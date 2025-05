El gesto del Rey Felipe VI y Doña Letizia con Boris Izaguirre en un almuerzo en el Palacio Real: "Extraordinario"

Multitud de rostros conocidos han tenido la oportunidad de disfrutar de un momento íntimo con los reyes, Don Felipe y Doña Letizia, y siempre es de interés saber cómo los monarcas se comportan en distancias cortas. En esta ocasión ha sido Boris Izaguirre quien ha hablado de ello.

"He estado invitado dos veces al almuerzo que ofrecen en Palacio Real para el día del Premio Cervantes y he estado dos veces allí, siempre invitado por Planeta, que es la editorial donde yo publico", ha desvelado. "Son unos extraordinarios y fantásticos anfitriones" ha explicado.

En cuanto a los temas de conversación que ha tenido con ellos, el colaborador de televisión ha comentado que el Rey Felipe VI "ha sido muy amable y me ha preguntado, aunque no es una cosa que él deba hacer o que tenga que hacer, me ha preguntado mucho sobre mi país de origen, las veces que nos hemos encontrado. Y yo se lo he agradecido porque me pareció un gesto extraordinario".