Reyes Díaz, pintora: "He reunido lo que quedó prendido a la emoción"

El azul es para Reyes Díaz (Gijón, 1948) el color del viento nordeste en verano: "Un tendal de ropa azotada por el nordeste me parece completamente azul, es un color que no tiene peso, es el infinito; no diría lo mismo del rojo, que también es muy importante para mí, o de los verdes". Reyes Díaz se siente dotada con "el sentido del color", algo que "se tiene o no se tiene, como el oído musical". "Después de tantísimos años puedo componer una obra con siete verdes, cuatro azules...", cuenta, como si los colores fueran notas musicales con sus casi infinitas combinaciones. De todos ellos, lo reconoce, el azul es su preferido.

«Casa, invasoras del verano». / ARCHIVO PERSONAL DE REYES DÍAZ

De ahí viene el título de la gran retrospectiva, que recorre sus 50 años en la pintura y que este próximo lunes se inaugurará en la Sala SabadellHerrero de Oviedo. Está organizada en colaboración con la Consejería de Cultura y comisariada por la historiadora del Arte Sara Moro. Reyes Díaz admite que, cuando recibió la propuesta, se quedó "perpleja", porque no era una idea que tuviera en mente. Decidió aceptar, se dejó llevar por el entusiasmo de la comisaria y reunió el centenar de obras, de instituciones públicas y colecciones privadas, que a partir de la semana que viene, hasta el próximo mes de septiembre, podrán verse en Oviedo. "Me interesaba reunir lo que ha quedado prendido en la emoción", confiesa, y se declara sorprendida al comprobar que "obras de hace, digamos, treinta años pueden convivir muy bien con otras actuales".

«Mágica Corolla». / ARCHIVO PERSONAL DE REYES DÍAZ

"Un tiempo azul", explica la propia artista, hace referencia al pasado y a todo lo que para ella encierra ese color azul que tanto la reconforta. El color es, básicamente, el material con el que ha construido su personal universo creativo. "Cuando estoy construyendo una obra figurativa, lo hago con color, con luz y con forma también; con todo ello bien puesto, en su medida y bien temperado, el cuadro no chirría, y le llega al espectador con toda facilidad", explica. "Con un color acertado la obra se lee mejor", remarca.

Reyes Diaz rechaza cualquier adscripción. En eso es tajante. Entabló una amistad con Antonio López, en sus años de formación en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, que llega hasta hoy; coincidió y conoce a muchos pintores de la Escuela de Madrid. "Pero lo mío no es eso, una figuración muy depurada... Yo nunca intente hacer eso", se revuelve. "Hice lo que quise, lo que quería, no sin esfuerzo, a veces me vi muy sola", reconoce. No tanto, porque en su marido, el también pintor Melquíades Álvarez tuvo a un compañero, también en el arte: "Teníamos una gran sintonía, cada uno en su estudio".

«Un tiempo azul». / ARCHIVO PERSONAL DE REYES DÍAZ

La preparación y la producción de "Un tiempo azul", que le han ocupado dos años, le han ayudado a poner orden en su obra, a catalogarla. "Ahora lo tengo todo en unas tarjetitas, quería que mis nietos supieran que su abuela había sido pintora", cuenta. Y continúa pintando, cada tarde: "Entro en el estudio, que huele a aguarrás y pintura, y siento que estoy en mi sitio, estoy fuera de la prisa. Me preocupa que los jóvenes tengáis tanta prisa".