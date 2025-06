¿Cuándo empiezan las rebajas de verano?: estas son las fechas que maneja Zara, Mango o El Corte Inglés

Llega el cambio de estación y con ello el cambio de armario a la ropa de verano. Lo más común en este momento es deshacerse de cosas que ya no nos sirven o que ya no encajan con nuestro estilo, y terminamos viendo que necesitamos añadir prendas nuevas para crear nuestros mejores looks esta temporada.

Sin embargo, antes de aventurarnos a irnos de compras, debemos reparar en que se aproximan las rebajas del verano, y con ello la oportunidad de encontrar piezas nuevas a precios muy bajos. Es hora de preparar tu cesta con tu "wishlist" (lista de deseos) para no quedarte sin esos estilismos.

Estas son las fechas que manejan las principales tiendas:

-Grupo Inditex: En las tiendas de Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Bershka, Oysho, Massimo Dutti, etc. comenzarán las rebajas el miércoles 25 de junio en la app, y el jueves 26 en tiendas físicas.

-Mango: comienzan el domingo 22 de junio online y el jueves 26 en tiendas físicas.

-El Corte Inglés: comienzan el jueves 26 de junio.

-Grupo Tendam: en Springfield, Women´secret, Pedro del Hierro, Cortefiel, etc. comienzan muy pronto, desde el 5 de junio.

-Parfois: inician sus rebajas el miércoles 25 de junio en web/app y el jueves 26 en tiendas.

Algunos consejos que pueden ser útiles para aprovechar las rebajas es el de aprovechar todas las fases de las rebajas, aunque es verdad que muchas cosas se agotan el primer día, también se debe tener en cuenta que a medida que se van terminando unos artículos, van sacando otros del almacén a las perchas, así que debemos estar atentas a las gangas.

Además, es muy útil ir echando un ojo a lo que hay en tienda e ir añadiéndolo a tu wishlist para que cuando comiencen los descuentos, solo tengas que dar a "comprar". Esos días se forman colas enormes en cajas y probadores, así que otro consejo es pasar por el autopay o probarte la ropa directamente en casa para ahorrar tiempo.