salvia, en las "Ventanas" de la Factoría Cultural

El centro acoge el quinto ciclo de "Micronarrativas gráficas" con la obra de Josep Salvia. La muestra puede visitarse de 19.00 a 22.00 horas hasta el 17 de junio. Y además, también se puede visitar la muestra "Unid@s en un mismo sueño", organizada por la asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca, hasta el 28 de mayo.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

"Primavera Coral" en Langreo

El Nuevo Teatro de La Felguera acoge esta tarde, desde las 19.30 horas, la segunda edición de la "Primavera Coral" de Langreo. Actuarán la Coral Porceyo de Gijón; el Coro San Pedro de Cudillero y los locales y organizadores, el Coro Santiaguín. La entrada es libre.

El cómico Lamine Thior, en Mieres

Es una de las sensaciones del humor en España. El cómico gaditano Lamine Thior actúa esta tarde en Mieres, en el auditorio Teodoro Cuesta. Las entradas valen 18 euros. El espectáculo, titulado "Españul", comienza a las 20 horas.

El periodista Xabier Fortes habla de la actualidad en Pola de Laviana

El periodista de TVE (presentador en 24 horas) Xabier Fortes protagoniza hoy la charla "¿Tambores de guerra?", en la que analizará la actualidad internacional. Se trata de un acto organizado por la asociación Cauce que tendrá lugar hoy, a las 19.30 horas, en el Cidan de Pola de Laviana. La entrada es libre.

Gala cultural en Sotrondio

El aula cultural Onofre Rojo de Sotrondio alberga hoy, desde las 18.30 horas, una gala artística organizada por la Asociación Calvo Miguel. Habrá música y danza. La entrada es libre.

Exposición de Ramón Trespalacios en Langreo

El centro de artes escénicas Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera acoge, hasta el 30 de mayo, la exposición pictórica de acuarelas "Luz de primavera", de Ramón Trespalacios.

La instalación artística "El jardín de las delicias", en Mieres

Mieres acoge hasta el 13 de julio "Speculum", del colectivo de artistas "Smack", en el Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara. Se trata de una reinterpretación de "El jardín de las delicias", del Bosco, adaptada al imaginario visual del siglo XXI. La obra es una instalación inmersiva que aborda temas como la vigilancia, el consumo y la hiperconectividad. La entrada es gratuita. Los horarios son los miércoles, jueves y viernes, de 16.30 a 21 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 y de 16.30 a 21 horas.

Exposición "La mar. El mar" en el Ateneo de Turón

La sala de exposiciones del Ateneo de Turón acoge hasta el lunes 26 de mayo la muestra fotográfica "La mar. El mar", un trabajo de la Agrupación Fotográfica "Semeya". El horario de visita es de lunes a viernes, de 16.30 a 20 horas.

Muestra de Herminio en Mieres

El Instituto de Educación Secundaria Bernaldo de Quirós de Mieres acoge hasta el 30 de mayo la exposición "Herminio, correspondencias y procesos". Los trabajos del artista asturiano se pueden visitar en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Centro

Exposiciones de artículos de cuero y cestería en Llanera

Los alumnos de los talleres municipales de cuero y cestería de llanera muestran los trabajos realizados en los mismos en sendas exposiciones abiertas hasta hoy, 16 de mayo. Las personas interesadas podrán ver esos artículos en la Casa de Cultura de Posada de Llanera en horario de 11.00 a 14.00 y 16.00 a 20.0 horas.

Exposición en Grado

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura (Palacio de Valdecarzana) acoge hasta el próximo 31 de mayo la exposición fotográfica "En el umbral del olvido", de la fotógrafa asturiana Analía Pello. La muestra, que forma parte del proyecto personal de la autora, quien a lo largo de los últimos años ha documentado oficios asturianos en peligro de extinción, recoge un total de 70 fotografías en las que se retrata a los artesanos y se documenta el proceso de elaboración de una de las piezas. Se puede visitar en el horario de la Casa de Cultura, de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas; sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas. Los festivos está cerrado.

Exposición en Pola de Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero acoge hasta el viernes 30 de mayo la muestra pictórica "Inercia", de Israel de la Peña. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00, y los sábados, de 11.00 a 13.30 horas. Entrada libre.

Exposición en Lugones

Lugones acoge una exposición retrospectiva para celebrar la primera década de trayectoria del Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre, con una selección de pinturas premiadas en estas diez ediciones que se podrá ver en la sala de exposiciones del Centro Polivalente Integrado de la localidad hasta el 30 de mayo. El horario para visitar la muestra es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 13.00 horas.

Oriente

Cine de terror en Llanes

El III Festival de Cine Fantástico y de Terror del Oriente de Asturias, Fant Llanes, continúa a partir de las 19.00 horas, en la Casa de Cultura Valle de San Jorge, con un intenso programa: "Yaya", de Sara Sálamo; "La chica de Innsmouth", de Roberto García Álvarez; "Mapa de la geografía emocional", de Julu Martínez y Candela Megido; "Una cabeza en la pared", de Manuel Manrique (estreno en Asturias", y "Lo que te falta", de Sara Bermejo.

Cine en Llanes

Dentro de la programación de La Cinemateca Ambulante, la Casa de Cultura de la localidad ofrece a las 19.30 horas la proyección del documental "Territory", dirigida por Álex Galán, en versión original en ruso, inglés y kirguís subtitulada en español. "En la estepa de Asia Central, los pastores kirguís viven en conflicto con un fantasma. Cazadores y nómadas intentan compartir el territorio. Un actor serbio, en pleno auge de su carrera, inicia un camino de redención hacia sus instintos perdidos. Las altas montañas de Kirguistán serán testigos de una travesía hacia las fronteras con lo salvaje".

Conferencia teatralizada en Ribadesella

El salón de actos de la Casa de Cultura riosellana acoge a las 19.00 horas la conferencia didáctica "Los reyes asturianos", de la mano de la compañía de teatro "Higiénico Papel", una charla que se convertirá en una experiencia teatral en la que dos personajes venidos de otra época tomarán las riendas y nos dramatizarán los momentos más relevantes de cada uno de los doce reyes que tuvo el Reino de Asturias.

Teatro en Colunga

La Sala Loreto acoge a partir de las 17.00 horas la representación de la obra "El Carnaval animal", de la compañía "Luz Micro y Punto", dirigida a público infantil y familiar.

Occidente

Teatro en Cudillero

El grupo Santa Bárbara Teatro presentará la obra "El molín encarnáu", de Carmen Campo Mier, en la Casa de Cultura Juan Selgas de Cudillero a las ocho de la tarde. Se trata de una comedia de costumbrismo actualizado, en dos actos y en asturiano, con una duración aproximada de 90 minutos.

Exposición en Navia

La exposición colectiva de ACAO (Asociación de Creadores y Artistas de Occidente) "Rojo sobre Rojo" se inaugurará en el Liceo de Navia hoy, viernes, 16 de mayo, a las siete de la tarde. La muestra, que puede visitarse hasta el 14 de junio, expone los trabajos de los artistas del_occidente asturiano Alberto Lelac, Álvarez Santiago, Anhell Kilmister, Arturo Verano, Asturdam, Covadonga de Don Pablo, Dora Mares, Eva Diamond, Felipe Romero, Freddy Fernández, Inés Suargo, Javier Cancio, Jonatan Méndez, Mariquina Rodríguez, Marta Fermín, MartaB, Mary Luz Busto, Olaya Avello, Pablo Mares, Patricia López Amorós, Sandra G. Dorado, Tere Blanco y Verónica Ledo.

Cuentacuentos en La Caridad

A partir de las siete de la tarde, en el Auditorio de As Quintas, en La Caridad, la Compañía Factoría Norte protagoniza el cuentacuentos "25+1 años de cuentos" a partir de las siete de la tarde, para deleite de grandes y pequeños, que pueden acceder al acto gratuitamente.