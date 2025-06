Agenda: qué hacer en Asturias hoy, sábado de junio de 2025

Oviedo

Festival Teatro Lírico

La 32ª edición del Festival Teatro Lírico llegará a las 19.00 horas a su fin con la segunda función de "Marina". Se trata de una ópera española dividida en tres actos con música de Emilio Arrieta y libreto de Francisco Camprodón y Miguel Ramos Carrión. Estrenada el 16 de marzo de 1871 en el Teatro Real de Madrid, esta es una nueva producción del Teatro de la Zarzuela (2024). Las entradas están a la venta desde los 24 euros.

Folclore en la calle

Doble sesión del folclore en la calle. Por la mañana, desde las 11.30 hasta las 14.30 horas, actuarán la Banda de Gaitas Naranco y el grupo de baile tradicional Xeitu. Por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, hará lo mismo el grupo de baile tradicional Centro Asturiano de Oviedo

Los bosques La Manjoya

Paseos interpretados desde el Aula de la Naturaleza por las manchas forestales que rodean la antigua estación de tren de La Manjoya. Serán todos los sábados de junio, a las 17.00 horas. La salida es desde el aula de la antigua estación de tren de La Manjoya en una iniciativa organizada por la Escuela de Sostenibilidad.

Banda de música

La Banda de Música "Ciudad de Oviedo" actúa a las 13.00 horas en la plaza de Santullano. Este concierto forma parte de la programación que está llevando a cabo por los diferentes barrios de la ciudad y que se titula "Música en la calle".

Encuentro coral

El IV Encuentro coral "Oviedo, origen del Camino" llega a las 20.30 horas a la basílica de San Juan el Real de la mano del Coro de Ferreros y el Orfeón Principado Icomast.

Librería Matadero Uno

La librería Matadero Uno (plaza de Riego, 1) acoge la presentación de "El club de la niebla", de Leticia Sánchez Ruiz, su sexta novela. Será a las 12.30 horas.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Auditorio

"Los bosques ante el cambio climático: un futuro abierto" es la exposición divulgativa, cedida por la Universidad de Valladolid, que invita a conocer el papel que desempeñan los bosques en la lucha contra el cambio climático. Una oportunidad única para descubrir las funciones de los bosques como sumideros de CO2, su valor para la biodiversidad y la necesidad de una gestión forestal sostenible. La muestra se puede visitar hasta el 20 de junio en la sala de exposiciones y el horario es de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 horas. Habrá visitas guiadas desde el 9 al 20 de junio y hará falta inscripción previa.

Exposición Villa Magdalena

"La Luz de las Niñas" es una iniciativa de Entreculturas que, junto FyA y JRS, busca erradicar la violencia hacia las niñas en el mundo. Hasta el momento han atendido y acompañado a más de 71.000 niñas a través de proyectos en 20 países, entre ellos R. D. del Congo, R. Centroafricana, Sudán del Sur, Chad, Kenia, Guatemala, Nicaragua, Haití, El Salvador, Honduras y Perú. La exposición puede visitarse en el Centro Social Villa Magdalena hasta el 15 de junio, en horario de 9.00 a 14.00 y 16.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes, y de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas los sábados.

Oviedo Llambión

Del 20 de mayo al 15 de junio, 15 confiterías locales ofrecen degustaciones para impulsar la repostería artesanal, seña de identidad de la estrategia turística. Las participantes son: Camilo de Blas (carbayón), Rialto (moscovitas formato especial), La Mallor (casadiella actualizada), Santa Cristina (Sara Bernard), Ovetus (merienda ovetense), Auseva (torrija con crema de pistacho), Llambionadas (resollo de chocolate y manzana), Dos de Azúcar (lolas de avellana), Peñalba (caja de 3 bombones), Mar de Nata (hojaldre de avellana y toffee), El Obrador de Geli (tarta de frixuelos), La Herminia (carajito blanco con almendra), Tigretonas (lingote de limón con merengue), Pan de Cea (bizcotela con mousse de turrón) y Repostería Ovetense (nevadito asturiano relleno de crema).

Sala SabadellHerrrero

La artista Reyes Díaz celebra sus 50 años de carrera con la exposición titulada "Un tiempo azul", organizada por la Consejería de Cultura en colaboración con la sala de exposiciones de SabadellHerrero, donde se podrá visitar hasta el mes de septiembre.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 6 de julio permanecerá la muestra "Soy lo que no entiendo", de Breza Cecchini. El programa "La Obra invitada" presenta, hasta el 27 de julio, "Abrazo de San Francisco de Asís al Crucificado", una pintura fechada hacia 1620 obra de Francisco Ribalta. Y Covadonga Valdés Moré expone sus dibujos de "Estaciones interiores" hasta el 31 de agosto. Además, la pinacoteca alberga la exposición "Grabado contemporáneo asturiano en las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias", así como su colección permanente. El museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas. Hasta el 24 de agosto acoge una exposición de Unos 500 sellos, 100 tarjetas postales y 100 cartas, aportados por de la Federación Asturiana de Sociedades Filatélicas (Fasfil) y coleccionistas privados como Lydia Sierra, del grupo El Texu; Ángel Iglesias Vidal, del Club Filatélico Mierense, y José María Miranda, del Grupo Filatélico y Numismático de Oviedo.

Gijón

Teatro de la Laboral

Sole Giménez y Juan Valderrama ofrecerán el concierto "Algo contigo" a las 20.30 horas en el teatro de la Laboral.

Feria del Libro

A las 18.00 horas será la entrega del II Premio Nacional de Poesía Joven "Juan Ignacio González", como acto previo a la Feria del Libro. Será en el Antiguo Instituto, donde también, a las 19.30 horas, se proyectará el documental "Almudena", con un coloquio posterior con su directora, Azucena Rodríguez, en conversación con Ana González. Este último acto cuenta con la colaboración del FICX (Festival Internacional de Cine de Gijón) y con la Tertulia Les Comadres.

Museo Evaristo Valle

A las 11.00 horas habrá un concierto de fin de curso de "Tchaikovsky. Escuela de Música Viva" en el Museo Evaristo Valle.

Charla

A las 11.00 horas, en el Centro Municipal Integrado de El Llano, se celebra la charla "La compensación a arrendadores según el Real Decreto Ley 37/2020 ¿compensa?".

CMI Pumarín Gijón Sur

A las 19.00 horas se celebrará un concierto de "Santa Junilia", que integran la Banda Sinfónica de Gijón y Escuela de Educandos. Será en el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas habrá un concierto del "Dúo La Cigarra" en la sede de la Agrupación Artística Gijonesa.

Mercado Artesano y Ecológico

El Mercado Artesano y Ecológico de Gijón celebra en la plaza Mayor su edición de junio, con una propuesta donde creatividad, sabores y valores se mezclan con delicadeza. El horario de apertura será de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

DocuXixón

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, dentro del programa DocuXixón, se ofrecerá la proyección de "Vidas irrenovables. Naturaleza o miseria".

Meidinerz Jazz Club

A las 22.00 horas se celebrará un concierto de "Kristian Borring Quartet" en el Meidinerz Jazz Club (calle San Agustín, 14). La formación la integran Kristian Borring (guitarra), César Latorre (piano), Horacio García (contrabajo) e Ian Morris (batería).

CMI El Llano

A las 18.30 horas se celebra un baile dentro del festival fin de curso de Alegría Centro de Ocio y Movimiento. Será en el Centro Municipal Integrado de El Llano.

Fiestas de Nuevo Roces

Hasta mañana se celebran las fiestas de Nuevo Roces. A las 12.00 horas, la Charanga Medusamba. De 13.00 a 15.00 horas, juegos de madera tradicionales con animadoras. A las 17.00 horas, un show de magia con Adrián Conde. A las 20.00 horas, la actuación de "Sur a Norte.

Fiestas de Cabueñes

Hasta mañana se celebran las fiestas de Cabueñes. A las 18.00 horas habrá un show de magia con "De Magia Jaco". Y a las 23.00 actuará la Orquesta Stradivarius.

Feria de San Antonio

El recinto ferial Luis Adaro acoge la Feria de San Antonio, con horario de apertura hoy de 10.00 a 21.00 horas.

Avilés

Concierto de Electric Eel Shock

El trío japonés, que agotó las entradas, promete un espectáculo irrepetible a tope de música con los compases de su más reciente trabajo, el álbum "Heavy metal Black Belt". Factoría Sound cierra su ciclo de primavera con una banda que arrasa allá por donde va con su espectáculo de rock salvaje. Los Electric Eel Shock tomarán al asalto la sala escénica de la Factoría Cultural a las 21.00 horas.

Bebecuentos: "Había un ratoncito"

A las 12.00 horas, en la biblioteca Bances Candamo, en la Casa de Cultura, Beatriz Sanjuán lleva a cabo esta actividad dirigida a público infantil, de entre 6 meses y 3 años, que deberán estar acompañados por un único adulto. Plazas limitadas e inscripciones en la propia biblioteca.

Paseos por la ría de Avilés

Se ofertan cinco pases al día (excepto los lunes), con una capacidad máxima de 22 personas a bordo, mayores de 4 años de edad. Los viajes partirán desde el nuevo pantalán de la Escuela de Vela, en el límite Norte del paseo Manuel Ponga Santamarta del puerto deportivo, en horarios de 12.00, 13.15 por las mañanas y de 17.00, 18.05 y 19.10 horas por las tardes. Será un trayecto de una hora aproximadamente para navegar por el tramo del paseo de la ría hasta el faro de Avilés, ida y vuelta. Los miércoles, en los viajes que incluyen la visita al Espacio Portus, los horarios serán a las 10.30 y 11.30 por las mañanas y 16.30 y 17.30 horas por las tardes. El precio es de 8 euros por persona, excepto los miércoles, que incluye la visita al Espacio Portus y el Centro de Interpretación de los Cañones Submarinos, que tiene un precio de 12 euros por pasajero. Siempre sujetos a las condiciones de la mar, los viajes contarán con la atención de cuatro personas que la empresa Navegastur pondrá a disposición de este servicio: un director, un capitán-patrón, un guía turístico y un recepcionista para el Centro de Atención a Pasajeros, además de habilitar una web específica: www.paseosbarcoaviles.es.

Famous Wine Festival

Los vinos de los famosos llegan a Avilés y Salinas en su decimosexta edición. Participan 13 establecimientos: 33400, Bombé, El Pañol, El Rincón Suizo, Merlot Vinos y Tapas, Piazza Café, Punto de encuentro La Madreña, Ronda 14, Sagari, Sal de Vinos, Terruño Gastrogourmet, Tuerce Botas, Yanik Barra Mercado.

Patio patín

A las 12.00 horas, en el patio del Edificio Fuero (C/Fernando Morán, 24), aprende a patinar en línea con la familia. Para todos los públicos, los sábados, en el patio del Espacio Joven, de 12.00 a 14.00 horas (si no llueve).

Asesoría telemática

El Centro de Mayores de Las Meanas (C/ Cuba, s/n) ofrece de 11.00 a 13.00 horas asesoramiento para trámites telemáticos con la Administración.

Hoy se sale!

En el Local Social Abierto (C/ José Cueto, 46), actividades para jóvenes de entre 12 y 16 años, con juegos de mesa, videojuegos, charlas y talleres. Hoy, de 17.00 a 21.00 horas, se celebra una jornada titulada "Despedida".

Martín Chirino y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge a partir de las cinco de la tarde en la plaza del Centro Niemeyer la inauguración de la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse hasta el 13 de octubre todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición "Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]", que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además el Centro Niemeyer acoge la exposición del fotógrafo Gonzalo Juanes "Una incierta luz", que podrá visitarse hasta el 15 de junio en horario de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

San Xuan en Mieres

Mieres disfruta hoy del segundo día de las fiestas de San Xuan. A partir de las 11.30 horas habrá talleres de baile, la actuación de la bandina "L’Arrancaera" y danza prima, a las 14.00 horas, en el parque Jovellanos. A las 17.30 habrá una actuación de circo en el parque Aníbal Vázquez y, a las 20.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta, un encuentro coral. A las 23.30 horas, será la verbena con la orquesta "París de Noia" en la explanada del pozo Barredo. Y de 13.00 a 00.00 horas, "Mieres Underground" en la plaza de la Libertad.

Encuentro coral en Langreo

Langreo acoge hoy la jornada de clausura del Certamen Coral Internacional "La Mina y la Mar", que organiza la Sociedad Coral La Felguera "Maestro Lozano". Las actuaciones tendrán lugar en el Nuevo Teatro de La Felguera a partir de las 20.00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo. La formación felguerina compartirá tablas con el Coro Tomás Luis de Victoria (Cantabria), la Coral Endesa As Pontes (Galicia) y del grupo "Jazz it up Ensamble" (Madrid).

La instalación artística "El jardín de las delicias", en Mieres

Mieres acoge hasta el 13 de julio "Speculum", del colectivo de artistas "Smack", en el Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara. Se trata de una reinterpretación de "El jardín de las delicias", del Bosco, adaptada al imaginario visual del siglo XXI. La obra es una instalación inmersiva que aborda temas como la vigilancia, el consumo y la hiperconectividad. La entrada es gratuita. Los horarios son miércoles, jueves y viernes, de 16.30 a 21 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 y de 16.30 a 21 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas.

Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse los sábados y domingos, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.30 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario muestra el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

II Jornadas de lana xalda en Villaviciosa

Desde hoy hasta el domingo se celebran en el Ecomuséu Ca l’Asturcón de Argüeru, en Villaviciosa, las II Jornadas de lana xalda, una experiencia-taller donde se abordará el proceso de elaboración de la lana a partir de los vellones de nuestro propio rebaño de oveyas xaldas, con la participación de Beatriz Ballester, de la isla de El Hierro (Canarias), activista de la lana que apuesta por un cambio de visión. El programa para hoy comprende los siguientes actos: de 11.00 a 14.00 horas, descubriremos la peculiaridad de la lana de esta raza autóctona y distintas aplicaciones mediante procesos naturales y tradicionales. Observación y selección de los vellones recién esquilados. De 14.00 a 16.00 horas, Descanso para la comida de traje en las instalaciones del ecomuséu, con posibilidad de degustar corderu xaldu ecológico. De 16.00 a 19.00 nos acercaremos a las técnicas del hilado y realizaremos un taller de lana para conocer la técnica de fieltro húmedo para crear pequeñas piezas con lana de xalda.

Feria del trueque en Lugones

Este fin de semana Lugones acoge la Feria del trueque y segunda mano en la plaza central de la localidad. El horario para asistir hoy al evento es de 11 a 15 y de 17 a 21 horas.

Visitas guiadas en Grado

Grado organiza unas visitas guiadas gratuitas por diferentes emplazamientos de interés cultural. Es necesario reserva previa a través de turismo@ayto-grado.es o en el teléfono 636 909 088. Hoy, sábado, a las doce del mediodía, la salida recorrerá el casco histórico moscón, en el que cobra especial protagonismo la arquitectura indiana. La visita tiene una duración aproximada de hora y media.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Oriente

Travesera Integral 2025. Carrera de montaña en el Parque Nacional de Picos de Europa

El Parque Nacional de Picos de Europa acoge una nueva edición de la Travesera Integral, la carrera por montaña más famosa y de mayor prestigio de Asturias, que surge del deseo natural de varios montañeros asturianos de completar un trazado que surcara los tres macizos de los Picos "del tirón". Una Ultra-Trail que con más de 74 km y 13.145 metros de desniveles acumulados, por un terreno calizo de alta montaña, supone un reto y una experiencia que deja huella, atravesando un entorno único como es el Parque Nacional de los Picos de Europa. Salida: a las 2.00 h en El Repelao (Covadonga. Cangas de Onís). Meta: un máximo de 20 horas después en Las Arenas (Cabrales).

Exposición en Ribadesella

La Asociación Cultural Amigos de Ribadesella organiza la exposición "Agricultura, ganadería, pesca y minería en Ribadesella (siglo XX)", que podrá visitarse en la Casa de Cultura del 4 al 30 de junio. Se expondrán elementos materiales y documentales de gran valor cultural relacionados con cada uno de los ámbitos representados. Se expondrán paneles informativos sobre censos de reses (años 50), comercialización de leche, concursos y ferias de ganado, artes de pesca y capturas de especies, historia de la explotación de espato flúor en el municipio… Además, se expondrán fotografías que complementan tanto los materiales expuestos como la información recogida en los paneles. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Espacio Joven en Llanes

El antiguo matadero municipal (paseo de las Marismas) acoge los viernes, sábados, domingos y días no lectivos del presente curso escolar, de 18.30 a 21.30 horas, el Espacio Joven, un lugar de acceso libre y gratuito que consta de dos plantas y está equipado con mesa de ping-pong, futbolín, billar, consolas, juegos de mesa... Además, monitores-animadores impartirán cada fin de semana talleres específicos.

Occidente

Fiestas de Santarbás en Cangas del Narcea

Del 13 al 14 de junio se celebra las fiestas de Santarbás en el campo del mismo nombre, en la parroquia canguesa de San Martín de Sierra. Hoy, sesión vermú y, a las 13.30 horas, misa con procesión, acompañada por la Banda de Gaitas de Cangas del Narcea. A partir de las 18.00 horas baile con animación de "Clave de Ro". A partir de las 2-30 horas, actuarán las orquestas "Impacto" y "Costa Norte". Habrá carpa y "food trucks".

Feria de San Antonio en Pola de Allande

La feria de San Antonio en Pola de Allande se celebra los días 13, 14 y 15 de junio. Además de la exposición de reses, también habrá tiempo para la música con sesiones de tarde tanto el sábado como el domingo. Hoy, sábado, actúa el dúo gijonés "Capricho". En el parque El Toral de la capital allandesa se ubicarán puestos de artesanía y productos locales. Y para comer, la oferta estrella son las XVI Jornadas gastronómicas de la ternera de Allande en varios establecimientos hosteleros.

Comida de hermandad en Coaña

El club coañés U. D. Castros despide la temporada con la celebración de una comida de hermandad en el campo municipal Los Castros. Será una jornada llena de diversión y en compañía de la afición siempre fiel. Entre la una y las tres de la tarde, los asistentes disfrutarán de una animada sesión vermú, que dará paso a la comida a base de: costilla a la estaca, chorizo, postre, vino y refrescos. Después, la tarde contará con la animación musical de DJ Tralla y la siempre animada presencia de dancEO, con variados juegos y fiesta de la espuma. Los vales tienen un precio de 20 euros para los adultos y de 15 euros para los niños de entre 8 y 10 años. Los menores de 8 años van gratis.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un maravilloso espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto del acantilado de las playas luarquesas, este maravilloso jardín ofrece, además desde sus miradores, la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. El horario de apertura hasta el 29 de marzo es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.