"Idealista es mi Tinder": así son las viviendas con las que sueñan los jóvenes

En una reunión de amigos, entre cervezas y guitarras, uno alza la voz para hacer una pregunta que deja a todos en silencio durante unos segundos: “¿Qué preferiríais tener ahora, un hijo o una hipoteca?” La mayoría del grupo, que ronda los 25 años de media, opta por la segunda opción, aunque después, entre reflexiones, llega el guantazo de realidad: aunque muchos y muchas son solteros, les sería más fácil tener un bebé que ahorrar para la entrada de una casa y que un banco les prestase dinero para tener la suya en propiedad.

Comprar una vivienda se ha convertido en una utopía para muchos en una época en la que independizarse y vivir de alquiler es una realidad inalcanzable. Según datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España publicados a principios de 2025, la tasa de emancipación juvenil en España alcanzó un mínimo histórico en el primer semestre de 2024, situándose en un 14,8%. En Canarias, la cosa se complica: con los segundos salarios más bajos del país, los jóvenes del Archipiélago se enfrentan a los alquileres más caros de la historia. Ante este panorama, ¿cómo barajar la posibilidad de adquirir una casa propia?

Pero, como la esperanza es lo último que se pierde, los jóvenes no dejan de soñar, proyectando, dentro de sus posibilidades, cómo podrán ser las casas en las que vivan en los próximos años.

Un "jardincito"

El ilustrador canario Kilian González, de 27 años, se imagina viviendo en su tierra natal, la isla de Gran Canaria. "Aunque soñando un poco, me gustaría irme fuera de las Islas", admite. "Lo que sí me imagino es una casita en el campo. No muy lejos de la ciudad, no a 15 horas de un núcleo urbano, pero tampoco muy cerca. Algo con lo que esté tranquilo y, sobre todo, que tenga un jardincito", añade el también diseñador.

El "jardincito" o la presencia de la naturaleza en alguna de sus formas son denominadores comunes en las fantasías hogareñas de otros jóvenes, personas como la profesora malagueña de 26 años residente en Gran Canaria, Lucía Rueda, a la que le gustaría "una casa muy cerca de la playa, si puede ser con vistas al mar" y "que fuera muy práctica, con todo en una sola planta, con una buena terraza, jardín o patio donde hacer reuniones", como la periodista gaditana -pero residente en Madrid- de 27 años, Lucía Aragón, que se ve viviendo en "un pisito lindo con terraza y florecillas", el informático madrileño afincado en Gran Canaria de 23 años, Miguel Durán, que se visualiza en "una casita no necesariamente en primera línea de playa pero cerquita del mar, en un sitio con olas" y "que no sea grande, sino acogedora", el ingeniero energético de 24 años Marcos Álvarez que aspira a tener "un chalecillo en la sierra de Madrid", o el músico, emprendedor y Dj canario Fernando Miranda, de 34 años, que está buscando dos cosas, "o bien campo, con un terreno para cultivar y tener animales, o bien una casa en la ciudad tipo terrera".

"Idealista es mi Tinder", confiesa en referencia al uso constante que hace de la aplicación para encontrar vivienda en el intento de convertir su sueño en algo tangible.

La copywritter y community manager canaria de 27 años, Rocío Déniz, se permite soñar pero solo un poco: "Me veo en un piso más pequeño de lo que me gustaría, dónde no admitan mascotas, pero como no me quedará otra rezaré por las noches para que a mis dos gatos no les dé por maullar. Si no, en una casita de campo muy aislada y que esté llena de humedades, donde cada vez que tenga que poner la ropa en el tendedero tenga que encender el deshumidificador para que no huela mal. Esa es la visión realista. Si a mí me da por soñar, pues me gustaría vivir en un sitio como en el que nací, en una casita terrera con un poquito de azotea, luz natural y en un barrio obrero, un barrio tranquilo donde se pueda dormir", relata.

También intenta ser realista el joven ingeniero de software de 25 años Fernando A. Galindo, originario de Cádiz pero que actualmente reside en Sevilla con su padre: "La vivienda en la que me veo viviendo es en un piso, ya sea en Sevilla o Málaga, no en el centro de la ciudad, sino a las afueras, un piso de tres habitaciones, cocina amplia y una terracita. O en una casita adosada en un pueblo a las afueras de Sevilla", explica. "Esas no son las casas con las que sueño, sino en las que creo que puedo vivir con mi sueldo actual. Si nos ponemos a soñar, mi objetivo es crecer en mi trabajo, cobrar más y comprarme un chalet en Sevilla o en Chiclana", puntualiza el joven.

Más o menos soñadores, la mayoría de jóvenes coincide en lo mismo: ven muy lejos el día en el que puedan vivir bajo un techo que sea de su propiedad y, los que están cerca de conseguirlo, hace tiempo que dejaron la veintena atrás o bien llevan años trabajando mientras viven con sus padres para ahorrar.

Teniendo en cuenta que la entrada para una casa tiene que ser de aproximadamente el 20% del valor de la vivienda y que el precio de la vida es cada vez más alto, no queda otra que dejar que el peso de la realidad caiga y moldee los sueños: hoy en día es más fácil organizarse para recorrer el mundo entre hostales con habitaciones llenos de literas y vuelos low cost, que pensar en tener una casa con lo mínimo e indispensable cerca de los tuyos.