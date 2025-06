Los churros con helado que se han puesto de moda en Madrid

Los llaman "los churros virales del verano". ¿Churros y verano en la misma frase? Sí. Una empresa de Madrid ha desestacionalizado este bocado tan asociado al frío y a tomarlos con chocolate. Ha lanzado los churros con helado.

"Ya ha llegado el verano y yo no me quiero quedar sin churros. Así que me he venido a 'Churroh!" en plena plaza España". Así empieza el vídeo de Rodri Navarro, que comparte en sus redes sociales planes y todo lo realcionado con su estilo de vida. "Lo que voy a probar es la edición de chocolate de Dubai porque amo los pistachos", confesaba. Su cara al probarlo lo dice todo.

De hecho, se pidió una segunda combinación. "Llamarme goloso, pero me he pedido otro porque puedes hacerte un millón de combinaciones", ha confesado. Su segunda petición: helado con chocolate blanco, churros rellenos de Nutella y salsa de pistacho.

La forma de elaborar estos churros es la siguiente. En una tarrina colocan en la base el helado del sabor elegido. A continuación, colocarn en vertical por los bordes unos churros de pequeño tamaño. Para terminar, coronan la tarrina con una salsa a elegir, que va desde el chocolate, al dulce de lecho o el tan popular y demandado pistacho. También se pueden agregar topping. Una bomba calórica que está causando sensación en Madrid.

"A este sitio voy a volver seguro", sentendia Rodri Navarro después de probar el dulce del verano: helado con churros.

Este establecimiento propone probar sus elaboraciones a cualquier hora del día. "Como desayuno, como merienda, como postre, como antojito… Nuestros churros entran bien en cualquier momento", aseguran. Se han convertido en el local de moda gracias a la viralidad de las redes sociales. "Probablemente los mejores churros de Madrid", dicen. Los churros con chocolate dejan paso este verano a los churros con helado.