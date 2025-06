Carolina Sarmiento se asoma al abismo de vivir en su nuevo poemario, "Vértigo en la boca"

La escritora y periodista Carolina Sarmiento presenta a las 19,30 horas de hoy, viernes 20 de junio, en la Feria del Libro de Gijón su poemario «Vértigo en la boca» (Bajamar ediciones). Es su segunda colección de versos después de «Ikiru», publicada en 2018. Sarmiento es también autora de dos novelas («Tarada» y «Vrësno») y un libro de relatos («Animales urticantes»).

-¿En qué consiste ese desasosiego del que habla en “Vértigo en la boca”?

-Es el desasosiego previo a verbalizar una palabra, porque una vez dicha tu realidad se transforma. Piensa en el vértigo que da confesar un te quiero o un no te quiero o nombrar un diagnóstico. Es como cuando te asomas a un abismo, es ese mismo runrún de tripas, pero en la boca. Hay un poema que empieza diciendo "Ahora mismo me asomo a un peligro / escribir lo que siento". Hay otro desasosiego productivo, cuando buscas las palabras que expliquen una sensación. El momento en el que las encuentras se disipa todo vértigo: "Se buscan palabras / recompensa la calma".

-Similitudes y diferencias con respecto a su primer poemario “Ikiru”

-Hay dos diferencias formales. En "Ikiru" no titulé los poemas, en "Vértigo en la boca" sí y cada título aporta al poema: "Contemporánea", "Magia", "Equilibristas", "Sísmica"... La segunda diferencia es que introduzco por primera vez poemas largos. En ellos juego con la prosa y el cuento y han abierto una ventana de aire y experimentación muy estimulante. La similitud está en la sencillez, en la musicalidad y en los puentes entre naturaleza y alma. Por otra parte, el primero se titula "Ikiru", que en japonés significa vivir, y el segundo "Vértigo en la boca", que también se podría traducir al vértigo de vivir… Espero que ambos inviten a la reflexión sobre las rarezas y bellezas de la vida.

-Versos breves, tipo haiku. ¿La poesía es síntesis?

-Comparto con los haikus la conexión con la naturaleza y la brevedad, no su métrica. Reconozco mi obsesión por encontrar las palabras justas y certeras, es como dar con una fórmula mágica: "Admiro la eficacia de la palabra escrita /que desnuda golpea / letra a letra / la conciencia". Ahora bien, la buena poesía, la que te arrea el zarpazo, es salvaje y muy libre, así que la síntesis puede saltar por los aires. Ya ve, en este libro me han salido unos poemas largos y me encanta cómo funcionan.

-¿Y para qué servirá la poesía? ¿Cura el vértigo?

-Las palabras sanan porque te dan una explicación, pero hay zonas oscuras a las que les cuesta llegar. El arte, en cualquiera de sus facetas, es la herramienta que más se aproxima a lo que desconocemos de nosotros mismos. El vértigo se entiende mejor con una metáfora que con una fórmula química.

-¿Y el remedio a todo ese temblor del que usted habla es la naturaleza?

-Aunque vayamos vestidos y usemos despertador seguimos siendo primates y mamíferos. Todas las capas artificiales desaparecen cuando paseas por el bosque o te sumerges en el mar. De repente sientes algo auténtico, ya sea bueno o malo. No remedio el temblor con la naturaleza, pero en ella encuentro la manera de explicarlo. La sociedad nos ha dado cosas tan maravillosas como la cultura y el arte y este, que trabaja con el inconsciente, regresa a la base, a lo instintivo.

- Usted escribe narrativa y lírica. ¿A la novelista y a la poeta le preocupan las mismas cosas?

-Sí, me preocupan y me motivan las cosas que no entiendo, la construcción de la identidad, el asombro ante la vida y en estos últimos años la maldad, las guerras y los dirigentes perversos. A ellos hago referencia en el poema "Contemporánea": "Lanza aguda, aleta voraz / nado atrapada / entre peces espada". Esa sensación de que unos pocos, buenos nadadores, nos están atacando por todas partes en esta pecera llamada Tierra. La temática es la misma, la gran diferencia está en que mi poesía es autobiográfica. En la prosa me sirvo de personajes para explorar el mundo y, también, dar alas a la imaginación, bendita imaginación.