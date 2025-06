Boticaria García, nutricionista: "Si no comes el kiwi con piel te estás perdiendo muchísimas ventajas"

El kiwi es una fruta muy interesante por su fran aportación de fibra y antioxidantes. Esto es algo conocido por la gran mayoría de la población, pero lo que quizá no sabías es que si se come con piel sus propiedades se multiplican. Palabra de Boticaria García. La conocida farmacéutica y nutricionista es una gran divulgadora de consejos para la salud y con el del kiwi lo está petando. Suma cientos de comentarios y visualizaciones. Su teoría llama la atención. "¿Aún no comes el kiwi con piel? Te estás perdiendo muchísimas ventajas", anuncia a su comuidad de más de 800 seguidores.

La explicación es sencilla: se basa en datos. Según Boticaria García, un kiwi con piel aporta en torno a un 50% más de fibra que uno pelado. Y hay más: aporta un 32% más de folatos y un 34 más de vitamina E. Otra de sus ventajas: "Comer un kiwi con cáscara tiene tres veces más actividad antoxidante que comer la pulpa sola".

El principal motivo por el que la gente no se come el kiwi con piel es por "la pelusilla" de su exterior. La farmacéutica recomienda lavarlo bien con un chorro de agua bajo el grifo y quitarle la pelusilla con un cepillo de verdura suave o con un paño limpio. También recomienda, para los que le de "repelús" comer el kiwi con piel, cortar los extremos que son más duros.

Entre sus seguidores la idea no ha cuajado del todo. Les puede la incredulidad y el asco. "Prefiero darle un bocao a una camiseta", comentan. Hay quien, además, apunta a que no lo ve muy saludable por si se come parte de los pesticidas que llevan las frutas y verduras.

Sea como sea, entre la audiencia de Boticaria García se toman con humor el asunto. "Con el precio que tienen, normal que se coma hasta la piel", dicen.

Boticaria García, cuyo nombre real es María de los Ángeles García García, es una divulgadora científica, farmacéutica y nutricionista conocida por su blog y sus apariciones en medios de comunicación. Se hizo famosa por resolver dudas sobre salud y nutrición a través de su blog. Recientemente, ha presentado su último libro, "Tu cerebro tiene hambre"