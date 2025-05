Confesiones de amor de Cristina Pedroche

Marta López se casa y no ha invitado al torero Canales Rivera. La gente se extraña, pero ella tiene una explicación convincente: “Tuvimos un lio”. Nadie quiere (se supone) ver a un ex en su boda, quien menos, el otro contrayente. Maldita la gracia. López lo cuenta en “Lecturas” , donde las hijas de los Reyes, Leonor y Sofía, se convierten en protagonistas tras la graduación de la segunda en Gales días atrás, que sirvió para descubrir parte del álbum familiar y personal de las hermanas, con imágenes inéditas. Sara Carbonero cuenta que el cáncer la ha hecho más “valiente y disfrutona”, mientras que Melody se ha desahogado bien ante toda España, después de descansar tras su fiasco en Eurovisión. “Ha habido muchas cosas en las que no estaba de acuerdo”, dice.

Los Reyes con Sofía se cuelan en “Hola”, que destaca el orgullo de padres de Felipe VI y Letizia junto a una foto de ambos mirando el móvil junto a su hija. La revista celebró el “Living Day” con una buena recua de famosos, guapos y ricos. Raquel Revuelta posa con su hija Claudia, a punto de casarse. Y a punto de ser madre (de nuevo) estáCristina Pedroche, que luce modelos y barrigón en “Hola”, al tiempo que hace “confesiones sobre el amor”.

En “Diez Minutos” celebran los 45 años de Christian Gálvez, que se fue con su hijo y su mujer Patricia Pardo a celebrarlo. Paola Olmedo, exnuera de la Carmen Borrego, fue vista de paseo con su novio, “hombre alfa”, según la revista. Mónica Pont se deja ver con otra pareja después de romper con el vinatero Javier Moro. Y de nuevo foto real en Gales para celebrar la graduación de la Infanta Sofía.

En “Semana” esta semana van por libre en el quiosco rosa. Celebran sus 85 años en el famoseo (son los más antiguos de España y de Europa en su género, explican) con un número especial en el que recuperan los mejores reportajes y exclusivas. Para entretenerse todo el verano que queda por delante y que ya empieza a asomar la patita en los termómetros.