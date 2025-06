¿Por qué los jóvenes médicos de familia no quieren ir a los pueblos?: "Tenemos un grave problema"

La Organización Médica Colegial (OMC) ha presentado este lunes los resultados de la segunda edición de 'El Médico de Familia en España', un estudio que recoge la situación actual del colectivo. Ocasión para poner en valor, de forma especial, el papel del médico de familia rural en una España despoblada, con una población muy dispersa y cada vez más envejecida. José Manuel Cucalón, vocal de Atención Primaria Rural del Colegio de Médicos de Zaragoza, ha lanzado una pregunta: ¿Por qué los nuevos residentes de medicina de familia no quieren ir a los pueblos?. "Tenemos un grave problema", ha dicho el médico en alusión a la falta de sustitutos para los profesionales que se jubilarán próximamente.

El estudio, realizado por las secciones colegiales de médicos de Atención Primaria Rural y Urbana y desarrollado entre junio de 2024 y enero de 2025, ha contado con 1884 respuestas de profesionales en ejercicio. Compara los datos con otro previo realizado en 2021. En la presentación han participado, además del doctor Cucalón, Hermenegildo Marcos, representante nacional de la sección de Médicos de Atención Primaria Rural; María del Mar Martínez Lao, representante nacional de la sección de Médicos de Atención Primaria Urbana y Jesús Rodríguez Virgili, vicepresidente segundo del Colegio de Médicos de Asturias.

Envejecimiento

Sobre la mesa se han puesto varios problemas. "No hay gente joven en los centros de salud en España", se ha dicho. El estudio constata una alta feminización de la profesión -un 62% mujeres y un son 37% hombres- y un envejecimiento de la plantilla, con escasa incorporación de médicos jóvenes: la mayoría de los encuestados tiene más de 26 años de experiencia.

Llevo muchos años avisando a los alcaldes que se iban a quedar sin médico. No tenemos residentes que cubran las plazas que dejan libres los médicos rurales Doctor Cucalón

La situación se agrava en los consultorios y centros de salud de pequeñas poblaciones donde no existe reemplazo. "La medicina rural tiene problema desde hace años. Llevo muchos años avisando a los alcaldes que se iban a quedar sin médico. No tenemos residentes que cubran las plazas que dejan libres los médicos rurales. ¿Por qué los residentes de medicina de familia no quieren ir a entornos rurales?. No sabemos cuál es la causa, pero los MIR no nos eligen. Cada vez que nos vamos de vacaciones, tenemos que cerrar consultas", se ha quejado el doctor José Manuel Cucalón.

Descontento

En términos de satisfacción laboral, el estudio refleja que el 20% de los profesionales expresó descontento, dato que se agudiza en el entorno urbano. La conciliación laboral y familiar se considera deficiente por parte del 75% de los encuestados, una situación que es más aguda en zonas rurales, donde también persisten problemas como: un 25% recorren más de 30 kilómetros para trabajar; un 65% usan vehículo propio sin compensación y un 25% no disfrutan de descanso tras las guardias.

Sin embargo, y pese a esos problemas que se han expuesto sobre la medicina rural, existe mayor satisfacción en el puesto de trabajo en este ámbito que en los centros de salud de las ciudades: 83% frente al 78%. "Somos pocos, pero estamos a gusto", han dicho los facultativos que trabajan en los pueblos.

Falta de inversión

Otro de los datos más alarmantes que se han expuesto es que el 75% de los médicos encuestados declara sentirse desprotegido y poco respaldado por la administración sanitaria. Para los portavoces de la OMC este sentimiento de desamparo institucional constituye un indicador más de la "insatisfacción generalizada" que afecta al colectivo, y pone de relieve la necesidad urgente de medidas estructurales que fortalezcan su reconocimiento, seguridad y condiciones laborales.

Solo el 31% de los encuestados valora positivamente las infraestructuras y apenas el 34% considera suficiente la dotación diagnóstica de los centros de salud

Respecto a las condiciones de los centros de salud, solo el 31% valora positivamente las infraestructuras, y apenas el 34% considera suficiente la dotación diagnóstica, señalando una falta de inversión continuada. El estudio, asimismo, muestra que el 65% de los médicos encuestados trabaja en centros acreditados para la docencia, lo que representa un avance positivo. Destaca una mayor proporción de tutores acreditados en zonas rurales, lo que se perfila como una oportunidad clave para fomentar la formación especializada en estos entornos y atraer a futuros profesionales.