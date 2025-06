Agenda: qué hacer hoy 21 de junio en Asturias

Oviedo

Día Europeo de la Música

La orquesta Oviedo Filarmonía dará, a las 19.00 horas, un concierto en el paseo del Bombé para celebrar el Día Europeo de la Música. El programa está formado por: "El espolón", de G. Ordás –estreno absoluto–; "Carmen", de G. Bizet; "Pavana para una infanta difunta", de M. Ravel, y "El sombrero de tres picos", de M. Falla. La entrada es gratuita y los ovetenses podrán llevar sus hamacas, sillas y merienda.

Festival de danza

Sara Baras celebra el vigésimo quinto aniversario de su propia compañía de baile con un homenaje al genio por antonomasia de la guitarra, Paco de Lucía. Así, desde el respeto, el cariño y el amor que tanto se profesaban nace "Vuela", un espectáculo creado para ser inolvidable, para transportarnos una vez más a ese mágico mundo que solo Sara Baras es capaz de crear. Esta actuación cerrará el festival de danza a las 19.00 horas en el teatro Campoamor.

Cafca

Segunda jornada de la sexta edición de la programación de artes escénicas y de calle. "Street band show" a las 13.00 horas con salida desde la Corrada del Obispo, "De algodón y caucho" a las 17.00 horas en los Jardines de la Rodriga, cuatro pases cada hora a partir de las 18.00 horas de "El circo de las pulgas", "El club de la linterna" a las 18.30 y 19.30 horas en el Auditorio Príncipe Felipe, camping a las 19.00 horas en los Jardines de la Rodriga, "78 tours" a las 19.00 horas en la Escandalera, "Odisea" a las 19.00 y 20.30 horas en la plaza de Trascorrales, "Somente" a las 20.00 horas en la plaza del Fresno y "Postales rotas" a las 20.00 horas en el teatro Filarmónica.

Paseo

La Escuela de Sostenibilidad organiza, a las 11.00 horas, unos paseos interpretados desde el Aula de la Naturaleza por las manchas forestales que rodean la antigua estación de tren de La Manjoya. La salida es desde el aula de la antigua estación.

Come Asturias

El sabor de Asturias se presenta en Oviedo ComeAsturias, un festival gastronómico que nace del evento mototurístico Osos1000 con el objetivo de mostrar a sus participantes la riqueza y diversidad de la gastronomía asturiana. Lo que comenzó como una experiencia pensada para motoristas crece ahora como un evento abierto al público en general durante el sábado y domingo, con acceso libre a la mayoría de sus actividades. Será a partir de las 16.00 horas en Rúa Quince.

Concierto de la banda

La Banda de Música "Ciudad de Oviedo" ofrece a las 13.00 horas un concierto en la trubieca plaza General Ordóñez.

Folclore en la calle

La Banda de Gaitas "El Carbayón" actúa, a partir de las 17.00 horas, por las calles del casco histórico.

Encuentro coral

El IV Encuentro coral "Oviedo, origen del Camino" continúa, a las 20.30 horas, en la iglesia del Corazón de María, con el coro del Centro Asturiano de Oviedo y el Vetusta.

Exposición en Villa Magdalena

ElIulian Gabriel Neagu, conocido en Asturias como "Julián de Transilvania", ofrece en el centro social de Villa Magdalena la exposición "Asturias tan bella como Transilvania". La muestra fotográfica es una invitación a viajar con la mirada y el corazón por dos tierras legendarias, separadas por miles de kilómetros pero unidas por la belleza de sus paisajes, su historia ancestral, el alma profunda de sus gentes y la hondura de sus tradiciones. La muestra estará abierta del 16 al 30 de junio, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Piscinas municipales

Hoy abren sus puertas hasta el día 30 de agosto las piscinas municipales exteriores. Oviedo cuenta con diez instalaciones descubiertas de titularidad municipal. Se encuentran en Parque del Oeste, San Lázaro, Trubia, La Monxina, La Corredoria, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego y Colloto. Cada día abrirán sus puertas a las 11.30 horas y los ovetenses se podrán dar un chapuzón hasta las 19.30 horas. El acceso a las instalaciones tendrá un coste de 2 euros para adultos y 1,50 para menores de 18 años, mayores de 60, demandantes de empleo, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge una muestra titulada "Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar", en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno, y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni entran dentro del abono de socios de la Catedral.

Sala SabadellHerrrero

La artista Reyes Díaz celebra sus 50 años de carrera con la exposición titulada "Un tiempo azul", organizada por la Consejería de Cultura en colaboración con la sala de exposiciones de Sabadell Herrero, donde se podrá visitar hasta el mes de septiembre.

Gijón

Teatro de la Laboral

Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral ofrecerán un concierto a las 20.30 horas en el teatro de la Laboral.

Museo Evaristo Valle

A las 20.30 horas actuará "Iberian Ensemble" en el Museo Evaristo Valle. La formación la integran Anastasia Pichúrina Esipovich, violín, y Ella Esipovich, piano.

Teatro Jovellanos

La Escuela de Danza Melania Fernán ofrecerá un festival de fin de curso en el teatro Jovellanos a las 20.30 horas.

Feria del Libro

Hasta mañana, La Feria del Libro de ­Gijón se desarrollará en el paseo de_­Begoña, la calle Tomás y Valiente, la ­Escuela de Comercio y el Antiguo Instituto.

Fiesta de la música

Se celebra en diversos puntos de la ciudad la Fiesta de la música. En cuanto a bandas y grupos folclóricos, actuarán a las 12.30 horas las siguientes formaciones: Saxum (plazuela de San Miguel), Magüeta (plaza de Italia), El Turruxón (plaza de La Guía), Pepe Blanco (parque de Contrueces), Na Señardá (plaza del Marqués) y Covadonga (escultura de homenaje a los niños de la guerra, en El Arbeyal). Y las 20.00 horas estarán Excelsior (parque Elisburu, en La Calzada), Coros y Danzas Jovellanos (plaza del Seis de Agosto), Flor de Xaranzaina (parque Madres de la Plaza de Mayo, en Laviada), El Xolgoriu (Campo Valdés), Noega (plaza del Tres de Abril, en El Llano), Gaitas Villa de Xixón (Jardines del Náutico) y Gaitas Conceyu de Xixón (parque de la Fábrica del Gas). Además también actuarán "Souls in Pan", en el cerro de Santa Catalina las 20.00 horas; "Loca Bohemia Quinteto", a las 21.30 horas en el paseo de Begoña junto al quiosco de la música; Begoña Olavide y Javier Bergia, a las 22.30 horas en el Antiguo Instituto; "Akin and the Afobeat Brothers", a las 12.30 horas en el parque de La Serena; el conjunto de trombas y trombones del Conservatorio de Música de Gijón, a las 13.00 horas en el parque Isabel la Católica; "L&R", a las 19.00 horas en el parque de Fernando VI en El Cerillero, y "The Soulers", a las 20.00 horas en la plaza de la República.

Jardín Botánico

A las 18.30 horas se celebrará la actuación de "Pauline en la Playa", de presentación de "Los días largos", en el Jardín Botánico. A las 17.30 horas habrá circo, música y teatro con "Las embotelladoras de sueños", con "Hipnótica Teatro" y Mónica Acevedo. A las 13.00 horas habrá un concierto de la Orquesta de Flautas del Conservatorio de Música de Gijón. A las 12.00 horas, teatro infantil con "Ágada, la guardiana del bosque". Y a las 12.00, 17.00 y 19.00 horas, ­visita guiada especial "Al abrigo del ­Jardín".

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas se ofrecerá un recital de José Luis Acebal en la sede de la Agrupación Artística Gijonesa (calle Severo Ochoa, 20).

CMI El Llano

A las 19.00 horas se celebra en el Centro Municipal Integrado de El Llano la gala fin de curso de la Escuela de Danza Vanesa Moreno.

Fiesta de San Juan en Tremañes

A las 19.00 habrá una comida de confraternización, con sardinada, y a las 22.00 horas verbena con Dj en las Fiestas de San Juan de Tremañes.

Fiestas de San Juan del Arbeyal

A las 13.30 horas habrá sesión vermú con Martha, de 18.00 a 20.00 horas karaoke, y a partir de las 22.00 horas El Show de Fanky.

Fiestas San Juan Muselín

A las 17.00 horas habrá animación y juegos infantiles en las fiestas de_San Juan Muselín, a las 21.00 horas cena vecinal y a las 23.00 horas actuación del grupo "De Sur a Norte".

Fiestas de Mareo

Mareo celebra San Juan. En el día de hoy habrá jornadas gastronómicas del pulpo, concurso de cinta y yincana de caballos, así como concurso de tortillas.

Avilés y comarca

Mercado ecológico

El parque de Las Meanas acoge durante todo el día una nueva edición del Mercado ecológico, donde se van a vender piezas de artesanía: cerámica, cuero, textil, pintura, joyería… Es una oportunidad para descubrir el trabajo artesano. De 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Paseos por la ría de Avilés

Se ofertan cinco pases al día (excepto los lunes), con una capacidad máxima de 22 personas a bordo mayores de 4 años de edad. Los viajes partirán desde el nuevo pantalán de la Escuela de Vela, en el límite Norte del paseo Manuel Ponga Santamarta del puerto deportivo, en horarios de 12.00, 13.15 por las mañanas y 17.00, 18.05 y 19.10 horas por las tardes. Será un trayecto de una hora aproximadamente para navegar por el tramo del paseo de la ría hasta el faro de Avilés, ida y vuelta. Los miércoles, en los viajes que incluyen la visita al Espacio Portus, los horarios serán a las 10.30 y 11.30 por las mañanas y 16.30 y 17.30 horas por las tardes. El precio es de 8 euros por persona, excepto los miércoles, que incluye la visita al Espacio Portus y el Centro de Interpretación de los Cañones Submarinos, que tiene un precio de 12 euros por pasajero. Siempre sujetos a las condiciones de la mar, los viajes contarán con la atención de cuatro personas que la empresa Navegastur podrá a disposición de este servicio: un director, un capitán-patrón, un guía turístico y un recepcionista para en el Centro de Atención a pasajeros, además de habilitar una web específica: www.paseosbarcoaviles.es.

"Nido-Ritual", de Teresa Muñiz

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte, 49) acoge hasta el 22 de junio una muestra de la pintora Teresa Muñiz. Su proyecto nace de la reflexión sobre los procesos constructivos que se establecen en la naturaleza, principalmente en el reino animal y entre insectos y aves, de los lugares de caza, hogar y refugio, generalmente estructurados en geometrías concéntricas en forma de maraña. El CMAE estrena una nueva franja horaria de apertura matinal los martes y miércoles, de 10.30 a 13.30 horas, además de mantener el habitual horario de apertura vespertino de jueves a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Martín Chirino y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición "Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]", que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la ­cúpula.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

"Chico, Rita y el Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 13 de julio la exposición "Chico, Rita y el Pianista", de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al pianista" (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

San Xuan en Mieres

Mieres vive hoy una de las jornadas centrales de sus fiestas de San Xuan con actividades durante todo el día. 13.00 horas: desfile del grupo de baile Ruxidera en la plaza Requejo. 13.30 horas: actuación de Ferrocentro en la calle Jerónimo Ibrán. 17.00 horas: espectáculo infantil. "Sueña", por Mireia Miracle Company en al parque Aníbal Vázquez. 18.00 horas: concurso de entibadores en Vega de Arriba. 20.00 horas: Ferla Megía en la plaza Requejo. 22.00 horas: pasacalles con "Herrantes" y Troula en la plaza Requejo, calles Jerónimo Ibrán, Manuel Llaneza, El Vasco, Aller y parque Jovellanos. 22.30 horas: DJ Masid en la plaza Requejo. 23.30 horas. Marisa Valle Roso en el parque Jovellanos. 1.00 horas: orquesta "La Última Legión" en el parque Jovellanos"

Fiesta de la cerveza en Blimea

Blimea celebra este sábado la tercera edición del Festival de la cerveza artesana "Mafiafest". Como novedad, este año habrá una comida en la calle, a la que se han inscrito más de 400 personas. El Festival de la cerveza abrirá al público en la plaza de San Roque a partir de las 13.00 horas. Antes, a las 12.30 horas abrirá el mercadillo, con puestos de artesanía y alimentación, y a partir de las 14.00 horas comenzará la comida en la calle, en la avenida de la Libertad.

"Color y materia", exposición pictórica en Sama

Las Escuelas Dorado de Sama de Langreo acogen hasta el 27 de junio la exposición pictórica "Color y materia", con obras de Carmen Ordóñez Sánchez.

Exposición fotográfica de Carlos Cuesta en La Felguera

Los salones de la sede de Festejos San Pedro de La Felguera albergan hasta el 4 de julio las fotografías de Carlos Cuesta, recopiladas bajo el título "EmBarca2". Se trata de una selección de 28 imágenes.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.55, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse los sábados y domingos, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.30 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario muestra el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Corpus Christi en Pravia

Pravia despide hoy las celebraciones del Corpus Christi con un vermú musical itinerante con la Bandina de la Garrapiella, a las 12.30 horas; una comida en las calles de la villa a las 14.00 horas, y por la tarde, desde las 16 horas, tardeo callejero con la charanga "Ceda el Paso".

Visitas guiadas en Grado

Grado organiza unas visitas guiadas gratuitas por diferentes emplazamientos de interés cultural. Es necesario reserva previa a través de turismo@ayto-grado.es o en el teléfono 636 909 088. Hoy, sábado, a las doce del mediodía, la salida recorrerá el casco histórico moscón, en el que cobra especial protagonismo la arquitectura indiana. La visita tiene una duración aproximada de hora y media.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza a las 11.00 horas una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón y el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Oriente

Fiestas en Arenas de Cabrales

Desde el 20 y hasta el 28 de junio, Arenas de Cabrales celebra sus fiestas de San Juan y San Pedro. Hoy, la actividad comienza a las 11 de la mañana con un pasacalles con la Bandina L’Kasaño. A las 12.00 horas, salida del ramu desde la capilla de San Juan y, a la una de la tarde, misa solemne en honor del santo. Por la tarde, a las 18.00 horas, salida del ramu desde el Ateneo hacia Llaneces acompañado de la Bandina L’Kasaño y el Grupo Folklórico Corri-Corri. A las 18.30 horas, subasta del ramu y actuación del Grupo Folklórico Corri-Corri. A las 19.30, sesión tardeo amenizada por la Bandina Los Vicentos, y a las 20.30, atracciones gratis durante una hora. Y para terminar el día, a las 23.30 horas, Gran Verbena amenizada por la Orquesta Nueva Banda y Dani Parrondo The Goat.

Fiestas de San Antoniu en Cangas de Onís

Dentro de la amplia programación desarrollada con motivo de las fiestas de San Antoniu en Cangas de Onís, hoy, a las 23.00 horas, habrá una verbena en el aparcamiento de la estación de autobuses con el "Grupo Cayenna" y la actuación de un Dj.

Exposición en Ribadesella

La Asociación Cultural Amigos de Ribadesella organiza la exposición "Agricultura, ganadería, pesca y minería en Ribadesella (siglo XX)", que podrá visitarse en la Casa de Cultura del 4 al 30 de junio. Se expondrán elementos materiales y documentales de gran valor cultural relacionados con cada uno de los ámbitos representados. Se expondrán paneles informativos sobre censos de reses (años 50), comercialización de leche, concursos y ferias de ganado, artes de pesca y capturas de especies, historia de la explotación de espato flúor en el municipio… Además, se expondrán fotografías que complementan tanto los materiales expuestos como la información recogida en los paneles. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Espacio Joven en Llanes

El antiguo matadero municipal (paseo de las Marismas) acoge los viernes, sábados, domingos y días no lectivos del presente curso escolar, de 18.30 a 21.30 horas, el Espacio Joven, un lugar de acceso libre y gratuito que consta de dos plantas y está equipado con mesa de ping-pong, futbolín, billar, consolas, juegos de mesa... Además, monitores-animadores impartirán cada fin de semana talleres específicos.

Occidente

Mercado en Vegadeo

La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

Visitas al mazo de Mazonovo

En Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, puede visitarse un mazo del siglo XVIII activo en el siglo XXI, una excelente muestra de la industria herrera de la comarca, que hasta el siglo XIX exportaba material elaborado a Fonsagrada, Vegadeo, Castropol y otros territorios de Asturias y Galicia. Este conjunto se halla restaurado y rehabilitado en su integridad para la comprensión de la industria del hierro. El edificio de la ferrería destaca por encontrarse en un estado en el que no ha sufrido grandes modificaciones con el paso del tiempo. En él podrás forjar tu propio clavo y llevártelo de recuerdo. Viernes y sábado: de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Demostraciones: 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30. Domingo: de 11.00 a 14.00 horas. Demostraciones: 11.30, 12.30 y 13.30. Martes, miércoles y jueves, demostraciones a las 13.00 horas. La entrada cuesta 4 euros para mayores de 16 años y 2 euros para los niños de 10 a 16 años.

Covas da Andía (La Caridad)

Declaradas monumento natural, se sitúan en un valle resguardado, de roca caliza, donde hubo una explotación aurífera de época romana (siglos I y II después de Cristo). Esos trabajos mineros dejaron a la luz galerías kársticas que, a lo largo de más de 500 millones de años, el agua había abierto en el interior de la formación calcárea. La singularidad microclimática de este espacio, ha favorecido la formación de un bosque denso. Solo se permiten visitas guiadas previa reserva llamando al teléfono 619368169, sábados y domingos, a las 12.00 y a las 16.00 horas.

Fotos de José Vélez en Grandas de Salime

La exposición "Asturias en tránsito (1960-1990), una muestra fotográfica de José Vélez, ha llegado a Grandas de Salime, donde se podrá ver hasta el día 7 de septiembre. Componen la exposición (una crónica de los años 60, 70 y 80 enAsturias) 46 fotografías en formato de papel y otras 44 más que se proyectan en bucle. La exposición está organizada en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de Gijón y el Muséu del Pueblu d’Asturies; también colabora la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo. Las fotografías expuestas son originales de José Vélez (1931-2012), maestro del fotoperiodismo en Asturias. Puede visitarse en el museo etnográfico "Pepe el Ferreiro" de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.