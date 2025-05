Agenda: qué hacer hoy 27 de mayo en Asturias

Oviedo

El consumo de psicotrópicos en España

Javier Urra, psicólogo, divulgador y ex defensor del menor, ­acaba de publicar con Gabriel Kaplan un libro en el que analiza el ­elevado consumo de psicofármacos en España (el más alto de Europa). De ello hablará a las 19.30 horas en el Club LA NUEVA ESPAÑA (calle Calvo-Sotelo, 7). Estará acompañado por el psicólogo y escritor Marino Pérez, catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo.

Charla en Trubia

La programación alrededor del CLXXV aniversario de la fundación de la Escuela de Aprendices de Trubia continúa a las 19 horas con una charla titulada "Cuatro años en la vida de un aprendiz a mediados de los años 40" a cargo de Roberto Suárez Menéndez, economista, investigador, autor de varios libros y presidente de la asociación El Volcán 1797.

Oviedo Llambión

Del 20 de mayo al 15 de junio, quince confiterías locales ofrecen degustaciones para impulsar la repostería artesanal, seña de identidad de la estrategia turística. Las participantes son: Camilo de Blas (carbayón), Rialto (moscovitas formato especial), La Mallor (casadiella actualizada), Santa Cristina (Sara Bernard), Ovetus (merienda ovetense), Auseva (torrija con crema de pistacho), Llambionadas (resollo de chocolate y manzana), Dos de Azúcar (lolas de avellana), Peñalba (caja de 3 bombones), Mar de Nata (hojaldre de avellana y toffee), El Obrador de Geli (tarta de frixuelos), La Herminia (carajito blanco con almendra), Tigretonas (lingote de limón con merengue), Pan de Cea (bizcotela con mousse de turrón) y Repostería Ovetense (nevadito asturiano relleno de crema).

Centro social Buenavista

Con motivo de la celebración del Día Mundial de África el 25 de mayo, el centro social de Buenavista acoge la exposición "La sonrisa de África" de la ONGD Harambee. La muestra recoge fotografías y pinturas de África que se realizan gracias al apoyo del Ayuntamiento. El acceso es gratuito y estará abierta hasta el sábado.

Concierto

Recital de los alumnos de Piano del Conservatorio Superior de Música a las 12.00 horas en el salón de actos de la Escuela Municipal de Música María Teresa Prieto.

Danza

"Field of stars" es la pieza teatral que encuentra su origen en el Camino de Santiago, pero también se nutre de las obras del escritor Hanoch Levin, especialmente de su obra "Walkers in the Dark". Se representará en el teatro Filarmónica a las 19.30 horas. El precio de las butacas va desde los 6 hasta los 8 euros.

Muestra Universidad

El edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge, hasta el 8 de junio, una exposición de María Braña titulada_"Geometría y espacio". Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 11.00 a 20.15 horas. Los sábados, de 10 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 10.30 a 14.30 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno, y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 6 de julio permanecerá la muestra "Soy lo que no entiendo", de Breza Cecchini. El programa "La Obra invitada" presenta, hasta el 27 de julio, "Abrazo de San Francisco de Asís al Crucificado", una pintura fechada hacia 1620 obra de Francisco Ribalta. Y Covadonga Valdés Moré expone sus dibujos de "Estaciones interiores" hasta el 31 de agosto. Además, la pinacoteca alberga la exposición "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias", así como su colección permanente. El museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Charla "La solidaria Cocina Económica de Gijón"

A las 19.30 horas, Luis Miguel Piñera, cronista oficial de Gijón y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, ofrecerá la conferencia "La solidaria Cocina Económica de Gijón". Será en el Antiguo Instituto, dentro de los actos del 120.º aniversario de la Asociación Gijonesa de Caridad- Cocina Económica, una asociación sin ánimo de lucro que fue creada el 10 de febrero de 1905 para atender las necesidades básicas (comida, alojamiento y vestido) y proporcionar asistencia social a la población más necesitada, promocionando a las personas. En la imagen, personal de la Comida Económica de Gijón, Medalla de Oro de Gijón.

Encuentros Corales de Fátima

A las 20.30 horas se celebra en La Calzada, en la iglesia de Fátima, los 2.º Encuentros Corales de Fátima. Hoy actuarán el Coro de La Camocha y el Coro Asturiano de Gijón.

Sociedad Cultural Gesto

A las 19.00 horas tendrá lugar la presentación del libro "Catorce peldaños de madera", de Leticia González. La autora estará acompañada del actor y comunicador Alberto Rodríguez. El acto, en la Escuela de Comercio, lo organiza la Sociedad Cultural Gesto.

Ateneo Obrero de Gijón

A las 19.00 horas se celebra la conferencia "América Latina: de Bush y Chávez a Trump y Milei", a cargo de José Steinleger. El acto lo organiza el Ateneo Obrero de Gijón.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, será la presentación del libro "De la oscuridad a la luz emocional. Poesía de las emociones", de Aránzazu Rodríguez. El acto lo organiza el Ateneo Jovellanos.

CMI Pumarín Gijón Sur

A las 19.00 horas se ofrecerá un festival fin de curso de "Kr Dance school" en el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 12 de octubre se podrá visitar la exposición "Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)" en el Palacio de Revillagiedo, con recorrido con cerca de 1.300 imágenes. Habrá visitas guiada a las 12.30 horas los domingos. Los horarios de visitas son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 20 de junio está abierta al público la muestra "El amor en tránsito", de Federico Granell, en la Galería Llamazares. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Antiguo Instituto

Hasta el 8 de junio, en la sala 2 del Antiguo Instituto, se puede visitar la muestra "Louis Stettner. Colecciones FUndación Mapfre". Los horarios de visita son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Hasta el 6 de junio está abierta la muestra "Gestos", de la artista asturiana, Pilar Fano. Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 14 de diciembre se podrá visitar la obra "Los Carboneros", de Juan Martínez Abades, de la colección de arte BBVA. Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Avilés y comarca

Gala del Deporte Asturiano

A las 18.30 horas el Niemeyer acoge la 40º edición de la Gala del Deporte Asturiano, organizada por la Asociación de Prensa Deportiva de Asturias. Además, lo largo del día se harán varias charlas en la Casa de Cultura.

Concierto del alumnado del Julián Orbón

A las 19.30 horas actuará en el auditorio del conservatorio Julián Orbón se ofrece un concierto de Música de Cámara bajo la dirección de los profesores Carlos Feijoo, Cristina Álvarez, Marcos Malnero y Carlos Galán

Semana de la prueba VIH en Avilés

La Plaza de España acogerá a partir de las 10.00 horas la unidad móvil del Comité Ciudadano Antisida del Principado de Asturias con el fin de proporcionar información sobre prevención y transmisión del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, así como llevar a cabo la realización de pruebas rápidas orales de VIH a aquellas personas que lo deseen, de manera gratuita.

Horarios de la biblioteca

La Biblioteca Bances Candamo amplía el horario de sus salas de consulta y estudio hasta el 15 de junio. Los viernes y sábado estará abierta de 9.00 a 1.00 horas, y los domingos de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Josep Salvia en las "Ventanas" de la Factoría Cultural

El centro acoge el quinto ciclo de "Micronarrativas gráficas" con la obra de Josep Salvia. La muestra puede visitarse de 19.00 a 22.00 horas hasta el 17 de junio. Y además, también se puede visitar la muestra "Unid@s en un mismo sueño", organizada por la asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca, hasta el 28 de mayo.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Acuarelas en la Casa de las Mujeres

De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas en la Casa de las_Mujeres (C/ La Ferrería, 27). Se trata de una colección de obras realizadas por el alumnado de los cursos de acuarela de iniciación e intermedio de las Aulas Populares de Avilés. Cada obra evoca la belleza única de Asturias, reflejando tanto la riqueza de su entorno natural como escenas de la vida cotidiana que conectan con la identidad cultural de la región. A través de la técnica de la acuarela, los artistas han sabido capturar la luz y el color característicos del paisaje asturiano, invitando al espectador a sumergirse en la serenidad de sus montañas y la calidez de su entorno. Han participado en esta exhibición los siguientes alumnos y alumnas: Aida Blanco Prendes, Carmen Ramos Suárez, Constantino Álvarez García, Delia Soriano Pérez, Estefanía Giraldo Álvarez, José Miguel Solana Herran, María Alonso Fernández, María Antonia Fernández del Viso Torre, María Begoña Gómez, María del Carmen Ramos, María Teresa Rodríguez Rodríguez, Mercedes Soto Vinjoy, Paula Vázquez Ramos, Ruth Paz Suárez, Silvia Catherine Allasi Condo y Teófilo Rodríguez Suárez.

Las Cuencas

Cine en Sama

El cine Felgueroso de Sama acoge hoy, a partir de las 19.00 horas, la proyección de "Suspense", una película británica producida y dirigida por Jack Clayton en 1961. Se trata de la más celebrada adaptación al cine de la novela de Henry James "The Turn of the Screw" ("Otra vuelta de tuerca"). Forma parte del ciclo dedicado por la asociación "Sala Oscura" al cine de suspense.

Concierto solidario en Mieres

Mieres será escenario hoy de un concierto solidario en favor de Cruz Roja. Participarán el Coro Minero de Turón, el Orfeón de Mieres., el Coro Mina Dominica, el Coro de la Escuela de Música de Mieres, el Coro Infantil del Conservatorio. Será a las 19.00 horas en el auditorio Teodoro Cuesta. La entrada solidaria es la adquisición de un boleto del Sorteo del Oro, al precio de seis euros.

Exposición de Ramón Trespalacios en Langreo

El centro de artes escénicas Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera acoge, hasta el 30 de mayo, la exposición pictórica de acuarelas "Luz de primavera", de Ramón Trespalacios, expresidente de la colectividad asturiana Valparaíso-Viña del Mar (Chile). Trespalacios nació en Valparaíso, hijo de padres asturianos, y descubrió muy tarde su afición a la acuarela, tomando clases con la maestra Marta Orrego en el taller Casa Rosada. Ha trabajado con pastel, carboncillo y acuarela, que es lo que le resulta más atractivo.

"Cinentelequias", exposición sobre cine en Langreo

Las Escuelas Dorado de Sama acoge hasta el 28 de mayo la exposición "Cinentelequias", una muestra formada por "pequeñas ventanas que profundizan en el mundo del cine" y su influencia en la sociedad.

Muestra de Herminio en Mieres

El IES Bernaldo de Quirós de Mieres acoge hasta el 30 de mayo la exposición "Herminio, correspondencias y procesos". Los trabajos del artista asturiano se pueden visitar en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego (horario de marzo a octubre)

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas.

Centro

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge hasta el 22 de junio la exposición "Reyes, infantes, bufones y mi princesa", de Rafa Rollón. La muestra se configura en torno a las series "Histéricos de la Historia" e "Imagen-pantalla" (reinterpretación cinematográfica), que, junto al género de paisaje, conforman la línea de actuación del conjunto pictórico de su obra. Además, el museo muestra una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Exposición en Pola de Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero acoge hasta el día 30 de mayo la muestra pictórica "Inercia", de Israel de la Peña. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00, y los sábados, de 11.00 a 13.30 horas. Entrada libre.

Exposición en Lugones

Lugones acoge una exposición retrospectiva para celebrar la primera década de trayectoria del Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre, con una selección de pinturas premiadas en estas diez ediciones que se podrá ver en la sala de exposiciones del Centro Polivalente Integrado de la localidad hasta el 30 de mayo. El horario para visitar la muestra es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 13.00 horas.

Oriente

Jornadas en Llanes

Hoy, martes, 27 de mayo, en horario de 10.00 a 15.00 horas, se desarrollará en la Casa Municipal de Cultura de Llanes la jornada "Bosques y Turismo Sostenible". La jornada es gratuita, pero es necesaria la inscripción previa a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc1MfxWuBNGqG.../viewform

Exposición en Cangas de Onís

Hasta el 29 de mayo la Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge "Exposible XXI", una muestra del talento de los alumnos del Bachillerato de Artes Plásticas del IES Rey Pelayo. La entrada es libre y el horario para visitar la exposición es, de lunes a viernes, de 10 a 13 horas y de 16 a 20 horas.

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el 31 de mayo la exposición "JUBIL’ART: interpretamos lo que vemos", muestra artística que reúne el talento y la pasión de cuatro amigos jubilados que han encontrado en la acuarela, la fotografía, el óleo y el pirograbado una forma de reinterpretar el mundo que les rodea: José Luis Berros Pedrayes (acuarela), José de Jesús Gutiérrez Álvarez (fotografía), Juan Ramón Morón Estangui (óleo y pastel) y José Aretxaga Álvarez (pirograbado). Se puede visitar en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas; y los sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Cabrales

La Casa Bárcena de Carreña de Cabrales acoge hasta el 31 de agosto la muestra "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias". El horario de la exposición es de martes a jueves, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas, y los viernes, de 10.00 a 13.00 horas.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Museo de la Emigración de Colombres-Archivo de Indianos

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores, espectaculares, despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino, rodeado de un magnífico jardín con abundante arbolado, fuentes y una gruta. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Occidente

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro"

Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un maravilloso espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto del acantilado de las playas luarquesas, este maravilloso jardín ofrece, además desde sus miradores, la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. El horario de apertura hasta el 29 de marzo es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones de As Quintas, en La Caridad, acoge hasta el 15 de junio la exposición fotográfica "El contemplanubes", de Pablo Basagoiti Brown, comisariada por Gretel Piquer Viniegra. El horario de visita es de martes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas y domingos de 12.30 a 14.00 horas.

Exposición en Luarca

La Casa de Cultura de Luarca acoge hoy por último día la exposición "Mapas cartográficos de Asturias y cartas náuticas", organizada por la Delegación de Defensa en colaboración con el Ayuntamiento de Valdés. El horario es de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.