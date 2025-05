Agenda: qué hacer hoy 24 de mayo en Asturias

Oviedo

Homenaje a Ángel González

La feria del libro acoge hoy las presentaciones de, entre otros, los libros "Peligro de derrumbe", de Pedro Simón (12.00) y "A la vista de todos", de Teresa Cardona (19.30). A las 16.30 habrá un recital poético con Fernando Menéndez y Yasmina Álvarez y a las 17.30 horas un homenaje a Ángel González moderado por Rodrigo Olay, y con: Rocío Acebal, Javier Almuzara, Javier Lasheras y Rosario Neira.

Conciertos del Auditorio

Los conciertos del Auditorio continúan a las 19.00 horas con un concierto a cargo del violonchelista Pablo Fernández, Oviedo Filarmonía y la directora Yue Bao. Será a las 19.00 horas.

Preba

La calle Gascona acoge la I Preba de la Sidra Casera organizada por la Federación Asturiana de Sidra Casera. En esta actividad, el público votará y premiará a la mejor sidra. La programación comenzará a las 12.00 horas y habrá una exposición de útiles de mayar y de sidra, se ofrecerán actividades para los más pequeños, charanga y música tradicional asturiana animarán el ambiente de la calle Gascona. A las 20.00 horas actuará Cum Laude.

Folclore en la calle

La banda gaites Naranco y el grupo de baille tradicional de Fitoria actuarán desde las 11.30 horas por las calles del Oviedo Antiguo.

Teatro

La compañía La Westia Producciones representa, a las 19.00 horas, la obra "Saudade" con una duración de 80 minutos y destinado a adultos a partir de los 16 años. Las entradas están a la venta por 8 y 10 euros.

Oviedo Llambión

Del 20 de mayo al 15 de junio, 15 confiterías locales ofrecen degustaciones para impulsar la repostería artesanal, seña de identidad de la estrategia turística. Las participantes son: Camilo de Blas (carbayón), Rialto (moscovitas formato especial), La Mallor (casadiella actualizada), Santa Cristina (Sara Bernard), Lovetus (merienda ovetense), Auseva (torrija con crema de pistacho), Llambionadas (resollo de chocolate y manzana), Dos de Azúcar (lolas de avellana), Peñalba (caja de 3 bombones), Mar de Nata (hojaldre de avellana y toffee), El Obrador de Geli (tarta de frixuelos), La Herminia (carajito blanco con almendra), Tigretonas (lingote de limón con merengue), Pan de Cea (bizcotela con mousse de turrón) y Repostería Ovetense (nevadito asturiano relleno de crema).

Librería Matadero Uno

El periodista José Ramón Pardo presenta la autobografía sonora "... Y también sé montar en bici" en la librería Matadero Uno (plaza de Riego, 1) a las 19.00 horas. Estará acompañado de Bernardo Solís.

Librería Cervantes

Club de Lectura con el escritor Fernando Menéndez sobre "El buen mal" de Samanta Schweblin. Aforo limitado.

Muestra en la Universidad

El edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge, hasta el 8 de junio, una exposición de María Braña titulada_"Geometría y espacio". Los horarios de visita son de lunes a viernes de 11.00 a 20.15 horas. Los sábados de 10 a 19.30 horas y los domingos y festivos de 10.30 a 14.30 horas.

Villa Magdalena

El Centro Social de Villa Magdalena en Oviedo estará dedicado este mes al mundo del voluntariado con una programación destinada a la promoción de esta faceta solidaria entre la población ovetense. La programación comienza con la exposición "El Voluntariado en Imágenes", que estará abierta al público hoy. El horario de visita es de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 6 de julio permanecerá la muestra "Soy lo que no entiendo", de Breza Cecchini. El programa "La Obra invitada" presenta, hasta el 27 de julio, "Abrazo de san Francisco de Asís al Crucificado", una pintura fechada hacia 1620 obra de Francisco Ribalta. Y Covadonga Valdés Moré expone sus dibujos de "Estaciones interiores" hasta el 31 de agosto. Además, la pinacoteca alberga la exposición "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias", así como su colección permanente. El museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Vibra Mahou Fest

El recinto ferial Luis Adaro celebra el festival musical "Vibra Mahoy Fest Gijón" desde las 13.00 horas, con las actuaciones de "Shinova", "Zahara", "Sexy Zebras", "Niña Polaca", "Barry B" y "Los Acebos".

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas habrá una sesión de danza, con "Paraíso de los negros", de María Pagés. Será en el teatro Jovellanos.

Teatro de la Laboral

Santiago Auserón y su Academia Nocturna actuará a las 20.30 horas en el lteatro de la Laboral.

Cine Club 60

En la Escuela de Comercio, a las 19.00 horas, dentro de la programación del "Cine Club 60", se proyectará "Un verano con Mónica".

CMI Pumarín Gijón Sur

A las 19.00 horas, dentro de la programación "Las Noches del Percebe", estarán Paco Calavera, Carolina Noriega y Kalderas en el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur.

Toma 3

A las 13.30 horas tendrá lugar la presentación del libro "Un momento de piedad y de ternura", de Irene Cuevas. Será en el Toma 3 (Calle Marqués de Casa Valdés 27).

Casa Natal de Jovellanos

A las 12.30 horas se celebra la visita guiada "Mieres y sus contemporáneos" en el Museo Casa Natal de Jovellanos.

Agrupación Artística Gijonesa

Tere Rojo ofrecerá un recital en la sede de la Agrupación Artística Gijonesa (Calle Severo Ochoa 20) a las 19.00 horas.

Meidinerz Jazz Club

A las 22.00 horas, habrá un concierto de "Emilio Ribera Quartet" en el Meidinerz Jazz Club (Calle San Agustín 14). La formación la integran Emilio Ribera (guitarra), David Hernández (voz y cajón), Carlos Laiz (bajo) y Manu Molina (batería).

La Caja de Músicos

Erick Garcés ofrecerá un concierto a las 21.30 horas en La Caja de Músicos (Calle del Buen Suceso 7).

Fiestas de El Llano

Hasta el lunes se celebran las fiestas del barrio de El Llano en la plaza del Abril. Hoy a las 19.00 horas habrá una sesión de sevillanas y rumbas; y a las 22.30 horas con la Orquesta Nueva Banda.

Románico rural asturiano

El Antiguo Instituto celebra desde las 12.00 horas la primera edición de las Jornadas "Románico rural asturiano".

Biblioteca Pública Jovellanos

A las 12.00 horas se ofrece el cuentacuentos "Tiquismiquis" en la Biblioteca Pública Jovellanos.

Jardín Botánico

A las 12.00 horas se imparte el taller para adultos "Creación de un paludario tropical en el Botánico". Será en el Jardín Botánico.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 25 de mayo se puede visitar la exposición "Pintores gijoneses del siglo XX en la Colección Fernández Ugarte" en el Museo Evaristo Valle. Y hasta el 15 de junio "Aves y otros vuelos". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 25 de mayo se podrá visitar la muestra "Diálogos con Piñole. Arte para aprender". Asimismo, hasta el 30 de junio estará la exposición "Impresiones y paisajes". Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Puede visitarse la exposición "Terranautas: notas para un nuevo mapa del mundo", con obras de los artistas Lucía Batalla, Inés Benito, Joana Carro, Olmo Cuña, Martín Huamanchumo y Gonzalo Mon. Además, hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Hasta el 1 de julio está abierta la exposición "Esculturas", de Samuel Salcedo, en la Galería Aurora Vigil-Escalera. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 20 de junio está abierta al público la muestra "El amor en tránsito", de Federico Granell, en la Galería Llamazares. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Avilés y comarca

Aniversario de "Contracanto"

La Asociación Cultural y Musical Contracanto cumple 20 años llevando su voz y su pasión a la animación musical de Avilés. Para conmemorar su trayectoria, ofrecen un concierto gratuito con la participación especial de los coros "Más Que Jazz" de Gijón y "Mayores de La Luz", así como de antiguos componentes de la asociación y del coro infantil. Será a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura. El programa es amplio, cada una de las agrupaciones interpretará diferentes temas como "He never failed me yet" o el "Halellujah" Leonard Cohen.

Feria del queso y el vino en La Exposición

La Exposición es el escenario de la Feria del queso y el vino hasta el domingo. Los horarios de apertura al público durante las tres jornadas varían según si se trata de queserías (de 11.30 a 15.30 y de 17.30 a 22.00 horas) o de vinaterías (de 11.00 a medianoche ininterrumpidamente). El domingo 25, los horarios de cierre se adelantan a las 21.00 horas, en el caso de las queserías, y a las 22.00 horas en el caso de las vinaterías.

"Afrilés", África en Avilés

Se celebran estos días, de forma simultánea, distintas exposiciones enmarcadas en la programación de "Afrilés" que se pueden visitar en la Escuela Superior de Arte, el centro de personas mayores de Las Meanas y la Casa de las Mujeres. Acceso gratuito. A las 19.00 horas se proyectará en la sala polivalente de la Casa de Cultura "Las que sobrevivimos", de Itxaso Díaz, de Farmamundi.

Concierto de JP Harris y "The Tough Choices", en Factoría Cultural

Hace semanas que el regreso de JP Harris hizo volar las entradas para su concierto de hoy, a las 21.00 horas, en la programación de Factoría Sound. El músico de Montgomery, Alabama, y afincado en Nashville, Tennessee, es uno de los grandes del country y la americana de la actualidad y comparece junto a su banda, The Tough Choices.

Patio patín

A las 12.00 horas, en el patio del Edificio Fuero, es posible aprender a patinar en línea con la familia. Es una actividad para todos los públicos, que se celebra de 12.00 a 14.00 horas (si no llueve).

"Hoy se sale"

De 17.00 a 21.00 horas, en el Local Social Abierto tendrá lugar la actividad Aquapark, dirigida a jóvenes de entre 12 y 16 años. Y habrá también juegos de mesa, videojuegos, charlas y talleres.

Horarios de la biblioteca

La Biblioteca Bances Candamo amplía el horario de sus salas de consulta y estudio hasta el 15 de junio. Los viernes y sábado estará abierta de 9.00 a 1.00 horas, y los domingos de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

"Nido-Ritual", de Teresa Muñiz

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte, 49) acoge hasta el 1 de junio una muestra de la pintora Teresa Muñiz. Su proyecto nace de la reflexión sobre los procesos constructivos que se establecen en la naturaleza, principalmente en el reino animal y entre insectos y aves, de los lugares de caza, hogar y refugio, generalmente estructurados en geometrías concéntricas en forma de maraña. El CMAE estrena una nueva franja horaria de apertura matinal los martes y miércoles, de 10.30 a 13.30 horas, además de mantener el habitual horario de apertura vespertino de jueves a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Josep Salvia en las "Ventanas" de la Factoría Cultural

El centro acoge el quinto ciclo de "Micronarrativas gráficas" con la obra de Josep Salvia. La muestra puede visitarse de 19.00 a 22.00 horas hasta el 17 de junio. Y además, también se puede visitar la muestra "Unid@s en un mismo sueño", organizada por la asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca, hasta el 28 de mayo.

Las Cuencas

Mercado medieval en Pelúgano

Pelúgano celebra este fin de semana su festival medieval. Hoy sábado, a las 11.00 horas, se iniciará con la apertura del mercado medieval. A las 12.30 horas será el espectáculo "Los bufones de la Corte". Al filo de la hora de comer, a las 13.45 horas, habrá un nuevo espectáculo, en este caso con duendecillos traviesos y malabares. Por la tarde, habrá más shows: "El clan de los Macwapos" (18.30), "Demonium" (20.00) y "Ragnarok" (21.30 horas). A las 22.00 cerrará el mercado.

Fisiculturismo en Lena

El teatro Vital Aza de Pola de Lena acoge hoy a las 18.00 horas el XLII Campeonato de Asturias de Fisiculturismo, organizado por la Agrupación Deportiva Asturiana de Fisiculturismo.

Teatro en El_Entrego

El teatro de El Entrego será escenario hoy, a las 20.00 horas y dentro del ciclo "Samartín ye comedia", de la representación de la obra "Más p’allá que p’acá", a cargo del grupo de teatro Padre Coll.

Concierto en Mieres

Mieres acoge hoy el concierto de la segunda semifinal del Festival "FestiAMAS 2025", con los grupos "Black Stokers", "BA313EL", "Involucion" y "Solus in Pain". Será a las 20.00 horas en el parque Jovellanos.

Teatro en Langreo

"La voluntad de creer" es el título de la obra de teatro que se representa hoy en el teatro de La Felguera, a las 20.15 horas, a cargo de los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias. La entrada es gratuita.

Exposición filatélica en el pozo San José de Turón

El pozo San José de Turón, recuperado por Hunosa como espacio cultural, exhibe hasta el 8 de junio la exposición "Filatelia Minera. Colección de Salvador González Solís", una muestra que recrea la historia de la minería a través de los sellos. La colección está formada por 290 piezas de 74 países. Se puede ver en la casa de máquinas de la explotación turonesa. La muestra, con entrada gratuita, permanecerá abierta al público los jueves y viernes de 16.00 a 19.30 horas y los sábados y domingos de 12.00 a 15.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Centro

Concierto en Noreña

Las jornadas del Día de África de la Fundación Solidaridad con Benín concluyen hoy, sábado, con el concierto de Sequentia, la Academia de la Coral de la Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo, a partir de las 19.30 horas, en la iglesia parroquial de Santa María.

Concierto en Siero

El Teatro Auditorio de Pola de Siero acoge a las 20.00 horas la segunda actuación del XXXII Memorial Ángel Émbil, a cargo del dúo "Pura Cepa", integrado por Pablo D. Roberto (voz y guitarra) y Juan A. Carpintero (voz y bombo), que interpretan música folklórica tradicional argentina, con canciones tradicionales de autores como Atahualpa Yupanqui, Ernesto Cabeza, Jaime Dávalos, Robustiano Figueroa Reyes, Mario Arnedo Gallo y Gustavo "Cuchi" Leguizamón. Entrada libre, limitada al aforo de la sala.

Canción asturiana en Lugones

El Centro Polivalente Integrado de Lugones acoge a partir de las 17.30 horas la cuarta jornada del Concurso de Canción Asturiana "Conceyu de Siero". Entrada libre, limitada al aforo de la sala.

Exposición en Pola de Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero acoge hasta el día 30 de mayo la muestra pictórica "Inercia", de Israel de la Peña. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00, y los sábados, de 11.00 a 13.30 horas. Entrada libre.

Exposición en Lugones

Lugones acoge una exposición retrospectiva para celebrar la primera década de trayectoria del Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre, con una selección de pinturas premiadas en estas diez ediciones que se podrá ver en la sala de exposiciones del Centro Polivalente Integrado de la localidad hasta el 30 de mayo. El horario para visitar la muestra es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 13.00 horas.

Oriente

Proyecciones en Llanes

Dentro de la programación de Laboral Cinemateca Ambulante, la Casa de Cultura de Llanes acoge a las 17.00 horas la proyección de la película "La ambición de los hombres", de Lars Kraume, en versión original en alemán y herero subtitulada en español. Y a las 19.30 horas tendrá lugar la proyección del documental "Muyeres d’El Mazucu", un cortometraje de Kai Martínez sobre la vida de antes: guerra, hambre, trabajos forzosos…

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el 31 de mayo la exposición "JUBIL’ART: interpretamos lo que vemos", muestra artística que reúne el talento y la pasión de cuatro amigos jubilados que han encontrado en la acuarela, la fotografía, el óleo y el pirograbado una forma de reinterpretar el mundo que les rodea: José Luis Berros Pedrayes (acuarela), José de Jesús Gutiérrez Álvarez (fotografía), Juan Ramón Morón Estangui (óleo y pastel) y José Aretxaga Álvarez (pirograbado). Se puede visitar en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas; y los sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Espacio Joven en Llanes

El antiguo matadero municipal (paseo de las Marismas) acoge los viernes, sábados, domingos y días no lectivos del presente curso escolar, de 18.30 a 21.30 horas, el Espacio Joven, un lugar de acceso libre y gratuito que consta de dos plantas y está equipado con mesa de ping-pong, futbolín, billar, consolas, juegos de mesa... Además, monitores-animadores impartirán cada fin de semana talleres específicos.

Occidente

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones de As Quintas, en La Caridad, acoge hasta el próximo día 15 de junio la muestra fotográfica "El contemplanubes", de Pablo Basagoiti Brown, que está comisariada por Gretel Piquer Viniegra. El horario de visita es de martes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas y domingos de 12.30 a 14.00 horas.

Exposición en Luarca

La Casa de Cultura de Luarca acoge la exposición "Mapas cartográficos de Asturias y cartas náuticas", organizada por la Delegación de Defensa en colaboración con el Ayuntamiento de Valdés. La muestra está compuesta por mapas cartográficos y cartas náuticas desde el siglo XVI hasta el XX de la colección privada de Felipe Díaz-Miranda y Vanesa de la Cruz Mozo. La muestra se puede visitar de forma gratuita hasta el próximo 26 de mayo en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro"

Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias. El Museo Etnográfico puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.