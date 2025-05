Las cinco cosas de las que más se arrepiente la gente justo antes de morir

Cuando la muerte está cerca los problemas dejan de importar. Les ocurre a todos los enfermos y también a sus personas más cercanas. Sentir cerca el final de la vida permite ver con una perspectiva diferente todos los acontecimientos, tanto presentes como pasados. ¿Qué es de lo que más se suelen arrepentir las personas que ven cerca el final de la vida?

Bronnie Ware, enfermera e investigadora, dedicó gran parte de su carrera a cuidar a personas que padecían enfermedades terminales o que, por motivos de salud, se encontraban cerca de la muerte. En este contexto, preguntó a los pacientes de qué cosas se arrepentían y se dio cuenta de que muchas respuestas se repetían en la mayoría de enfermos. Las más importantes las recogió en su libro 'De qué te arrepentirás antes de morir'.

Trabajar tanto

Muchas personas "extrañaban la juventud de sus hijos y el compañerismo de su pareja". Todo se resumía en una idea: haber dedicado los mejores años de su vida a trabajar demasiadas horas, poniendo muchas energías en este ámbito de la vida en lugar de disfrutar más del presente con los seres queridos.

No vivir la vida que realmente querían

Cuando una persona llega a los instantes finales de su vida, una de las cosas de las que más se arrepiente es de no haber tomado sus propias decisiones. Según explica Ware en su libro, muchos pacientes coinciden en que las opiniones de otras personas y las obligaciones del día a día han acabado condicionado sus mejores años. "Desde el momento en que pierdes salud, es demasiado tarde. La salud te da una libertad que muy pocos valoran hasta que la pierden", asegura en su libro.

Reprimir sentimientos

En la mayoría de ocasiones, con el fin de satisfacer a los demás, las personas aseguran haber reprimido muchos sus sentimientos. "Se conformaron con una existencia mediocre", explica la autora del libro.

No dedicar tiempo a las amistades

"Muchos se habían quedado tan atrapados en sus propias vidas que habían dejado pasar amistades doradas a lo largo de los años", asegura la especialista. Al dedicar tanto tiempo a obligaciones laborales y a actividades rutinarias, muchos pacientes han echado de menos pasar más tiempo con sus amigos a lo largo de sus vidas.

No haber sido feliz

Una de las respuestas más comunes cuando a alguien le preguntan sobre qué se arrepiente en su vida es: no ser más feliz. La mayoría de personas son conscientes de que no están poniendo toda su energía en tratar de ser más felices disfrutando de las pequeñas cosas y de momentos que suman. Muchos se dan cuenta de que se conformaban con la rutina y se creían que eran felices cuando realmente no lo eran.