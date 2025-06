Marina Barrio, fotógrafa y experta en redes: "La fotogenia se entrena; para salir bien en las fotos solo tienes que practicar esto"

No sales mal en las fotos, lo que ocurre es que no estás acostumbrado a verte. Esta es la filosofía de Marina Barrio, fotógrafa y creadora de contenido y cursos online. Ha visto a muchas personas a través del objetivo de su cámara y sabe que la autoestima es una pieza clave a la hora de verse bien en una instantánea. La "terapia" para lograr ser fotogénica tiene nombre y lo ha acuñado Mina (su nombre de batalla en redes): "selfieterapia". Cree tanto en este concepto que hasta ha lanzado un curso para acercar esta práctica a otras personas.

"La fotogenia se entrena con selfies", explica en uno de sus vídeos de Instagram. Ella misma lo ha puesto en práctica durante meses. Se hizo un selfie diario. La idea: familiarizarse con su cara y perderle el miedo a verse en foto. O dicho de otra manera: "para salir bien en las fotos o vídeos solo tienes que practicalo porque la fotogenia es una habilidad que se entrena. Y este entrenamiento, ayuda muchísimo a reconciliarte con tu físico y mejorar el autoestima".

"La sensación de no ser fotogénico es bastante común, y esto se debe en parte a que nuestra percepción de nosotros mismos no coincide con la imagen que vemos en las fotografías. Esto sucede porque el espejo refleja una imagen invertida de nosotros mismos, mientras que las fotografías muestran cómo nos ven los demás. Por lo tanto, cuando vemos una foto, nos resulta extraño porque no estamos acostumbrados a esa perspectiva", expica en sus clases en la plaforma de cursos online Domestika.

Las clases de "selfiterapia" de Mina acumulan casi 40.000 alumnos y en redes sociales sus "tips para salir mejor en las fotos" causan furor. Le gusta presentarse como "una persona que reflexiona muchísimo" y sus pensamientos sobre entrenar la autoestima a base de selfies son respaldados por sus más de 300.000 seguidores en Instagram.

Para Mina, la selfieterapia puede ser importante por dos motivos.

Ayuda a reconocer y a familiarizarse con la imagen real, desafiando la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Al no tomarnos fotos corremos el riesgo de "desaparecer" de nuestros propios recuerdos y experiencias, ya que las fotografías son una forma importante de documentar nuestra historia y nuestros momentos.

La clave de la selfiteparia es la constancia. Hay que dedicarle tiempo todos los días para entrenarse a salir en fotos. En el caso de Mina el objetivo de su selfieterapia era aumentar su autoestima y practicar sus dotes ante una cámara para poder lanzar sus cursos online.

Además de las lecciones sobre "selfieterapia" también enseña a hacer Stories creativas para Instagram o cómo hacer fotografía profesional para redes sociales. Entre selfie y selfie a Mina le ha dado tiempo a crear un gran catálogo de lecciones que siguen miles de alumnos en cualquier parte de España.