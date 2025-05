Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 17 de mayo

Oviedo

Zarzuela

El teatro Campoamor acoge a las 19.00 horas un nuevo pase de la zarzuela "La corte de Faraón", encuadrada en el XXXII Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo. Se trata de una opereta bíblica, con música de Vicente Lleó y libreto de Guillermo Perrín y Miguel Palacios, coproducida por el Teatro Arriaga, el Campoamor y Teatros del Canal. En la misma actúan la orquesta Oviedo Filarmonía y el Coro Capilla Polifónica "Ciudad de Oviedo". Ya no quedan entradas disponibles.

Memorial "María Luisa"

El Memorial "María Luisa" de Fotografía organiza la entrega de su trigésima quinta edición en el teatro Filarmónica a las 19.00 horas. Entrada libre.

Música en la calle

La Banda de Música "Ciudad de Oviedo" protagoniza una jornada de su ciclo "Música en la calle" con una actuación en el barrio de Teatinos, concretamente entre las calles Puerto de Tarna y Rosa Menéndez. Acceso libre.

Día Mundial del Medio Rural

La Escuela de Sostenibilidad organiza, a las 11.00 horas, un paseo guiado por Faro para descubrir la relación entre la tierra y la tradición alfarera de la localidad, así como una visita al taller de cerámica El Alfar de Faro, dentro de los actos del Día Mundial del Medio Rural. Es necesario inscribirse a través del correo escuelasostenibleoviedo@gmail.com o el número de teléfono 684690242.

Exposición en La Corredoria

La Fundación Mapfre y la Policía Nacional, en colaboración con el Ayuntamiento, inauguran la exposición itinerante "Ciberland", destinada a sensibilizar a la población, sobre todo niños y jóvenes, sobre los riesgos del mundo digital y enseñarles a usar las nuevas tecnologías de forma segura y responsable. Se puede visitar en la plaza del Conceyín de La Corredoria de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Folclore en la calle

La Banda de Gaitas del Centro Asturiano de Oviedo y la Agrupación Folklórica "A Media Legua" actúan entre las 11.30 y las 14.30 horas por varias plazas del Antiguo y el centro de la ciudad, dentro del programa municipal de "Folclore en la calle".

Muestra de la Universidad

El edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge, hasta el 8 de junio, una exposición de María Braña titulada "Geometría y espacio". Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 11.00 a 20.15 horas. Los sábados, de 10 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 10.30 a 14.30 horas.

Festival de Primavera

La Central Artística de Bueño acogerá hoy, sábado, entre las once de la mañana y las once de la noche, la cuarta edición del Festival de Primavera organizado por la asociación cultural de la localidad, con una variada oferta musical, un concurrido mercadillo artesanal y exhibiciones de deportes autóctonos. La programación cultural comenzará a las 11.30 horas de la mañana con una exhibición de juegos tradicionales a cargo del grupo "6 Conceyos", a la que seguirá una sesión vermú amenizada por el grupo "La versión de los hechos". Ya por la tarde, habrá juegos tradicionales para los más pequeños (a partir de las 16.00 horas) y una sesión de tardeo en la que el hilo musical correrá a cargo de la artista Sara Cangas y el grupo "Spoiler".

Villa Magdalena

El Centro Social de Villa Magdalena en Oviedo estará dedicado este mes al mundo del voluntariado con una programación destinada a la promoción de esta faceta solidaria entre la población ovetense. La programación comienza con la exposición "El Voluntariado en Imágenes", que estará abierta al público hasta el 23 de mayo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno, y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 6 de julio permanecerá la muestra "Soy lo que no entiendo", de Breza Cecchini. El programa "La Obra invitada" presenta, hasta el 27 de julio, "Abrazo de San Francisco de Asís al Crucificado", una pintura fechada hacia 1620 obra de Francisco Ribalta. Y Covadonga Valdés Moré expone sus dibujos de "Estaciones interiores" hasta el 31 de agosto. Además, la pinacoteca alberga la exposición "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias", así como su colección permanente. El museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Día Internacional de los Museos

Habrá distintas actividades para conmemorar el Día Internacional de los Museos. En las Termas Romanas de Campo Valdés, a las 21.00 horas, Raquel G. Ibáñez ofrecerá la actuación sonora "Registro de vientos menores". En la Villa Romana de Veranes, habrá visita guiada a las 11.30 horas. En el Centro de Interpretación de la Muralla Romana de Gijón, habrá visita guiada a las 17.00 horas. En el Museo Casa Natal de Jovellanos, a las 12.00 horas, habrá una visita guiada a la exposición "Dos orillas, un mar —(h)echo de menos". A las 18.00 y a las 20.00 horas, Higiénico Papel Teatro ofrecerá una visita teatralizada titulada "Fragmentos del tiempo: Cimavilla a través de los ojos de Xosefa Jovellanos". A las 23.00 horas, concierto de Andrés Rubio Figuera bajo el título "Un viaje por el repertorio histórico de la guitarra". En el Museo Nicanor Piñole, a las 19.30 horas, Celso Fernández ofrecerá una acción artística, "Reservado da inclemencia". En el Museo de la Ciudadela de Celestino Solar, a las 12.30 horas, se ofrecerá la acción artística "Domini públic". A las 21.30 horas, visita guiada al equipamiento. En el Muséu del Pueblu d’Asturies, de 11.30 horas a 19.00 horas, tendrá lugar el taller "El folclore somedano: presentación de los testimonios músico-bailables recogidos en Somiedo por la asociación "Escontra’l Raigañu de Avilés". En el Museo Evaristo Valle, habrá puertas abiertas de 17.00 a 20.00 horas. También un taller de pintura contemporánea a cargo de Ana Prieto. A las 17.30 horas, visita guiada "Nuevas tecnologías del siglo XIX en la obra de Evaristo Valle: De la electricidad a los rayos X", por Gretel Piquer. A las 18.30 horas, visita guiada "Aves y otros vuelos: una visita a dúo", con Carmen Estrada y Noelia Velasco.

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas, "Producciones Rokambolescas" ofrecerá la obra "Chavela", de Carolina Román.

Teatro de la Laboral

A las 20.30 horas, Berto Romero ofrecerá el show "Lo nunca visto".

Gijón Arena

A las 20.00 horas, en la plaza de toros de El Bibio, se podrá seguir la final de Eurovisión 2025, que se celebra en Suiza.

Asturias Bike Weekend

Hasta mañana, 18 de mayo, se celebrará, en el recinto ferial Luis Adaro, el evento "Asturias Bike Weekend", que contará con una treintena de stands de las principales marcas del mercado, exposiciones, charlas, talleres e incluso un gran premio dirigido a las escuelas de la región. El horario es de 11.00 a 20.30 horas. A las 12.00 horas, presentación del proyecto "Pedal Spain", por Ángel Álvarez. A las 13.00 horas, taller de mecánica "Hablamos tu idioma, cuidamos tu bici", con Doctor Bike. A las 16.00 horas, se presentará la "Marcha Cicloturista La Vaqueira". A las 17.00 horas, se presentarán los eventos cicloturistas "La Cubilla", "El Gamoniteiro" y "Subida al Angliru". A las 18.00 horas, la Asociación de Turismo de la Montaña Central de Asturias presentará "Reto Territorio minero". Y a las 19.00 horas, charla operativa de la Guardia Civil de Tráfico.

Jornadas fotográficas "DeFoto"

Enmarcada en las jornadas fotográficas "DeFoto" del Ateneo Obrero de Gijón, se podrá visitar en el Museo Barjola la exposición "Viajes por la tierra de nadie", de Kurt Kaindl. Los horarios son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 12.00 a 14.00 horas.

Festival In-Edit

Hasta mañana se celebra en Gijón el festival In-Edit, de cine documental musical. Hoy, en el Antiguo Instituto, se proyectará, a las 12.00 horas, "Scream of My Blood: A Gogol Bordello Story", de Nate Pommer y Eric Weinrib. A las 18.00 horas, turno de "Mogwai: If The Stars Had A Sound", de Antony Crook. Y a las 21.00 horas, se proyectará "The Stones and Brian Jones", de Nick Broomfield.

Colegiata de San Juan Bautista

A las 20.00 horas, la Orquesta de la Universidad de Oviedo, bajo la batuta de Pedro Ordieres, ofrecerá un recital enmarcado en "Los Conciertos del Marqués", iniciativa impulsada por "Radio Kras".

CMI Pumarín-Gijón Sur

A las 12.00 horas, tendrá lugar el XXX Certamen de coros escolares "Princesa de Asturias", organizado por el Coro Asturiano de Gijón.

Mercado de Arte y Diseño

De 11.00 a 22.00 horas se celebrará el Mercado de Arte y Diseño, "LABShop", en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Habrá conciertos, talleres, exposiciones y más actividades, como la proyección del documental "Que sirva de ejemplo", de Sofía Castañón, a las 17.00 horas.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, se proyectará la película "Solo ante el peligro", de Carl Foreman, encuadrada en el ciclo organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa y el Festival Internacional de Cine de Gijón.

Laboral Ciudad de la Cultura

A las 19.00 horas, se proyectará la película "Aún estoy aquí", de Walter Salles, en el marco de la programación de Laboral Cinemateca.

Jardín Botánico Atlántico

A las 12.00 horas, se desarrollará el taller para adultos "Creación de un paludario tropical en el Botánico", por Rubén Rodríguez, técnico superior en paisajismo.

Meidinerz Jazz Club

A las 23.00 horas, concierto de Aitor Herrero titulado "Tributo a Lee Morgan".

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas, concierto del dúo "Nueva Onda".

Librería Toma 3

A las 13.30 horas, se presentará el libro "Adolfo. Por el camino púrpura", de Concha Moya.

Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva

A las 11.00 horas, tendrá lugar la visita interpretativa "Parroquia de Deva", con plazas limitadas.

Avilés y comarca

Feria de Asociaciones (FAVA) en Avilés

Durante toda la mañana, a partir de las 11.00 horas, habrá distintas actividades en el colegio de Versalles (C/ Reconquista s/n) con motivo de la Feria de Asociaciones de Avilés (FAVA), en la que participan 53 colectivos que mostrarán su trabajo en distintos ámbitos. Por la tarde habrá karaoke participativo. De 11.00 a 15.00, y karaoke, de 16.30 a 18.00 horas. Acceso gratuito.

Teatro en el Niemeyer

Representación de la obra de teatro "Victoria viene a cenar", dentro de la programación de escenAvilés. A las 20.00 horas, en el Centro Niemeyer. Entradas a la venta a 18 euros.

Premios en el Julián Orbón

Entrega de premios y concierto de clausura del I Concurso nacional de música "Rotary Club Ciudad de Avilés" modalidad piano. A las 20.15 horas en la sede del Conservatorio de Avilés.

Mercado ecológico y artesano en Las Meanas

Más de una treintena de puestos de artesanos y pequeños productores venderán una gran oferta de productos de gran calidad elaborados de forma tradicional y sostenible. De 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Concierto de Eddy Smith y su banda "The 507" en la Factoría Cultural

La Factoría Cultural acoge el concierto de Eddy Smith y su banda "The 507". Considerado uno de los mejores vocalistas del circuito del blues y el country soul, se subirá al escenario de la sala escénica con todas las entradas vendidas. A las 21.00 horas.

Bebecuentos en Bances Candamo

"¡A merendar!" es el título del bebecuentos que se contará este mediodía en la Casa de Cultura de Bances Candamo. Beatriz Sanjuán lleva a cabo esta actividad dirigida a público infantil, de entre 6 meses y 3 años, que deberán estar acompañados por un único adulto. Plazas limitadas e inscripciones en la propia biblioteca.

Eurovisión contra LGTBIfobia en Espacio Joven

Hoy, sábado, se conmemora en todo el mundo el Día Internacional contra la LGTBIfobia, de gran importancia para visibilizar la lucha por la igualdad y los derechos de las personas LGTBI. Asimismo, se celebra en Basilea, Suiza, la 69 edición del Festival de Eurovisión. En una unión simbólica, la juventud de Avilés lo celebra con mucho orgullo, gracias a una retransmisión especial en el Espacio Joven (calle Fernando Morán), desde las 19.30 horas. No es necesaria inscripción.

Josep Salvia, en las "Ventanas" de la Factoría Cultural

El centro acoge el quinto ciclo de "Micronarrativas gráficas" con la obra de Josep Salvia. La muestra puede visitarse de 19.00 a 22.00 horas hasta el 17 de junio. Y además, también se puede visitar la muestra "Unid@s en un mismo sueño", organizada por la asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca, hasta el 28 de mayo.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

"La parábola del carbón", teatro en Langreo

El Nuevo Teatro de La Felguera acoge esta tarde, desde las 20.15 horas, la representación de la obra "La parábola del carbón", que lleva a escena Saltantes Teatro y La Térmica Cultural. La entrada vale 6 euros.

Festival de la Sidra en El Entrego

Trece llagares de toda Asturias participan hoy, desde mediodía, en el Festival de la Sidra de El Entrego, que se celebra en el parque de La Laguna. Comprando el vaso se podrá probar la sidra de todos ellos, de 12 a 14.30 horas.

Jornadas del Fideuá en Turón

El pozo San José de Turón acoge hoy sus primeras Jornadas del Fideuá. Desde las 12 horas habrá mercado tradicional; a las 14.30, reparto popular de fideuá; a las 16.30 horas, juegos tradicionales, y desde las 18.30 horas, el concurso de cocina de fideuá.

La instalación artística "El jardín de las delicias", en Mieres

Mieres acoge hasta el 13 de julio "Speculum", del colectivo de artistas "Smack", en el Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara. Se trata de una reinterpretación de "El jardín de las delicias", del Bosco, adaptada al imaginario visual del siglo XXI. La obra es una instalación inmersiva que aborda temas como la vigilancia, el consumo y la hiperconectividad. La entrada es gratuita. Los horarios son miércoles, jueves y viernes, de 16.30 a 21 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 y de 16.30 a 21 horas.

Centro

Visitas guiadas en Grado

Grado organiza unas visitas guiadas gratuitas por diferentes emplazamientos de interés cultural. Es necesario reserva previa a través de turismo@ayto-grado.es o en el teléfono 636 909 088. Hoy, sábado, a las doce del mediodía, la salida recorrerá el casco histórico moscón, en el que cobra especial protagonismo la arquitectura indiana. La visita tiene una duración aproximada de hora y media.

Parque de la Prehistoria de Teverga

El Parque se suma a la celebración del Día Internacional de los Museos ofreciendo entrada gratuita el domingo 18 de mayo y un taller de fuego gratuito hoy y mañana. El taller de fuego descubrirá a sus participantes el fascinante mundo del fuego en la Prehistoria, sus usos, qué materiales se necesitaban para hacerlo, cómo se hacía… y se pondrá en práctica lo aprendido tratando de hacer fuego. Horario: sábado, a las 17.00 horas, y domingo, a las 13.00 horas. Dirigido a todos los públicos a partir de 6 años (los menores deben acudir acompañados de un adulto). Duración del taller, una hora.

Cinemateca ambulante en Villaviciosa

El Teatro Riera de Villaviciosa acoge la programación de la Cinemateca ambulante con la proyección, hoy, a las 18.30 horas, del filme argentino "Dalia y el Libro Rojo", de David Bisbano. La película, del año 2024, está especialmente recomendada para la infancia y fue nominada a Mejor Película de Animación en los Premios Gaudí del año pasado. Entrada libre hasta completar aforo.

Jazz en el Ateneo, en Villaviciosa

El Ateneo Obrero de Villaviciosa cierra hoy su VI Semana del Jazz con el concierto, a las 20.00 horas, de "Aitor Herrero Quartet", formación asturiana liderada por el trompetista Aitor Herrero.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Oriente

Cine de terror en Llanes

El III Festival de Cine Fantástico y de Terror del Oriente de Asturias, acoge a partir de las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Llanes, la última sesión de la presente edición de Fant Llanes, en la que se proyectarán los estrenos en Asturias "Ángulo muerto", de Cristian Beteta; "A-Maniki", de Elixabet Núñez, y "Ehiza", de Aitzol Saratzaga, y "Samurai & Me", de Álvaro de la Hoz, además del Corto revelación del cine asturiano "Pacto Laboral", de Nuria Vizcaíno.

Concierto en Llanes

El Casino de Llanes acoge a partir de las 19.30 horas un concierto de la cantautora asturiana Tania Pereira, que ofrecerá un repertorio personal con influencia del rock alternativo, indie folk, blues británico y el pop independiente.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores, espectaculares, despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino, rodeado de un magnífico jardín con abundante arbolado, fuentes y una gruta. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas. Hoy, con motivo del Día Internacional de los Museos, desde el Museo del Jurásico de Asturias se desarrolla una programación específica para celebrarlo con actividades dirigidas a todos los públicos. Información de la programación completa en su página web.

Occidente

VI Festival Ecoturismo en Peligro de Extinción en Cangas del Narcea

Un festival ya consolidado en Asturias, su sexta edición nos ofrece rutas por la naturaleza, talleres de oficios artesanos, experiencias en viticultura, apicultura, agroturismo. Un mercado natural y artesano para el disfrute de todos, música, y demás actividades en familia. De 8.00 a 12:30 horas, "En busca de la huella del oso pardo". Salida Cangas del Narcea. Bosque Activo. Consultar precio. De 11.00 a 13.30 horas, Senda del Oro. San Antolín a Cecos. Espacio Tormaleo. Gratis. De 16.00 a 18.00 horas, "De esas abejas estas mieles", Fondos de Vega. Degaña. Casa Martín. Consultar precio. De 16.30 a 18.00 horas, Ruta Miradores de Muniellos. Centro de Interpretación de Muniellos. Oballo. RENA. Gratis. De 16.30 a 19.00 horas, "Entra en el cortín y conviértete en un auténtico apicultor". Valdebois. Floreziendo Miel de Muniellos. Consultar precio. Y de 17.30 a 19:00 horas, "Los frixuelos de La Artesana". Posada de Rengos. Bar–Restaurante La Artesana.

Actividad cultural en Grandas de Salime

En el marco del Día Internacional de los Museos, se organiza este evento con el siguiente programa. A las 17.00 horas, entrega de los premios literarios que anualmente convoca la Asociación Cultural "El Carpio" de Grandas de Salime: XXV Concurso infantil de cuentos y XXIV Concurso de relatos cortos para adultos. A las 18.00 horas, taller de aproximación al baile tradicional asturiano impartido por Xesús Nel Villanueva, con la participación del colectivo del taller de baile y pandereta de Muyeres por Grau.

Charla sobre seguridad en la montaña en Oviñana (Cudillero)

El salón de actos del Centro Comunitario Unión Hijos de Oviñana acoge una charla sobre seguridad en la montaña. La conferencia, a las 19.00 horas, será impartida por José Luis Llamazares, vocal de seguridad de FEMPA. Entrada gratuita.

Cultura vaqueira en Salas

La Escuela de El Pevidal (Salas) acoge la Cuarta Xunta de Cultura Vaqueira 2025, que tiene como tema central "La exclusión de los vaqueiros". La jornada dará comienzo a las once de la mañana con la inauguración a cargo de la alcaldesa de Tineo y el alcalde de Salas. Tras diversos actos, finalizará a las ocho de la tarde con una fiesta popular que contará con la actuación del Dúo Encanto, de Salas.