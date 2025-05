Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 20 de mayo de 2025

Oviedo

Danza. Dentro del Festival de Danza organizado por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo, la Martha Graham Dance Company protagoniza hoy a las 19.30 horas en el teatro Campoamor el espectáculo de danza «Graham 100. The first and the future». Se trata de un montaje con coreografías de Martha Graham, Jamar Roberts y Hofes Shechter. La música del espectáculo lleva el sello de Norman Dello Joio, Christopher Rountree, Rhiannon Giddens, Âme y Hofesh Shecter. Todavía hay entradas disponibles con precios que van desde los 23 hasta los 45 euros.

Una pinta por la ciencia. El Festival Pint of Science es un evento internacional de divulgación científica en el que investigadores e investigadoras comparten su trabajo, de forma accesible y amena, en el ambiente distendido de bares y pubs. En el caso de Oviedo, hoy tendrán lugar charlas científicas, a partir de las 19.00 horas, en el Rocket Rock Club (calle Oscura, 27), El Manglar (Martínez Vigil, 14), Thunder Bitch Club (Luna, 11), Mala Noche (Luna, 2) y Chelsea Café Lounge (Argüelles, 4). Entrada libre.

Concierto. El alumnado del Conservatorio Superior de Música ofrece hoy un recital de piano en el salón de actos de la Escuela de Música Municipal María Teresa Prieto (calle Rosal, 7) a las 12.00 horas. Entrada libre.

Visita al Archivo Histórico. Libroviedo, en colaboración con la red de bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Oviedo, organiza una visita guiada al Archivo Histórico de Asturias a las 16.00 horas. Todas las plazas están reservadas ya.

Muestra Universidad. El edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge, hasta el 8 de junio, una exposición de María Braña titulada_«Geometría y espacio». Los horarios de visita son de lunes a viernes de 11.00 a 20.15 horas. Los sábados de 10 a 19.30 horas y los domingos y festivos de 10.30 a 14.30 horas.

Villa Magdalena. El Centro Social de Villa Magdalena en Oviedo estará dedicado este mes al mundo del voluntariado con una programación destinada a la promoción de esta faceta solidaria entre la población ovetense. La programación comienza con la exposición «El Voluntariado en Imágenes», que estará abierta al público hasta el 23 de mayo. El horario de visita es de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas.

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre.

Museo de Bellas Artes. Hasta el 6 de julio permanecerá la muestra «Soy lo que no entiendo», de Breza Cecchini. El programa «La Obra invitada» presenta, hasta el 27 de julio, «Abrazo de san Francisco de Asís al Crucificado», una pintura fechada hacia 1620 obra de Francisco Ribalta. Y Covadonga Valdés Moré expone sus dibujos de «Estaciones interiores» hasta el 31 de agosto. Además, la pinacoteca alberga la exposición «Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias», así como su colección permanente. El museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Teatro Jovellanos. «Aluminé Guerrero» actuará a las 20.00 horas en el teatro Jovellanos, dentro del ciclo «Encaja2».

Ateneo Jovellanos. A las 19.00 horas, dentro del ciclo de «Salud mental», tendrá lugar la charla «Inteligencia emocional, la más importante de las inteligencias», a cargo de la psicóloga Isabel Menéndez Benavente. Será en la Escuela de Comercio.

LABoral Centro de Arte. A partir de las 17.30 horas, en colaboración con la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias (ESAD), se celebrará un concierto de flauta travesera en LABoral Centro de Arte, en el que el público podrá estar tumbado.

Presentación de libro. A partir de las 19.00 horas, en el Antiguo Instituto, tendrá lugar la presentación del libro «De Gijón y de Sidra. Dieciséis crónicas y un diario», de Juan Carlos Río García. En el acto, que está organizado por el Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural, también participarán Luismi Piñera, Juaco López y Emilio Martínez.

CMI El Llano. Dentro del ciclo «Cine del Llano» se proyectará a las 19.00 horas «Tres colores: Rojo».

Ateneo de La Calzada. A las 19.00 horas se celebrará la tertulia fotográfica «Kumbha Mela, el acontecimiento religioso más multitudinario del mundo», a cargo de Fernando De Silva. El acto está organizado por Foto-cine Asemeya Villa de Gijón.

Antiguo Instituto. Hasta el 8 de junio, en la sala 2 se puede visitar la muestra «Louis Stettner. Colecciones Fundación Mapfre». Los horarios de visita son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Palacio de Revillagigedo. Hasta el 12 de octubre se podrá visitar la exposición «Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)», con recorrido con cerca de 1.300 imágenes. Hoy, visita guiada a las 12.30 horas. Los horarios de visitas son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Evaristo Valle. Hasta el 25 de mayo se puede visitar la exposición «Pintores gijoneses del siglo XX en la Colección Fernández Ugarte». Y hasta el 15 de junio «Aves y otros vuelos». Los horarios del museo son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos. Hasta el 25 de mayo estarán las exposiciones «Dos orillas, un mar-(h)echo de menos» , con obras de Paco Nadie y Luis Fernández, y «Alejandro Mieres. Donación Juan y Marina Mieres Velilla». Hasta el 14 de diciembre se podrá visitar la obra «Los Carboneros», de Juan Martínez Abades, de la colección de arte BBVA. El horario es de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Nicanor Piñole. Hasta el 30 de junio estará la exposición «Impresiones y paisajes». Los horarios del museo son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Hasta el 9 de junio se puede disfrutar de la muestra «Indumentaria asturiana: corpiños y jubones». Y hasta octubre se puede ver «Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)». El horario del museo es de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Parque Natural de la Campa Torres. Hasta el 25 de mayo se podrá visitar en el parque arqueológico la exposición «Los bronces de la Campa. Últimas restauraciones», de martes a domingo, de 10.00 a 17.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado de Cooperativas Escolares. El mercado, que se celebra esta mañana en la plaza de España, cuenta con 15 cooperativas escolares de alumnos de los proyectos Empresa Joven Europa (EJE) para alumnado de Secundaria; una Empresa en Mi Escuela (EME) para alumnado de Primaria; una Empresa en Mi Centro (EMC), para alumnado de educación especial y de centros de apoyo a la integración; y Jóvenes Emprendedores Sociales (JES). Son proyectos que se han desarrollado durante el curso académico en la comarca de Avilés y que hoy tienen su gran cita con la puesta a la venta de sus productos. El objetivo del programa es impulsar el espíritu emprendedor y adquirir habilidades empresariales.

Cine de los martes. El Auditorio de la Casa de Cultura proyecta la película «Ghostlight» a las 20.15 horas. Las entradas mantienen su tradicional precio de 3 euros, y se pueden adquirir a través de los canales habituales, la taquilla de la Casa de Cultura y las web www.teatropalaciovaldes.es y unientradas.es. Las películas en idiomas diferentes al castellano se exhiben en versión original subtitulada.

Concierto en la biblioteca. El alumnado del Julián Orbón ofrece en la biblioteca Bances Candamo un concierto muy especial para niños de entre 5 y 8 años. Será también una buena ocasión para que los pequeños puedan conocer todo tipo de instrumentos, de cuerda, viento y percusión. Los programas musicales que ofrece el alumnado del Conservatorio Julián Orbón en «Música en la biblio» están compuestos siempre por piezas cortas y divertidas. Por otra parte, la biblioteca Bances Candamo amplía el horario de sus salas de consulta y estudio hasta el 15 de junio: viernes y sábados de 9.00 a 1.00 horas, y domingos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Josep Salvia en las «Ventanas» de la Factoría Cultural. El centro acoge el quinto ciclo de «Micronarrativas gráficas» con la obra de Josep Salvia. La muestra puede visitarse de 19.00 a 22.00 horas hasta el 17 de junio. Y además, también se puede visitar la muestra «Unid@s en un mismo sueño», organizada por la asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca, hasta el 28 de mayo.

Acuarelas en la Casa de las Mujeres. De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas en la Casa de las_Mujeres_(C/_La Ferrería, 27). Se trata de una colección de obras realizadas por el alumnado de los cursos de acuarela de iniciación e intermedio de las Aulas Populares de Avilés. Cada obra evoca la belleza única de Asturias, reflejando tanto la riqueza de su entorno natural como escenas de la vida cotidiana que conectan con la identidad cultural de la región. A través de la técnica de la acuarela, los artistas han sabido capturar la luz y el color característicos del paisaje asturiano, invitando al espectador a sumergirse en la serenidad de sus montañas y la calidez de su entorno. Han participado en esta exhibición los siguientes alumnos y alumnas: Aida Blanco Prendes, Carmen Ramos Suárez, Constantino Álvarez García, Delia Soriano Pérez, Estefanía Giraldo Álvarez, José Miguel Solana Herrán, María Alonso Fernández, María Antonia Fernández del Viso Torre, María Begoña Gómez, María del Carmen Ramos, María Teresa Rodríguez Rodríguez, Mercedes Soto Vinjoy, Paula Vázquez Ramos, Ruth Paz Suárez, Silvia Catherine Allasi Condo y Teofilo Rodríguez Suárez.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura. La exposición «Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón» se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Ciclo de cine clásico de suspense en Langreo. El Cine Felgueroso de Sama acoge hoy una nueva sesión del ciclo de cine de suspense que organiza la tertulia cinematográfica «Sala Oscura». Desde las 19.00 horas podrá verse «Ascensor para el cadalso», dirigida en 1958 por el francés Louis Malle.

Exposición de Ramón Trespalacios en Langreo. El centro de artes escénicas Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera acoge, hasta el 30 de mayo, la exposición pictórica Acuarelas «Luz de primavera», de Ramón Trespalacios.

«Cinentelequias», exposición sobre cine en Langreo. Las Escuelas Dorado de Sama acoge hasta el 28 de mayo la exposición «Cinentelequias», una muestra formada por «pequeñas ventanas que profundizan en el mundo del cine» y su influencia en la sociedad.

Exposición «La mar. El mar» en el Ateneo de Turón. La sala de exposiciones del Ateneo de Turón acoge hasta el 26 de mayo, la muestra fotográfica «La mar. El mar», un trabajo de la Agrupación Fotográfica Semeya. El horario de visita es de lunes a viernes, de 16.30 a 20 horas.

Muestra de Herminio en Mieres. El IES Bernaldo de Quirós de Mieres acoge hasta el 30 de mayo la exposición «Herminio, correspondencias y procesos». Los trabajos del artista asturiano se pueden visitar en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Centro

Exposición en Noreña. La sala Antonio Mingote (antiguo depósito) acoge la muestra de fotografías «Beninesas» hasta el 24 de mayo. puede visitarse lunes, martes, viernes y sábado en horario de 16.00 a 19.00 horas y el miércoles y jueves de 16.00 a 18.00 horas. La iniciativa forma parte de la Jornadas Día de África 2025 que analizan «El papel de la mujer en África» y están organizadas por el colectivo «Solidaridad con Benin» en colaboración con el Ayuntamiento y otras entidades.

Exposición en Grado. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura (Palacio de Valdecarzana) acoge hasta el 31 de mayo la exposición fotográfica «En el umbral del olvido», de la fotógrafa asturiana Analía Pello. La muestra, que forma parte del proyecto personal de la autora, quien a lo largo de los últimos años ha documentado oficios asturianos en peligro de extinción, recoge un total de 70 fotografías en las que se retrata a los artesanos y se documenta el proceso de elaboración de una de las piezas. Se puede visitar en el horario de la Casa de Cultura, de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas; sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas. Los festivos está cerrado.

Exposición en Pola de Siero. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero acoge hasta el día 30 de mayo la muestra pictórica «Inercia», de Israel de la Peña. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00, y los sábados, de 11.00 a 13.30 horas. Entrada libre.

Exposición en Lugones. Lugones acoge una exposición retrospectiva para celebrar la primera década de trayectoria del Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre, con una selección de pinturas premiadas en estas diez ediciones que se podrá ver en la sala de exposiciones del Centro Polivalente Integrado de la localidad hasta el 30 de mayo. El horario para visitar la muestra es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 13.00 horas.

Exposición en Grado. El patio de la Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el día 30 de diciembre la exposición de óleos «Campos de Castilla y Árboles del Norte», de F. Gochi. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Oriente

Cine Infiesto. Dentro de la programación de Laboral Cinemateca Ambulante, la Casa de Cultura de Infiesto acoge a las 18.00 horas «CIMA en corto. Cineastas asturianas II», una selección de cortos de cineastas asturianas con la que se trata de difundir la creación cinematográfica de las mujeres cineastas, acercar su cine al público en general y enriquecer el debate sobre el audiovisual y sobre la sociedad contemporánea desde una perspectiva feminista. En la muestra se proyectarán los cortos «Campolivar», de Alicia Moncholí ; «La vista de las aves acuáticas», de Irene Menéndez y Jeff El-Eini; «Blood», de Celsa Díaz; «Maruja», de Berta García Lacht; y «No jungle», de Carmen Menéndez.

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el 31 de mayo la exposición «JUBIL’ART: interpretamos lo que vemos», muestra artística que reúne el talento y la pasión de cuatro amigos jubilados que han encontrado en la acuarela, la fotografía, el óleo y el pirograbado una forma de reinterpretar el mundo que les rodea: José Luis Berros Pedrayes (acuarela), José de Jesús Gutiérrez Álvarez (fotografía), Juan Ramón Morón Estangui (óleo y pastel) y José Aretxaga Álvarez (pirograbado). Se puede visitar en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas; y los sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Cabrales. La Casa Bárcena de Carreña de Cabrales acoge hasta el 31 de agosto la muestra «Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias». El horario de la exposición es de martes a jueves, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas, y los viernes, de 10.00 a 13.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres. Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores, espectaculares, despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino, rodeado de un magnífico jardín con abundante arbolado, fuentes y una gruta. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Tradición en Porrúa. El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. Se puede visitar de martes a jueves, domingos y festivos de 11.00 a 13.30 horas, y los viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Occidente

Instrumentos tradicionales Cangas del Narcea. Dentro de la programación de la XVI Sumana de las L.letras de Cangas del Narcea, David Varela ofrece a partir de las 11.00 horas en el teatro Toreno «Restolando», un taller de instrumentos tradicionales dirigido a niños de 8 a 10 años en el que habrá canciones, cuentos y mucho más.

Cine en Puerto de Vega. Dentro de la programación de Laboral Cinemateca Ambulante, la Casa de Cultura de Puerto de Vega acoge a las 17.30 horas la proyección de la película de animación para todos los públicos «Dalia y el Libro Rojo» (Argentina 2024), con dirección y guion de David Bisbano. Cuando Dalia es pequeña, su padre incluye en la novela que está escribiendo un personaje en homenaje a ella: una cabra inspirada en su peluche favorito. Años más tarde, después de que su padre muera dejando inconcluso el libro, Dalia es secuestrada por los personajes de este, que la introducen en el mundo de la ficción a través de un portal. Su objetivo es hacer que la niña acabe la historia y les convierta en protagonistas. La única aliada que allí tiene para superar los retos que se le presentan es su fiel cabra. La entrada es gratuita y se accede a la proyección por la Biblioteca Pública Municipal Jovellanos.

Exposición en Luarca. La Casa de Cultura de Luarca acoge la exposición «Mapas cartográficos de Asturias y cartas náuticas», organizada por la Delegación de Defensa en colaboración con el Ayuntamiento de Valdés. La muestra está compuesta por mapas cartográficos y cartas náuticas desde el siglo XVI hasta el XX de la colección privada de Felipe Díaz-Miranda y Vanesa de la Cruz Mozo. Se puede visitar de forma gratuita hasta el próximo 26 de mayo en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Exposición en Navia. La exposición colectiva de ACAO (Asociación de Creadores y Artistas de Occidente) «Rojo sobre Rojo», que puede visitarse hasta el 14 de junio, exhibe los trabajos de los artistas del_occidente asturiano Alberto Lelac, Álvarez Santiago, Anhell Kilmister, Arturo Verano, Asturdam, Covadonga de Don Pablo, Dora Mares, Eva Diamond, Felipe Romero, Freddy Fernández, Inés Suargo, Javier Cancio, Jonatan Méndez, Mariquina Rodríguez, Marta Fermín, MartaB, Mary Luz Busto, Olaya Avello, Pablo Mares, Patricia López Amorós, Sandra G. Dorado, Tere Blanco y Verónica Ledo.

Exposición en La Caridad. La sala de exposiciones de As Quintas, en La Caridad, acoge hasta el 15 de junio la exposición fotográfica «El contemplanubes», de Pablo Basagoiti Brown, comisariada por Gretel Piquer Viniegra. El horario de visita es de martes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas y domingos de 12.30 a 14.00 horas.